Andrei Nicolescu a ales între Zeljko Kopic și Nuno Campos: „E un pedagog mai fin”

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Nuno Campos este pe primul loc în clasament cu Dinamo, însă portughezul se ferește să discute deschis despre campionat. Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, spune că totul este o strategie pentru a nu pune presiune pe jucătorii săi. Mai mult, îl compară cu croatul Zeljko Kopic și îl consideră un pedagog „mai fin” decât fostul antrenor al „câinilor”.

Nuno Campos e lăudat de Andrei Nicolescu, pe care-l compară cu fostul antrenor Zeljko Kopic

„Înțelege că cel mai important este ca jucătorii să crească, să se integreze în sistem. Dacă lucrurile astea se întâmplă… Automat, nu vorbește despre titlu, dar vrea să câștige fiecare meci. Dacă câștigăm fiecare meci, suntem campioni.

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Noi nu ne-am pus asta ca target . Ar fi duplicitar. Normal că, dacă suntem pe locul 1, ne batem pentru asta. Cine s-ar da înapoi? E un pedagog mai fin decât înțelege toată lumea din fotbal la un anumit moment. Și decât Kopic, da”, a declarat Nicolescu la Digi Sport.

Ionel Dănciulescu, fost atacant la Dinamo, a remarcat cum Campos reușește momentan să-și țină jucătorii cu picioarele pe pământ. Mai mult, la fel ca și Nicolescu, Dănciulescu e de părere că prin faptul că antrenorul Nuno Campos nu vorbește deschis despre obiectivul titlu reușește să ia presiunea de pe umerii jucătorilor.

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Se gândește că în play-off vor fi momente mai grele. Se gândește, din punctul ăsta de vedere, să fie mai temperat, să nu pună atât de multă presiune pe jucători. Vor veni și momente mai puțin bune”, a declarat Dănciulescu.

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Nuno Campos se ferește să vorbească despre titlu, cu toate că Dinamo este pe primul loc în clasament

În urmă cu două săptămâni, Nuno Campos transmitea un mesaj clar celor care îl întreabă dacă Dinamo „se bate la titlu”, având în vedere că e pe primul loc în clasament.

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„Ca să fie foarte, foarte clar, între obiectivele pe care le-am definit la începutul sezonului nu e lupta la titlu. Am 100% încredere în echipă și în ceea ce facem împreună. Mai mulți jucători au crescut de la începutul sezonului și continuă să-și facă treaba foarte bine și crește și echipa. Suntem pe un drum bun. E ultima dată când mai vorbesc de titlu. Cred că am fost foarte clar, acum puteți pune întrebări, mulțumesc”, a declarat Nuno Campos.