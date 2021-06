Andrei Ivan surprinde înainte de Anglia – România: „Aș putea să joc în Premier League!”

Andrei Ivan a fost golgherul echipei lui Marinos Ouzounidis în lipsa lui Elvir Koljic în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, în care a înscris opt goluri, oferind și trei pase decisive.

Atacantul Universității Craiova e evaluat la un milion de euro pe Transfermarkt și a reușit primul gol la națională , de la Ploiești, pentru care a bifat opt meciuri.

Andrei Ivan, mai mult decât încrezător în calitățile sale: „Îmi propun să marchez!”

Andrei Ivan e extrem de optimist înainte de meciul cu Anglia, împotriva căreia nu am mai pierdut de 51 de ani, România fiind una dintre cele cinci reprezentative care are , ceea îl încurajează și mai mult pe oltean: „Va fi un meci foarte greu. La EURO (n.r. U21) am câştigat şi vom vedea mâine ce o să fie. Nu suntem blocaţi psihic. Ne simţim bine, am lucrat foarte mult la antrenamente şi o să facem un meci mare mâine”, a șocat fostul jucător al lui Kuban Krasnodar.

Atacantul e nemilos cu defensiva lui Gareth Southgate, care se va reîntâlni și e convins că își va folosi principala sa calitate pentru a marca în poarta Angliei: „O să dau totul şi o să ieşim câştigători mâine. Îmi propun să marchez. În viteză, calitatea mea”, a mai spus tricolorul.

La conferința de presă premergătoare partidei, Ivan a vorbit și despre posibilitatea de a juca în Premier League: „Sincer să fiu, aş putea să joc în Premier League şi Championship, dar va fi foarte greu. Nu urmăresc presa din România, o să vedem ce va fi. Ştiu bine ce trebuie să fac. Trebuie să ieşim bine”, a continuat elevul lui Rădoi discursul extrem de optimist.

Andrei Ivan e mulțumit de jocul României cu Georgia: „Am jucat foarte frumos!”

Andrei Ivan nu a fost afectat de faptul că România a pierdut primul din istorie în fața Georgiei, ceea ce mulți suporteri și oameni de fotbal consideră o rușine istorică pentru România. Ba, mai mult, Ivan e încântat de prestația naționalei împotriva gruzinilor, singura nemulțumire fiind rezultatul de 1 la 2: „Sunt foarte supărat că n-am câştigat, sper să facem un meci foarte bun cu Anglia şi să câştigăm. Nu poţi să zici că Georgia e o echipă slabă, chiar au jucători foarte buni”.

Și olteanul nu s-a oprit aici. A continuat în același registru la flash-interviurile de după meci: „Nu vreau să comentez despre ce s-a întâmplat în trecut. Nu am fost la selecţia trecută. Am jucat foarte frumos azi, sper să câştigăm următorul meci”, a declarat fotbalistul Universității Craiova.

Mulțumit de ceea ce a arătat în acest sezon, Andrei Ivan a spus că nu se teme că România va încasa o căruță de goluri de la englezi, care sunt gata de EURO 2020: „Mă bucur că am marcat. Am făcut un sezon bun în Liga 1, sunt într-o formă foarte bună și sper s-o țin tot așa. Nu pot să comentez câte goluri o să luăm cu Anglia, eu sunt atacant”, a concluzionat Ivan în stilul său caracteristic.

Care e secretul revenirii de senzație a lui Andrei Ivan

FANATIK a aflat în exclusivitate cum a reușit Marinos Ouzounidis să îl reseteze complet , care trecea printr-o eclipsă mare de formă. Grecul a avut mai multe discuții private cu jucătorul, în care i-a explicat că poate fi foarte util echipei din acea poziție, chiar dacă în trecut nu s-a simțit bine ca vârf de careu.

„Am foarte mare încredere în tine și știu că poți să joci aici”, i-a transmis „principalul” lui Andrei Ivan, care a fost extrem de motivat și s-a impus în fața lui Alexandru Tudorie și Ivan Mamut, iar cota sa a crescut cu 350.000 de euro în doar trei luni.

Andrei Ivan mai are doi ani contract cu Universitatea Craiova. A debutat la echipa națională în mandalul lui Anghel Iordănescu, la doar 18 ani și zece luni: pe 17 noiembrie 2015, într-un amical contra Italiei, încheiat la egalitate, scor 2-2, când a jucat în ultimele cinci minute.