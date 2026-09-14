Sport

Andrei Ivan, start ratat în Vietnam! Aventura fostului atacant al Universității Craiova a început ca un coșmar

Andrei Ivan s-a despărțit de grecii de la Panserraikos, după doar un sezon. Fostul atacant de la Universitatea Craiova a ajuns să joace în Vietnam, iar experiența exotică a început groaznic.
Cristian Măciucă
14.09.2026 | 15:50
Andrei Ivan start ratat in Vietnam Aventura fostului atacant al Universitatii Craiova a inceput ca un cosmar
ULTIMA ORĂ
Andrei Ivan, start ratat în Vietnam! Aventura fostului atacant al Universității Craiova a început ca un coșmar. FOTO: Thành Phố Đồng Nai FC
ADVERTISEMENT

Andrei Ivan (29 de ani) are parte de o experiență exotică în Vietnam, acolo unde joacă din iulie 2026, când a semnat cu Truong Tuoi Dong Nai, o nou-promovată în primul eșalon. Startul noii aventuri este însă unul de coșmar pentru fostul atacant de la Universitatea Craiova.

Echipa lui Andrei Ivan, zero puncte în două meciuri. Cum s-a descurcat atacantul

Andrei Ivan a luat prin surprindere multă lume în momentul în care a ales să-și continue cariera în Vietnam, deși pe numele său au existat și oferte din țară. Fostul atacant de la Universitatea Craiova speră să-și regăsească forma la Truong Tuoi Dong Nai, dar începutul de sezon al noii sale echipe este unul catastrofal.

ADVERTISEMENT

Truong Tuoi Dong Nai a pierdut primele două partide din campionat, 0-2 cu Viettel și 0-1 în fața celor de la Hong Linh Ha Tinh. Astfel, după primele două runde, echipa lui Andrei Ivan ocupă locul 12 din 14 în clasament.

Ivan nu a reușit să își ajute deloc colegii, cu toate că a avut ocazii. Fotbalistul născut la Moreni a fost integralist în ambele confruntări, însă nu a izbutit deocamdată să își treacă numele pe lista marcatorilor sau să aibă o contribuție decisivă în jocul echipei care tocmai a promovat în prima ligă din Vietnam. Andrei Ivan are contract cu Truong Tuoi Dong Nai până în vara lui 2027. Ulterior, dacă cele două părți vor dori să continue, înțelegerea se va prelungi.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu...
Digi24.ro
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia

Ce salariu are Andrei Ivan la Truong Tuoi Dong Nai

Andrei Ivan a dat curs ofertei exotice din Vietnam în primul rând datorită salariului atractiv. În Asia, atacantul în vârstă de 29 de ani câștigă 350.000 de euro pe sezon. Ivan, care a mai jucat în afara țării la Kuban Krasnodar, Rapid Viena și Adanaspor, a plecat din nou din România în vara lui 2025, atunci când Universitatea Craiova l-a cedat gratis la Panserraikos. În Grecia, fostul atacant al oltenilor a marcat 5 goluri și a dat 3 pase decisive în 32 de meciuri.

ADVERTISEMENT
La 9 ani de la retragere, Cătălina Ponor a spus totul despre Octavian...
Digisport.ro
La 9 ani de la retragere, Cătălina Ponor a spus totul despre Octavian Bellu
A plecat de la FCSB și a ajuns cel mai bun! Schimbare radicală...
Fanatik
A plecat de la FCSB și a ajuns cel mai bun! Schimbare radicală în cariera fotbalistului ignorat de “roș-albaștri”
U Cluj – Oțelul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 9. Informații de ultimă...
Fanatik
U Cluj – Oțelul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 9. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real
Peluza Nord, mesaj clar despre transferurile făcute de Gigi Becali la FCSB: „Nu...
Fanatik
Peluza Nord, mesaj clar despre transferurile făcute de Gigi Becali la FCSB: „Nu este suficient!”. Mobilizare pe Arena Națională pentru meciul cu Petrolul
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu:...
iamsport.ro
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu: 'Era sculă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!