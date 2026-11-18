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Carlos Mora a jucat un amical de gală contra Argentinei, azi noapte, și i-a impresionat pe comentatorii argentinieni, care au pomenit un anumit meci al Craiovei, deși Costa Rica a pierdut rușinos.

Traseul spectaculos al lui Mora, la Craiova și la Națională, a ajuns la apogeu în această toamnă

Nu a ajuns aici ușor. La primele lui meciuri la Craiova, în vara și toamna lui 2024, era rezerva lui Paradela, Mitriță, Baiaram, Ivan sau chiar Barbu. Fusese transferat ca să joace extremă, dar nu părea să-și convingă antrenorii că e mai bun decât competitorii săi.

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A venit luna decembrie, când, forțat de împrejurări, Costel Gâlcă l-a folosit în premieră fundaș dreapta. Avea să joace numai acolo în restul sezonului, dar nu convingea, într-un sistem cu patru fundași. Apoi, în vara lui 2025, Rădoi a schimbat sistemul și Mora juca brusc aripă, o combinație de apărător cu extremă care a părut letală de la început. Prima calificare a Craiovei în grupe europene din istorie a fost și meritul lui: Mora a dat două assist-uri în returul cu Sarajevo (4-0) și câte un gol în victoriile cruciale cu Spartak Trnava, respectiv Bașakșehir.

Dar abia în sezonul acesta, după ce a cucerit deja trei trofee cu Universitatea, Mora a explodat. La Craiova, cu 8 assist-uri, e cel mai bun pasator decisiv din echipă și are cu 2 pase de gol mai multe decât „creierul” Cicâldău. La Națională, deși are deja 28 de selecții, a înscris singurele sale patru goluri pentru Costa Rica recent, în aceeași pauză internațională: între 25 septembrie și 5 octombrie 2026.

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Mora a început să fie alintat tot mai des Moradona, de fanii Craiovei și chiar de presă, iar mulți microbiști (chiar și unii care nu țin cu Știința) au ajuns să se uite la meciurile lui doar pentru spectaculozitatea driblingurilor și-a depășirilor lui. De exemplu, microbistul care scrie acest articol anume a stat

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Argentinienii au zburdat în prima repriză, dar comentatorii l-au remarcat pe „Carlos Mora de la Craiova, care a făcut egal cu Getafe”

Era abia minutul 3 când Mora i-a surprins și încântat prima oară pe comentatorii argentinieni: și-a arătat creșterea enormă pe plan defensiv și a recuperat o minge de la adversarul direct, fundașul dreapta Giay, undeva la 35 de metri de poarta proprie, aproape de tușă. Apoi, în trei secunde, i-a driblat spectaculos, cu trecerea mingii de pe un picior pe altul (specialitatea casei), pe același Giay, apoi pe Enzo Fernandez, în exclamațiile entuziaste ale celor doi comentatori, dar a fost împins de la spate in extremis de mjlocașul lui Chelsea și doborât. Doar patru minute mai târziu, colegul de bandă al lui Mora, fundașul stânga Calvo, pierdea ușor o minge și cel privit drept viitorul Messi, Nico Paz, deschidea scorul cu o bombă de la marginea careului mare.

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Avea de altfel să fie o repriză deosebit de dificilă pentru Mora, pentru că majoritatea acțiunilor fostei campioane mondiale și actualei vicecampioane s-au purtat pe acea parte dreaptă, unde triunghiul Enzo – Giay – Paz a creat majoritatea fazelor gazdelor. Partida, abia a doua fără Messi din ultimii 21 de ani, s-a disputat la Cordoba, în centrul țării, într-o atmosferă de sărbătoare, cu diverse fanfare de pe stadion cântând non-stop.

Costa Rica a încercat timid să echilibreze partida după primirea golului: în minutul 12, Mora îl dribla a doua oară ușor pe Giay, de data aceasta către interior, din apropierea careului mare, dar șutul său de la 17 metri din alergare era blocat bine de fundașul lui United, Lisandro Martinez. În minutul 18, când tot Mora a fost faultat (primul fault făcut de Argentina), din nou după un dribling frumos, unul dintre comentatori l-a remarcat: „E Carlos Mora de la Craiova, care recent a făcut egal cu Getafe în Conference League.” Cam atât de important este, apropo, să joci și să o faci bine contra unei echipe vorbitoare de limba spaniolă.

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Tot atunci a căzut și Costa Rica, însă, care a abandonat orice ambiție ofensivă pentru restul reprizei și a primit golul secund, tot născut din banda dreaptă, de la Julian Alvarez (35). Trei minute mai târziu, Nico Paz făcea dubla și dădea și golul serii, o bombă cu piciorul non-dominant (dreptul) din colțul careului mare, după o cascadă de driblinguri în care ultima oară a trecut chiar de Mora. Cu două minute înainte de pauză, Alvarez a reușit și el dubla și a făcut 4-0, după ce l-a depășit incredibil de ușor pe un fundaș central advers.

Comentatorii argentinieni au tras o concluzie simpatică despre Naționala lui Mora înainte de pauză: „muy poquito para Costa Rica” – foarte puțin din partea Costa Rica. Carlos Mora a terminat însă repriza cu cea mai mare notă din echipa Costa Ricăi conform Sofascore: 6,5. La final, tot el avea să fie titularul cel mai bine notat.

„Hagi” al Costa Ricăi a făcut-o de oaie, iar Argentina are doi urmași excepționali pentru Messi

Aflat abia la al patrulea meci pe banca Naționalei Costa Rica, legendarul Brian Ruiz (un fel de Hagi al lor) a făcut trei schimbări ofensive la pauză. Niciuna nu l-a vizat pe Mora, dar selecționerul l-a mutat pe „briliantul” său pe partea unde joacă de obicei și la Craiova, dar și la Națională – dreapta. Nici așa nu a mers, pentru că abia trecuseră două minute din partea a doua când un alt potențial Messi, coechipierul lui Drăgușin, Franco Mastantuono (care l-a schimbat pe Paz), a făcut 5-0.

Paz (22 ani și 1,85 metri) și Mastantuono (19 ani și 1,77 metri) seamănă cu Messi doar în privința postului și a piciorului preferat (extremă dreapta, stâng), pentru că în rest sunt amândoi jucători mult mai solizi, de-a dreptul feroce în duelurile directe. Deși Como și Fiorentina nu spun prea multe în Serie A, îl rugăm pe Gigi Becali să nu se bazeze că-i transferă în această iarnă în locul lui Boutoutaou, pentru că Paz e deja în Champions League, iar Mastantuono e împrumutat la Firenze de la Real Madrid.

Pentru că s-a încăpățânat să încerce tot meciul să iasă cu pase scurte din apărare, în ciuda unor fundași absolut boschetari (să mă scuze costaricanii care citesc), Costa Rica avea să mai încaseze un gol de la Mac Allister și încă unul de la Mastantuono, iar amicalul s-a terminat 7-0 pentru formația de pe locul 2 în lume.

Ruiz i-a bucurat totuși pe suporterii Craiovei când l-a scos pe Mora, în minutul 68, deși acesta continuase să fie cel mai bun fotbalist al lor. În ciuda faptului că nu a fost integralist, drumul lung pe care îl așteaptă pe costarican înapoi în Oltenia îl va ține probabil departe de primul 11 la Arad. Așa că, după un duel contra lui Paz, Mastantuono, Enzo și MacAllister, „Moradona” va juca cel mai probabil următoarea dată în cel mai așteptat meci al Universității Craiova din ultimele decenii: la Brighton, cu ocupanta locului 2 din Premier League.