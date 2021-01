Andrei Mărgăritescu, transformare incredibilă: „Mi-a schimbat viața, aveam nevoie de salvare”. Video

Andrei Mărgăritescu, fost jucător la echipe ca Dinamo, Rapid sau SCM Pitești, s-a schimbat foarte mult. ”China”, așa cum era poreclit, deține un canal de youtube unde postează materiale video în care discută despre credință.

Fostul jucător, acum în vârstă de 41 de ani, e extrem de schimbat în comparație cu perioada în care juca fotbal și cucerea trofee împreună cu formația din ”Ștefan cel Mare”, el având în palmares un campionat, o Cupă a României și o Supercupă.

Mărgăritescu a jucat pentru Dinamo în două rânduri, între 2004 și 2008, dar și în stagiunea 2010-2011. 17 meciuri a bifat fotbalistul pentru ”câini” în campionatul României în ultimul sezon petrecut la Dinamo.

”Cea mai mare realizare a vieții mele este aceasta”

„Dacă acum patru ani de zile eram întrebat cu ce mă mândresc, care este realizarea vieții mele, aș fi spus copiii mei, cariera de fotbalist, familia, prietenii, dar astăzi cea mai mare realizare a vieții mele e că l-am cunoscut pe Dumnezeu, pe cel adevărat, al Scripturii, pe Creator.

Despre tot ce am spus înainte că sunt realizări, acum le consider ca o pierdere în comparație cu faptul că Dumnezeu m-a făcut să-l cunosc și este meritul Lui că l-am descoperit”, a spus Mărgăritescu, care e căsătorit și are doi copii, pe canalul lui de youtube.

„Mi-a schimbat viața, aveam nevoie de salvare…toți avem nevoie de mântuire. Și copiii mei au nevoie de salvare. Scopul meu în această viață e de a-l face cunoscut pe Dumnezeu. Înainte trăiam în înșelare…prima și cea mai gravă pentru mine a fost că aveam în subconștient băgat faptul că Biblia nu e cuvântul lui Dumnezeu, că e scrisă de om, că e scrisă doar ca să conducă omul, ca el să știe de frică.

”Am hotărât să-mi pun viața în mâinile lui Dumnezeu”

Acest lucru mă făcea să mă îndoiesc…când am cumpărat Biblia și am început să citesc Noul Legământ, adică Evanghelia, Dumnezeu, prin duhul lui, mi-a descoperit foarte clar adevăratul Lui caracter și atunci am hotărât să-mi pun viața în mâinile Lui. Aveam nevoie de salvare, eram păcătos”, a adăugat Mărgăritescu, care a strâns 128 de meciuri și cinci reușite pentru ”câini” în campionatul României.

”Mi-am dat seama că trebuie să-l pun la conducerea vieții mele pe el și eu să mă lepăd de sine, exact cum spune Isus: dacă te lepezi de tine, poți să mă urmezi, dacă nu, nu poți. Trebuie să te golești pentru ca eu să te umplu”, a încheiat Andrei Mărgăritescu, jucător care a evoluat ultima dată la SCM Pitești.

El s-a retras pe 1 ianuarie 2016. Dinamo fosta echipă a jucătorului a primit o veste bună. Fanii anunță două parteneriate uriașe care vor aduce bani la echipă. Florin Prunea consideră că Pablo Cortacero va vine clubul.