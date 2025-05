Andrei Mărginean, marea surpriză de la Dinamo: „De la judeţ, să ajungi să joci cu Juve, Inter şi Milan…”. Moment de cotitură în Italia: „Eşti un străin acolo, nu te ajută ca pe unul de-ai lor!”. Interviu exclusiv

Unul dintre transferurile surpriză de la Dinamo în acest sezon este Andrei Mărginean. A fost împrumutat de la Sassuolo, dar evoluţiile foarte bune i-au determinat pe şefi să achite imediat clauza de cumpărare de 250.000 de euro.

Andrei Mărginean, marea surpriză de la Dinamo: „Am făcut un pas înainte în carieră!”

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a impresionat prin versatilitatea sa, fiind foarte bun atât ca fundaş central, cât şi ca mijlocaş la închidere. Într-un amplu interviu pentru FANATIK, Andrei Mărginean a vorbit despre sezonul la Dinamo, despre viitorul clubului, dar şi despre experienţa din Italia şi momentele de cotitură:

Andrei, e final de sezon, cum ai caracteriza stagiunea care se încheie?

– O stagiune reuşită din punctul meu de vedere. Am reuşit calificarea în play-off, a fost foarte important pentru noi şi pot să spun că am făcut o treabă foarte bună.

Pe plan personal cum ţi s-a părut?

– Pe plan personal, cred că m-am îmbunătăţit foarte mult de când am ajuns aici. Pot să accept, între ghilimele, să nu joc de la început. Ci să am răbdare, să muncesc şi când mi s-a oferit şansa, am încercat să demonstrez că merit să joc.

Cum a fost mutarea de la Sassuolo la Dinamo? Ce aşteptări aveai când ai venit?

– Îmi doream foarte mult o schimbare. Simt că am făcut un pas înainte în cariera mea. Pot să spun că m-a ajutat foarte mult acest lucru.

„Am auzit chestii, că o să ne batem la retrogradare, dar nu m-am gândit o secundă la asta”

Mulţi nu vedeau cu ochi buni proiectul de la Dinamo în sezonul trecut, mai ales că echipa abia se salvase de la retrogradare. La tine ce a fost diferit?

– Am avut încredere în proiect. Am auzit chestii, că o să ne batem la retrogradare, dar nu m-am gândit o secundă la asta.

Te aşteptai să vă bateţi la play-off?

– Sincer, cred că de asta s-a făcut şi echipa, să se bată la play-off. S-a văzut şi în teren, suntem un grup cu calitate, un grup unit şi mă bucur că ne-am îndeplinit obiectivul.

„Am făcut şcoala italiană, o şcoală foarte bună. Cred că o să o duc toată viaţa”

Cum ai ajuns în Italia? Ai început fotbalul la Zlatna, apoi a urmat mutarea direct la Sassuolo…

– Da, am fost în probe la Sassuolo. Aveam 16 ani şi jumătate. Am fost patru sau cinci zile în probe. Am fost în decembrie, iar în perioada de transferuri din ianuarie am semnat cu Sassuolo.

Fericire mare?

– Da, nu ştiu pe părinţii mei. Au fost aşa şi aşa că am plecat de acasă, dar mă bucur că m-au înţeles şi m-au lăsat să plec de acasă. În locul lor nu ştiam ce făceam. Dar a fost un pas foarte important pentru mine. Am făcut şcoala italiană, o şcoală foarte bună. Cred că o să o duc toată viaţa. În fiecare an încerc să o îmbunătăţesc. De la an la an, de la zi la zi.

„Jucam la nivel de judeţ. Şi să mergi să joci direct cu Inter, Juve, AC Milan…”

A fost o diferenţă mare în care ai făcut pasul de la fotbalul românesc la fotbalul italian?

– Foarte mare. Jucam la nivel de judeţ. Şi să mergi să joci direct cu Inter, Juve, AC Milan… Am avut nevoie şi de şase luni de adaptare. Dacă nu înţelegi limba, este foarte greu. Dar italiana este asemănătoare cu limba română, m-a ajutat chestia asta.

Dar la nivel de pregătire, că toată lumea vorbeşte despre pregătirile în ţările civilizate, ai simţit o diferenţă faţă de România?

