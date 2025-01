Andrei Ivan surprinde la plecarea în Turcia: “Va fi mai bine decât la Craiova!”

în Turcia, dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Jucătorul român și-a pregătit deja bagajele și a plecat spre noua sa destinație, Adanaspor, ocupanta ultimului loc din liga a doua turcă. Înainte de a părăsi temporar România, Ivan a oferit o scurtă declarație care i-a uimit pe reporteri.

Andrei Ivan, declarație surprinzătoare la plecarea în Turcia: “Va fi mai bine decât la Craiova!”

Cu scopul ca atacantul român să poată evolua mai mult și de a-și recăpăta astfel forma consacrată, oficialii Universității Craiova au bătut palma cu turcii de la Adanaspor pentru împrumutul lui Andrei Ivan.

Fotbalistul din Bănie s-a arătat încântat de această mutare și speră să facă o figură frumoasă în Turcia, chiar dacă echipa se află într-o fază dificilă și evoluează în eșalonul secund.

Mai mult decât atât, Ivan susține că îi va fi benefic împrumutul de 6 luni și speră să se simtă mult mai bine decât la Craiova, acolo unde nu a mai prins prea multe minute de joc.

“M-am sfătuit cu familia, cu impresarul meu și am luat această decizie împreună cu ei. Sigur o să fie mult mai bine pentru mine, o să joc și o să fiu doar 6 luni, n-o să fiu mai mult.

O să fie foarte bine, mai bine ca la Craiova, dar nu contează financiar, îmi doream doar să joc. N-am vorbit cu Mister (n.r. – Constantin Gâlcă), dar m-am gândit și la ultimele meciuri, pentru că nu am fost folosit și m-am gândit să mă duc la o echipă unde să joc.

Eu cred că pentru mine o să fie un pas înainte, că o să am meciuri în picioare. Despărţirea a fost grea, vă daţi seama, să îmi iau la revedere, dar, cum am spus, mă întorc în iulie şi am contract cu Universitatea

Nu există nimic (n.r. – nicio opţiune de cumpărare), doar împrumut şi atât. Vor fi doar 5 luni sau 6 luni”, a spus Andrei Ivan, citat de .

Ivan, împrumutat în Turcia până în vară. Fotbalistul a vorbit și despre situația dificilă de la echipa națională

Fotbalistul Universității Craiova, , urmează să fie împrumutat în Turcia pentru a bifa mai multe prezențe pe teren.

Dorința lui Andrei Ivan este și aceea de a se întoarce în prim-planul echipei naționale a României, acolo unde nu a mai fost convocat de mai bine de doi ani, în urma unui presupus conflict cu selecționerul de la acea vreme, Edward Iordănescu.

Pe marginea acestui subiect, jucătorul de profil ofensiv a precizat că ieșirea din “bazinul” de selecție nu se datorează nici lui și nici tehnicianului cu nume legendar.

“Dacă o să marchez foarte multe goluri, cred că o să-i sar, ca să spun în faţă, domnului selecţioner (n.r. – Mircea Lucescu).

Nu a avut mister Edi nicio vină, nici eu nu am avut. Da (n.r. – de la acel conflict nu a mai fost chemat la națională), de atunci n-am mai fost convocat, sunt doi ani şi ceva de când nu am mai fost convocat“, a lămurit Ivan.

Cu 17 selecții și un gol marcat la prima reprezentativă a naționalei tricolore, Andrei Ivan va ajunge la una dintre cele două echipe ale orașului Adana, mai exact Adanaspor.

Gruparea se află în eșalonul secund al fotbalului turcesc, pe locul 19 în clasamentul general, de altfel ultima poziție întrucât cei de la Yeni Malatyaspor s-au retras din campionat.

Ivan, jucător în valoare de 1,2 milioane de euro potrivit site-ului , va avea șansa de a se impune ca titular la noua sa formație, pentru care speră să-i devină golgheter.