Andrei Marc atrage atenția în privința coronavirusului: „Totul e real! Stau în spital de cinci zile”

Andrei Marc, fostul fundaș al FCSB-ului, atrage atenția în privința coronavirusului, după ce el și cu colegul său de la Chiajna, Ionuț Biceanu au fost depistați pozitiv cu COVID-19.

Fotbalistul Concordiei Chiajna a mărturisit că stă de cinci zile în spital și avertizează că pandemia de coronavirus este cât se poate de reală.

În urma celor două cazuri de coronavirus de la Chiajna, primele din fotbalul românesc, toată echipa a intrat în carantină.

Andrei Marc atrage atenția asupra coronavirusului

Andrei Marc, fundașul Concordiei Chiajna, a fost depistat pozitiv cu coronavirus și atrae atenția asupra pandemiei: „Mă simt foarte bine. Nu, am avut luni o durere de cap şi atât. Am făcut două teste, iar la al treilea am ieşit pozitiv.

Primesc la 12 ore un antibiotic şi un paracetamol. M-au sunat foşti colegi care nu prea credeau în acest virus şi acum au început să creadă”.

„Sincer, e plictisitor să stai în spital, nu prea ai ce face. Nu ai voie să ieşi nicăieri. Sincer, coronavirusul este real, că stau de 5 zile în spital. Dacă nu mă omoară virusul, mă omoară plictiseala”, a mai spus Andrei Marc pentru antenasport.ro.

Dezvăluirile lui Florin Bratu

Florin Bratu, antrenorul Concordiei Chiajna, a vorbit despre cele două cazuri de la echipa sa, dar a declarat că nu a intrat deloc în contact cu cei doi fotbaliști:

„N-am apucat să stăm împreună. Ne-am întâlnit doar atunci când am fost să facem testele. Pentru că a ieșit așa, o săptămână am fost nevoiți să stăm acasă. Mâine (n.r. marți, 30 iunie), conform protocolului, repetăm testarea”.

”La testul rapid PCR, Andrei Marc a ieșit că ar fi avut virusul și am repetat testele miercuri, unde au fost testați pozitiv Marc și Biceanu. Acum echipa e în izolare o săptămână , după care vom face din nou testele”, a spus și Cristi Tănase, președintele Concordiei Chiajna.