– La început, da. Erau diferite antrenamentele. Tactice, încă de la juniori lucram tactic. Dar te obişnuieşti, am înţeles că asta e mentalitatea şi multă muncă, răbdare, sacrificii pe care trebuie să le faci ca să ajungi la un anumit nivel. Dar, uite, la seniori nu e atât de mare diferenţa între pregătirile pe care le-am avut în acest sezon la Dinamo sau Serie B. Nu sunt decalaje, Ţine doar de tine, de cum eşti, de mentalitatea pe care o ai.

„Eşti un străin acolo, nu te ajută ca pe unul de-ai lor şi trebuie să te adaptezi”

Nouă ce ne lipseşte să facem pasul la următorul nivel? Nu neapărat la cel al Italiei, dar să fim mai sus decât suntem…

– Am început, încet-încet, să ne axăm pe bazele de copii şi juniori. Şi este foarte important. Am văzut şi la Sassuolo, copii de 10-11 ani care făceau antrenamente în cadru organizat şi aşa reuşesc ei să ajungă departe. Am foarte mulţi colegi care joacă în Serie A, mulţi, din păcate, s-au lăsat. Părerea mea este că trebuie să ai mentalul foarte puternic şi să faci sacrificii.

Ţi-a fost dor de casă în momentul în care jucai în Italia?

– Da, foarte dor. Sincer să vă spun, a fost greu. Am fost şi singur. Dar cum am mai spus şi în alte dăţi. Chestia asta m-a ajutat pe mine foarte mult. Am fost singur. Trebuia eu să mă descurc. Nu îi mai aveam pe mama, pe tata lângă mine. Eşti un străin acolo, nu te ajută ca pe unul de-ai lor şi trebuie să te adaptezi. Dacă nu demonstrezi, nu te ţine nimeni.

„Mi-ar fi foarte greu să mă întorc direct la Sassuolo după ce am fost împrumutat la alte trei echipe”

Dinamo a activat clauza. Eşti oficial jucătorul lui Dinamo…

– Am văzut şi eu ieri. M-am bucurat foarte mult. Sunt fericit şi sper ca în sezonul viitor să demonstrez că nu a fost o greşeală.

Poate mulţi ar spune altceva, având în vedere că şi poate ai fi avut o şansă de a evolua acolo. Cum vezi mutarea?

– M-am obişnuit deja la Dinamo. Sunt foarte bine alături de colegi, de staff, de toată lumea din cadrul clubului. Contează să te simţi foarte bine unde eşti şi atunci o să ai şi rezultate. Mi-ar fi foarte greu să mă întorc direct la Sassuolo după ce am fost împrumutat la alte trei echipe. Nu prea am mai fost în cadrul clubului, doar la juniori.

Te-ai bucurat la promovare?

– Da, m-am bucurat. Nu aveam de ce să nu mă bucur. Până la urmă am fost trei ani şi jumătate acolo.

Mesaj pentru Horaţiu Moldovan: „Îţi doresc să reuşeşti în Serie A!”

Cu Horaţiu Moldovan ai vorbit?

– Nu am apucat să vorbim. Îi transmit un mesaj (n.r. se uită direct în cameră): Îţi doresc să reuşeşti în Serie A!

Cum vezi viitorul lui Dinamo?

– Dinamo este pe un drum foarte bun. Un proiect foarte corect şi văd un parcurs prin care Dinamo să meargă în sus. Pentru asta trebuie să contribuim şi noi.

„Se vedea că jucătorii altor echipe sunt obişnuiţi cu play-off-ul, ştiu cu ce se mănâncă”

. Cum a fost colaborarea cu el în acest sezon?

– Foarte bună. Am învăţat foarte multe lucruri de la el. Este un antrenor care îţi explică. Contează foarte mult să ai de la cineva ce să înveţi. Este un foarte bun motivator.

Ce i-a lipsit lui Dinamo în acest play-off? Spre deosebire de sezonul regulat unde lucrurile au mers foarte bine, în play-off pare că se putea mai mult…

– Am avut probleme cu accidentările, jucători importanţi de care aveam nevoie. Să zic aşa, experienţa din play-off. Este primul an după mult timp. Se vedea că jucătorii altor echipe sunt obişnuiţi cu play-off-ul, ştiu cu ce se mănâncă. Poate asta ne-a lipsit nouă. Dar mă bucur că am reuşit. Am avut acest an din care putem doar să învăţăm, dar să fim şi mândri. Iar de la anul, putem să tragem tare.

