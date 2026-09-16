Sport

„Nu mi-a venit să cred!”. Fotbalistul din SuperLiga luat prin surprindere de convocarea la echipa națională

Andrei Mărginean a povestit cum a reacționat după ce a aflat că Gică Hagi l-a inclus pe lista preliminară a României pentru meciurile din Nations League.
Alex Bodnariu
16.09.2026 | 10:05
Nu mia venit sa cred Fotbalistul din SuperLiga luat prin surprindere de convocarea la echipa nationala
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Andrei Mărginean, surpriza lui Gică Hagi pentru meciurile din Nations League. Foto: SportPictures
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Gheorghe Hagi a anunțat lista de 48 de jucători pe care îi ia în calcul pentru meciurile din Nations League. Una dintre surprize este prezența lui Andrei Mărginean. Mijlocașul lui Dinamo poate debuta la reprezentativa de seniori. Jucătorul a vorbit despre sentimentele pe care le-a trăit în momentul în care a văzut convocarea.

Andrei Mărginean, surpriza lui Gică Hagi pentru meciurile din Nations League

Andrei Mărginean traversează un început de sezon foarte bun în tricoul lui Dinamo, formația aflată pe primul loc în SuperLiga. Mijlocașul a devenit unul dintre oamenii importanți ai formației alb-roșii, iar constanța evoluțiilor sale a atras inclusiv atenția staffului echipei naționale.

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Gheorghe Hagi l-a inclus pe Mărginean pe lista preliminară de 48 de fotbaliști pentru primele meciuri ale României din noua ediție a Ligii Națiunilor. Este o premieră pentru mijlocașul lui Dinamo, care nu a bifat până acum nicio selecție la prima reprezentativă. România va debuta pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia, după care va întâlni Bosnia și Herțegovina, Polonia și din nou Suedia. Lotul definitiv va fi stabilit înaintea reunirii din 20 septembrie.

„M-au luat transpirațiile și tremuratul!”. Reacția lui Andrei Mărginean când și-a văzut numele pe lista lui Gică Hagi

Mijlocașul lui Dinamo a recunoscut că nu se aștepta să fie inclus pe lista preliminară a naționalei. Andrei Mărginean a povestit că un cunoscut i-a trimis pe WhatsApp o fotografie cu lotul și nu i-a venit să creadă când și-a văzut numele. Fotbalistul rămâne însă cu picioarele pe pământ și știe că trebuie să muncească în continuare pentru a rămâne aproape de prima reprezentativă.

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„Chiar da, e o bucurie. Nu am văzut pe internet, dar am primit o poză pe WhatsApp. M-au luat transpirațiile, tremuratul. Am zis că nu știu ce se întâmplă. E un sentiment pe care nu îl pot descrie, e ceva wow pentru mine, mai ales uitându-mă în spate la ce s-a întâmplat.

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Nu am știut să reacționez. Când am văzut, nu am știut cui să spun. I-am sunat pe părinții mei, am sunat un prieten bun, i-am zis și prietenei mele. N-am putut să mă abțin. Le-am zis: «Vă rog frumos să stați și voi calmi». Trebuie să rămân cu picioarele pe pământ și să muncesc în continuare. Ar fi un vis devenit realitate să ajung la echipa națională. Până atunci, mai avem un meci duminică și să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Andrei Mărginean, conform PRO TV.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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