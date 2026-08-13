Andrei Ivan, sfat marca Ilie Balaci pentru foștii săi colegi, înainte de U Craiova – KuPS. De ce a plecat, de fapt, de la echipă: „Am cerut altceva”

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan (29 de ani), fostul fotbalist al Universității Craiova, aflat în prezent în prima ligă din Vietnam, la echipa TT Dong Nai FC, a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK înainte de meciul decisiv dintre Universitatea Craiova și KuPS. Internaționalul român le-a dat foștilor săi colegi un sfat marca Ilie Balaci.

Andrei Ivan, interviu emoționant înainte de meciul decisiv al „leilor” din Europa League

Andrei, ai emoții pentru Craiova?

– Nu am nicio emoție, dar normal că sunt cu gândul la ei. Vorbeam chiar acum cu niște suporteri din Craiova și le-am spus că nu îmi fac griji pentru calificare.

ADVERTISEMENT

Deci încă mai ești în contact cu ce se întâmplă la Craiova.

– Păi crezi că se pune problema? Am fost mai bine de 10 ani acolo. Nu are cum să dispară totul așa și chiar m-am uitat la toate meciurile, chiar și la 3 dimineața, aici, la mine, în Vietnam. La 2 noaptea mă uitam la meciul cu FC Argeș. Am văzut și meciul tur. Cei ce i-au criticat, înseamnă că nu au jucat fotbal. Nu ai cum să joci pe sinteticul ăla. I-am văzut și în Champions League (n.r. – pe KuPS), când au luat bătaie de la Baku cu 0-2.

Cine sunt, de fapt, oamenii de bază ai Universității Craiova? Andrei Ivan, declarații uluitoare despre Nicușor Bancu

Te gândești la foștii tăi colegi?

– Vorbesc mereu cu ei, ce să le mai zic? Cu Bancu, cu Crețu, mai ales cu Cicâldău. Ținem legătura mai mereu, dar eu cu ei vorbesc mai mult lucruri personale, nu neapărat despre fotbal. Lui Nicușor Bancu ar trebui să îi facă statuie lângă Oblemenco. Eu îl știu de la 16 ani, e ceva diferit. Vorbesc serios, când se va lăsa de fotbal trebuie să îi facă statuie. Eu știu prin câte a trecut și câte a făcut pentru Universitatea Craiova. Am fost la înmormântare la tatăl lui, l-am susținut mereu pe Nicu în momentele grele și am trecut prin multe.

ADVERTISEMENT

Pe cine te bazezi să rezolve calificarea?

– Mie îmi place foarte mult de Nsimba. E mult peste valoarea campionatului României. Ce viteză are… eu sunt atacant și știu. E un transfer foarte reușit. Mizez și pe Baiaram, pe Cicâlădău, e și Mora, Matei, care iar e bun. Mi-aș dori însă cel mai mult ca Nicușor Bancu să prindă un transfer pentru că își dorește foarte mult. A avut de câteva ori ocazia, dar probabil nu a fost lăsat.

ADVERTISEMENT

Semnal de alarmă tras de fostul atacant al Craiovei și mesaj marca Ilie Balaci pentru olteni

Cum pot să surprindă finlandezii?

– Eu mă bazez pe Craiova pentru că știu cum joacă acasă, ești mâncat de viu pe Oblemenco, dar știi care e problema? Kups joacă mai bine în deplasare decât acasă. Ei toate rezultatele importante le-au făcut afară. Dar să fim serioși, nu joacă cu Barcelona. Nu leagă mai mult de 2-3 pase finlandezii. Îmi doresc foarte mult să îi bată, să le dea 5-0.

ADVERTISEMENT

Dacă ai fi în vestiar ce le-ai transmite?

– Nimic, doar să stea liniștiți. În fotbal dacă te panichezi nu rezolvi nimic. Trebuie să intre pe teren și să se bucure de fotbal, așa cum spunea Ilie Balaci, și rezultatele vor veni de la sine. Vreau să le mai spun ceva și pentru mister Coelho. Să fie puternici și sunt sigur că se vor califica. Să joace relaxați și mister Coelho să nu mai fie agitat că se vor califica.

Ce a visat Andrei Ivan după ce U Craiova a fost eliminată de Levski Sofia

Ce ar însemna pentru Craiova calificarea în grupa de Europa League?

– Sincer, nu te mint, dar am visat că am mers la un meci în grupa de Europa League cu Freiburg, pe Oblemenco, finalista de anul trecut. Asta a fost după meciul cu Levski Sofia. Deci eu cred că vor ajunge acolo.

ADVERTISEMENT

La prima vedere, mai greu cu Kups sau Ararat Armenia?

