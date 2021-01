Andrei „Mr. KO” Stoica e tată model: „Să vedeți ce antrenamente am acasă, cu copiii!” Exclusiv

Unul dintre cei mai apreciați luptători ai României a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK și nu s-a eschivat de la nicio întrebare despre super-confruntarea cu Pavel Voronin, dar și despre viața de familie și participarea la emisiunea “Ferma”

Andrei Stoica este unul dintre cei mai spectaculoși luptători români. Este suficient că este cunoscut în toată lumea ca „Mr KO”. A revenit după doi ani într-o gală în România, la Cluj, în „Dynamite Fighting Show”.

Iar în finalul anului trecut a luptat şi pentru titlul mondial în „One Championship”. Una dintre cele mai dure promoții din lumea sporturilor de contact. A fost învins la decizie de ucraineanul Roman Kryklia.

Fioros în ring, luptătorul bucureștean este un tată model pentru cei trei copii. Micuța Eva este ultima sosită în familia Stoica, dar este cea care l-a făcut să afirme că este cu adevărat un om împlinit.

Felicitări, Andrei! O victorie frumosă la Cluj, în “Dynamite Fighting Show”, cu Pavel Voronin. Dar succesul a venit poate mai greu de cât te așteptai, mai ales că ai fost și numărat.

– A fost un meci complex. Adversarul meu şi-a dorit foarte mult victoria. A avut o lovitura norocoasă, în repriza a doua, însă am reuşit să mă ridic şi să recuperez astfel încât să câştig. Asta înseamnă un meci complet, cu răsturnări de situaţii, lovituri spectaculoase şi tensiune. Sigur că ar fi fost de dorit din partea mea un meci mai scurt şi terminat prin KO… E evident că a trebuit să intru în forma pentru meci pe repede înainte. Și poate acest lucru a condus la ritmul pe care l-am avut în meciul de la Cluj.

„One Championship” este o promoție foarte dură, în care se schimbă foarte multe lovituri puternice. Cum a fost pentru tine până acum și când te mai vedem în ring în România?

– Tot ce am trăit în „One Championship” a fost de natură să mă călească, să mă maturizeze ca sportiv și să mă facă să ridic ștacheta cât mai sus. Contextul pandemic nu ne prea lasă să avem planuri pe zona de competiții pe termen lung. Deocamdată nu știu când voi lupta din nou în România. Cert este că mă simt bine când urc în ring în România. Deși, recunosc, la cel mai recent meci mi-au lipsit foarte mult spectatorii. Ceva nu era complet în toată desfășurarea meciului pentru mine. Și nu va fi până nu vom reveni la normal, cu spectatori care să se bucure pe viu de spectacolul din ring.

Andei Stoica a fost obligat să își reprogrameze nunta din cauza pandemiei de coronavirus

Ești destul de ocupat și în viața personală. Nunta a fost reprogramată pentru 2021 și sunt convins că ești solicitat și ca tată a trei copii…

– Așa este, dar ca orice sportiv de performanță care transpune rigorile si în viața personală, le voi lua pe rând pe toate și le voi duce la bun sfârșit. Aștept deocamdată să văd care sunt premisele pentru noul an din punct de vedere al pandemiei și abia apoi îmi voi face planuri concrete. Cât despre energia pe care trebuie să o am pentru cei mici, e adevărat, să vedeți ce antrenament am și acasă cu ei…. (râde) Însă îmi place enorm să petrec timp cu ei, chiar dacă nu e ușor după o zi cu două antrenamente grele.

Băieții tăi se gândesc și ei să meargă spre zona sporturilor de contact?

– Deja Albert și Alex vin cu mine la antrenamente. Mă încearcă mai multe sentimente când îi văd cu mănușile în mâini… În prima fază sunt extrem de mândru și îmi crește inima de fericire că iubesc sportul pe care eu l-am transformat în stil de viață. Însă în planul doi îmi vin în minte toate greutățile pe care le presupune viața unui luptător de performanță. Am momente în care nu mi-aș dori asta pentru ei. Însă eu îi voi sprijini în orice vor alege să facă. Voi fi lângă ei necondiționat.

Cu atât de multe trofee, parcă îți lipsea unul foarte prețios. Cum te simţi ca tată de fetiţă? Bănuiesc că Eva va fi foarte atent urmărită şi mai ales protejată, având în vedere că se trage dintr-o familie de luptători…

– Acum pot să spun că sunt împlinit. Că Dumnezeu mi-a oferit o familie completă. Sunt un tată fericit. Iar Eva e absolut fabuloasă. Deja avem o relație aparte. Cu siguranță va fi foarte bine păzită. Nu-mi fac probleme pentru securitatea ei. Am și două ajutoare de nădejde: Albert și Alex.

Cum a fost pentru tine experienţa „Ferma”? Din exterior a părut o perioadă foarte solicitantă. Ai mai accepta o ofertă pentru un astfel de reality show?

