Andrei Miron, dezamăgit de modul în care Gigi Becali l-a îndepărtat de la FCSB: ”Nu mă așteptam să se întâmple așa”

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că jucătorul adus de la FC Botoșani cu vicecampioana României deși mai avea 6 luni de contract.

Andrei Miron, prima reacție după ce nu a mai fost dorit de Gigi Becali la FCSB

La scurt timp după ce și-a oficializat plecarea de la FCSB, Andrei Miron a semnat cu formația israeliană Hapoel Haifa. Fundașul de 28 de ani a vorbit despre gustul amar pe care îl are pentru modul în care Gigi Becali a decis să pună capăt acestei colaborări.

”A fost o colaborare normală cu Gigi Becali, ca şi o colaborare între jucător şi patron. În afară de momentul în care am semnat contractul nu m-am văzut niciodată cu dânsul. Am vorbit de două, trei ori în cei 2 ani. Acum, la plecare, nu am vorbit.

Este echipa dânsului. El aduce pe cine vrea, el dă afară pe cine vrea, sunt banii dânsului. Asta a fost decizia, pentru mine nu este niciun fel de problemă. Poate că am fost şi eu puţin supărat pentru că nu mă aşteptam să vină aşa, deodată, această plecare.

Nu neapărat că nu am mai fost dorit, dar într-un fel mi s-a transmis că nu mi se va mai prelungi contractul şi am înţeles că nu mai sunt dorit. Am vorbit şi cu impresarul meu şi am luat decizia de a îmi rezilia contractul”, a declarat Miron, conform .

Miron, acuză golul din ofsaid încasat cu Voluntari

Fundașul central a analizat ultimul sezon petrecut la FCSB și consideră că dacă nu era golul din ofsaid marcat de FC Voluntari se putea vorbi acum despre titlu în tabăra ”roș-albaștrilor”, deși mulți nu au crezut în revenirea echipei.

”Greşim cu toţii, am greşit şi eu. Le doresc multă baftă colegilor şi sper să reuşească anul acesta să câştige campionatul. Eu am aflat că nu mai sunt dorit la echipă, am zis că pentru mine cel mai ok este să ne strângem mâna. Eu nu sunt un tip care să rămân. Dacă nu sunt dorit… imediat cum am semnat rezilierea am fost contactat de cei de la Hapoel Haifa.

Dacă vă uitaţi puţin, am intrat în primul 11 când era o diferenţă de 8 puncte faţă de CFR Cluj. Nu cred că mai credea foarte multă lume în campionat. Doar noi jucătorii. Am ajuns la acel meci cu FC Voluntari şi am primit gol dintr-un ofsaid. Este păcat, dar cred că am făcut un sezon bun”, a încheiat Miron.

Aflată într-o criză de fundași centrali după accidentarea lui Iulian Cristea și plecările lui Andrei Miron și Dragoș Nedelcu, FCSB a făcut două transferuri într-o singură zi. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Gigi Becali a reușit să-i aducă pe Joyskim Dawa de la FC Botoșani și , rămas liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.