– Am un fost coleg, Zidane Banjaqui, care joacă la Ararat și am vorbit cu el după meciul cu Shamrock din Liga Campionilor. Bătuseră primul meci și apoi au fost eliminați. Au câțiva portughezi, dar eu zic că o să îi bată și pe ei.

Ce spune Andrei Ivan despre posibilitatea de a-și încheia cariera la Universitatea Craiova

Cu Mihai Rotaru ai mai vorbit?

– Am mai ținut legătura. Despre nea Mihai n-am ce să zic de rău că m-a crescut ca pe copilul lui. Aș fi nesimțit să spun ceva.

Te gândești să îți închei cariera la Craiova?

– Hai să îți explic ceva. Când am plecat de la Craiova, a fost o anumită situație, și nu vorbesc de Mihai Rotaru, că nu are nicio vină. Eu nu am plecat că am vrut. Am avut meciul cu FC Argeș și toată lumea se aștepta să fiu titular. Am vorbit cu mister Mirel Rădoi, că am lucrat atâția ani și din punctul meu de vedere e cel mai bun antrenor cu care am lucrat. M-a lăsat să fac ce știu eu pe teren și pentru asta îi mulțumesc. Nu depinde de mine dacă voi mai juca la Craiova, ci doar de Dumnezeu. Dacă nea Mihai sau nea Sorin vor să îmi închei cariera la Craiova, îmi fac contract pe un meci și aia e. Dacă îi zic eu peste 3 ani, sigur o să fie de acord cei de acolo. Dar sunt mai multe lucruri care trebuie luate în calcul.

Dezvăluiri inedite despre Mirel Rădoi și de ce a plecat, de fapt, de la Craiova

A fost acel moment în care nu te-a luat în lot la meciul cu Rapid…

– Aia nu o mai pun, pentru că am avut și eu vina mea. Eram foarte relaxat și Mirel Rădoi își dorea mai mult de la mine. Eu eram nonșalant, adică nu dădeam totul pe teren, dar eram și mai mic, nu mă maturizasem. Probabil greșisem și eu în multe momente. Când am venit înapoi la Craiova, mi-a spus că nu are nimic cu mine, mai ales că am lucrat și la U21. A fost o scăpare de-a mea și asta a fost tot. După meciul cu FC Argeș, în care nu am jucat, am avut un meci amical cu echipa de juniori și am dat 4 goluri. și am zis că dacă nu mai rămân la Craiova, plec. Am cerut altceva de la Craiova, nu s-a putut și am ales să reziliez de comun acord. Deci nu s-a întâmplat nimic mai mult. Mister nici nu a știut că plec.

De ce a ratat calificarea Craiova cu Levski

Cum ți se pare Universitatea Craiova în acest început de sezon?

– Nu vreau să discut despre Coelho. Au momente când joacă bine și unele când joacă mai puțin bine. Nu trebuie să dăm vina pe antrenor. E cel mai ușor să dai antrenorul afară. Depinde de foarte mulți factori evoluția unei echipe. Vorbeam cu un prieten după ce Craiova a pierdut cu 1-5 în fața lui Dinamo. Am spus atunci că nu au moral după ce au pierdut derby-ul și că nu vor trece de Levski. Și uite că au făcut 2-2. E greu când pierzi în fața rivalei de moarte.

Andrei Ivan nu o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu

Craiova, favorită la titlu și anul acesta?

– La cum au început, eu nu cred. Eu zic că bătaia va fi între FCSB, Rapid, care joacă un fotbal foarte frumos și Craiova. Cred că ori Rapid, ori FCSB vor lua titlu. Trebuie să joci fotbal să îți dai seama de lucrurile astea, dar eu ce am văzut până acum în primele etape, Rapid are cel mai bun joc.

Cum a fost cu oferta de la U Cluj?

– Singura problemă a fost contractul de reziliere cu Universitatea Craiova. Era o clauză că echipa la care voi juca în România va trebui să dea 500.000 de euro. E valabilă până în vara lui 2028. Am vorbit cu nea Ovidiu Costeșin, l-a sunat pe nea Mihai și se înțeleseseră până la un punct, într-un fel eram transferat la U Cluj. Doar că un fost coleg din Grecia mi-a adus oferta asta din Vietnam. În câteva ore mi-a trimis contractul cu 500.000 de dolari pe an. Totul era pregătit cu U Cluj.

Ți-e dor de Craiova? Sunt șanse să te retragi de la Universitatea?

– Normal că mi-e dor de tot ce am trăit acolo. De familie, de prieteni, de colegi, de suporteri. Îmi e dor de bază, de echipă, sunt multe. În fotbal însă trebuie să îți găsești și altă casă.