– „Ferma” a fost o experiență din care am învățat… și care mi-a confirmat lucruri pe care le știam. Aș merge mai departe și aș spune că mi-a întărit convingeri și perspective asupra vieții. A fost o experiență frumoasă per total. Nu știu să răspund acum dacă aș mai accepta o propunere de acest fel. Mereu iau deciziile în cadrul unui context și cântăresc bine lucrurile în momentul în care se întâmplă ele. Le mulțumesc mult tuturor celor care mi-au fost aproape și m-au susținut și pe parcursul acestui concurs.

Frații Stoica au pornit în căutarea talentelor din lumea sporturilor de contact

Andrei Stoica și fratele său, Bogdan, au vrut să împărtășească experiențele adunate în ring și cu tinerii pasionați de luptele de contact. Au deschis în 2018 „Stoica Brothers Fight Academy”, în Ghencea, acolo unde au și copilărit. Pandemia de coronavirus le-a cam dat planurile peste cap celor doi campioni români, din cauza numeroaselor restricții. Dar proiectul a oferit deja primele rezultate, cu luptători care vor fi în curând gata să facă față în cele mai tari gale.

„Campionii nu se nasc în sălile de sport, dar au nevoie de ele pentru a se dezvolta. Mulți tineri se apucă de un sport precum kickboxul pentru că au adânc sădit în ei un scop, un vis, o dorință. Mulți doresc să practice luptele la nivel profesionist, să facă performanță, să câștige cupe, medalii, centuri, titluri, să aibă meciuri televizate și să devină cunoscuți.

Mulți ne-au spus că s-au apucat de acest sport pentru că i-au luat ca exemple pe… frații Stoica. Motto-ul sălii noastre este «Antrenează-te cu campioni pentru a deveni campion». «Stoica Brothers Fight Academy» are deschidere către toate promoțiile importante din România și multe din afara țării.

Iar dacă vii să te antrenezi la noi la sală, există șansa ca în viitorul apropiat să devii campion, un exemplu în societate și să le poți călca pe urme fraților Stoica sau altor idoli din kickboxing”, motivează Andrei Stoica proiectul Academiei, care a început să dea deja rezultate.

„Noi, românii, ne-am criticat toate valorile țării – pe Halep, pe Hagi, pe Năstase, pe Bute, pe Doroftei, pe toți îi facem varză”

Deși a dominat clar duelul cu Pavel Voronin, de la Cluj, Andrei Stoica nu a scăpat de contestatari. Românul a fost numărat după o contră norocoasă a adversarului său, suficient pentru a crea unele controverse legate de decizie.

Decis să demonstreze încă o dată că este mai bun decât adversarul său, Andrei Stoica a promis un rematch cu Voronin pentru 2021. L-a înfruntat deja pe trei ori pe luptătorul moldovean și l-a învins de tot atâtea ori. Stoica a trimis un mesaj contestatarilor de pe rețelele de socializare.

„Cei de la «Dynamite» au fost de acord să ne facă un meci revanșă anul viitor, tocmai pentru mulțumirea voastră, însă nu înțeleg supărarea unora dintre voi în ceea ce mă privește pe mine, ca și cum aș fi arbitrat eu.

Dacă stați să analizați meciul și numărătorile, veți vedea că decizia, din punctul de vedere al specialiștilor, a fost corectă, indiferent că simpatizați sau antipatizați mai mult un luptător sau altul. Nu înțeleg supărarea oamenilor în ceea ce mă privește pe mine.

Am înțeles că foarte mulți basarabeni au luat cu asalt mediul online pentru că e normal să fie subiectivi în ceea ce-l privește pe conaționalul lor. Dar de unde atâta ură și frustrare și pe poporul român? De unde atâta ură pe sportivii care fac performanță?

Ce s-a întâmplat cu noi, că nu eram așa. De unde atâta hatereală și ură pe internetul ăsta? Dacă vă considerați unii în măsură să dați lecții și credeți că vă descurcați mai bine decât mine, vă aștept să vă bateți în locul meu. Dacă sunteți atât de buni să mă criticați, vă invit să veniți voi în ring și să demonstrați ceea ce eu nu pot demonstra.

Noi, românii, ne-am criticat toate valorile țării – pe Halep, pe Hagi, pe Năstase, pe Bute, pe Doroftei, pe toți îi facem varză pe unde îi prindem, la TV, în articole, pe internet… bine, niciodată față în față, pentru că atunci stăm la coadă să ne pozăm cu ei, este? Ne facem varză valorile, nu știm să le respectăm și de asta suntem unde suntem ca popor”, este o parte a mesajului-manifest pe care l-a postat Andrei Stoica.

„Sunt împreună cu soția mea, Andra, din liceu și avem o relație extrem de strânsă. Intenționam anul acesta să facem cununia religioasă, însă pandemia ne-a dat planurile peste cap. Important e că ne iubim și că suntem o familie fericită” Andrei Stoica

„La «Ferma» fost prima dată când am fost cu Bogdan în postura de concurenți. A funcționat foarte bine spiritul de fair-play, insuflat de sport. Am tratat cu corectitudine probele și am dat amândoi tot ce am putut mai bun când am fost la duel. Asta nu înseamnă că sufletește nu mi-a fost greu la gândul că lupta noastră avea să conducă la eliminarea unuia dintre noi din concurs” Andrei Stoica