„Din păcate, avem o chestie cu Arena Naţională, nu pot să explic”

Decalajul faţă de campioana FCSB este atât de mare precum arată clasamentul? Simţi şi din teren diferenţa asta?

– Au câştigat campionatul, au jucat în Europa. Îi felicit pe această cale. Dar i-am simţit şi eu din teren. Nu pot să spun că nu sunt buni, Doamne fereşte!, dar şi noi am avut calitate şi am arătat. Poate presiunea, nu ştiu exact să vă spun ce a fost. La anul vom arăta altfel.

Sunteţi gata să arătaţi altă faţă şi pe Arena Naţională? Nu prea vă place stadionul…

– Ar trebui, pentru că acolo am jucat ultimele meciuri. Din păcate, avem o chestie cu Arena Naţională, nu pot să explic. Pe Arc publicul era mai aproape, eram toţi acolo. Dar trebuie să ne obişnuim. Până la urmă, jucăm şi în deplasare.

„Am stat şapte ani în Italia. Mi se pare că m-am adaptat destul de repede”

Ai avut nevoie de o perioadă de adaptare şi la Dinamo. Ţi-a fost greu după primele luni?

– Ai nevoie de o perioadă… Am stat şapte ani în Italia. Mi se pare că m-am adaptat destul de repede. E altceva când te întorci acasă, se vorbeşte limba ta. Am familia foarte aproape. Sunt nişte chestii în care te relaxezi pe un anumit punct şi poţi să te încarci pe fotbal. Cred că asta a fost.

Ce îi lipseşte lui Dinamo să intre în lupta pentru trofee?

– Eu cred că suntem pe drumul cel bun. Sunt sigur că de la anul putem să arătăm asta. Nu avem un obiectiv fixat, dar primul e play-off-ul.

Cupa României aţi cam neglijat-o în acest sezon…

– Acolo am jucat primele minute. Aveam nevoie de meciuri în care să prindem minute şi nu vreau să zic că am neglijat-o, dar campionatul a fost principal. Ne doream şi Cupa.

„Ţi se face pielea de găină când cântă imnul. Nu pot să descriu în cuvinte”

Pe plan personal, ce obiectiv ai?

– Personal, vreau să cresc de la sezon la sezon. Să îmi demonstrez mie.

Echipa naţională?

– Ar fi un vis.

Ai jucat la echipele de tineret. Cum a fost atmosfera la loturi?

– Prima dată am fost de la Zlatna. Nu ştiam cu ce se mănâncă. Veneam dintr-un orăşel foarte mic şi aveam colegi de la Dinamo, Steaua, Hagi. A fost greu, dar mi-a plăcut foarte mult. Nu pot să descriu. Ţi se face pielea de găină când cântă imnul. Nu pot să descriu în cuvinte ce simt atunci.

Crezi că putem să mergem la Mondial la anul?

– Da, cred. În ciuda debutului mai slab, eu sunt încrezător.

„A fost o presiune pozitivă, pe mine mă împingeau fanii de la spate”

E un vis să te întorci într-o zi în Serie A?

– Mi-ar plăcea, nu pot să zic că nu mi-aş dori să joc în Serie A. Este unul dintre cele mai puternice campionate. Dar deocamdată mă gândesc la Dinamo.

Ce ar însemna un trofeu cu Dinamo în următorii ani?

– Ar fi ceva minunat. Toată lumea aşteaptă cât mai repede un trofeu la Dinamo. Sper şi îmi doresc să îndeplinim acest vis cât mai curând.

Cum i-ai simţit pe fanii lui Dinamo în acest sezon?

– Îmi amintesc primul meci, în care am debutat. 2-1 cu Craiova, aveam doi oameni în minus. Şi atunci i-am simţit pe fani alături de noi şi umpleau golurile de la cele două cartonaşe roşii. A fost ceva wow. Toată lumea vorbeşte de presiune. A fost o presiune pozitivă, pe mine mă împingeau fanii de la spate. Le mulţumesc că au fost alături de noi şi sper ca şi în sezonul viitor să fie alături de noi pentru că avem nevoie.

23 de ani are Andrei Mărginean

250.000 de euro a plătit Dinamo pentru transferul definitiv de la Sassuolo