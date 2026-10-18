Andrei Nicolescu a analizat lupta la titlu. Cum le vede pe Rapid și Craiova și de ce crede că FCSB poate câștiga titlul

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Andrei Nicolescu a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre lupta pentru titlu din SuperLiga și a analizat șansele principalelor pretendente la play-off. Oficialul lui Dinamo consideră că Universitatea Craiova are un joc colectiv mai bine structurat decât Rapid, chiar dacă giuleștenii au reușit să obțină rezultate importante datorită calității individuale a unor fotbaliști. Nicolescu a explicat și de ce experiența acumulată de olteni în meciurile internaționale ar putea conta decisiv în primăvară, dar a avertizat că FCSB nu poate fi scoasă din calcule, în ciuda problemelor și controverselor care apar frecvent în jurul formației roș-așbastre.

Andrei Nicolescu s-a decis: Universitatea Craiova este peste Rapid!

Lupta pentru primele poziții din SuperLiga este una echilibrată, iar diferențele dintre echipe nu se văd întotdeauna doar în clasament. Andrei Nicolescu a comparat jocul Rapidului cu cel al Universității Craiova și a apreciat că formația din Bănie are o exprimare colectivă mai bine pusă la punct. În opinia oficialului dinamovist, Rapid a reușit să câștige unele partide datorită valorii individuale a jucătorilor, fără să impresioneze neapărat prin jocul de echipă. De cealaltă parte, Universitatea Craiova beneficiază de o structură de joc mai clară și de experiența acumulată în ultimul an și jumătate.

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„Sunt de acord că Rapid câștigă datorită calității individuale a unor jucători. Ca exprimare de echipă nu e la nivelul Craiovei. Au știut să profite de niște greșeli cu Corvinul și au câștigat, dar nu a fost un joc colectiv care să impresioneze. Craiova are un joc din perspectiva asta mai structurat. Are și experiența în spate față de noi, experiență de un an și jumătate, care contează”, a spus Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Experiența europeană poate conta pentru Craiova în lupta la titlu

, cu meciuri în campionat și în competițiile europene din trei în trei zile. Deși ritmul ridicat poate aduce și pierderi serioase de puncte, Nicolescu consideră că experiența acumulată în aceste confruntări ar putea deveni un avantaj important în faza decisivă a sezonului. Oficialul lui Dinamo a subliniat că eventualele puncte pierdute până la intrarea în play-off nu vor fi neapărat decisive, în condițiile în care diferențele se pot recupera în cele zece etape care urmează.

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„Aceste meciuri multe de acum aduc experiență și o vor ajuta mult pe Craiova în martie-aprilie. Putem să acceptăm că o să cauzeze 3-4, cinci puncte, dar diferența e nesemnificativă în play-off. Totuși, s-ar putea nici să nu piardă punctele astea. Experiența meciurilor internaționale pentru finalul de campionat va conta foarte mult”, a explicat Nicolescu.

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De ce crede Andrei Nicolescu că FCSB poate ajunge în play-off

Chiar dacă FCSB traversează o perioadă în care rezultatele și evenimentele din jurul clubului generează frecvent discuții, Andrei Nicolescu nu exclude formația roș-albastră din lupta pentru primele șase poziții. Oficialul dinamovist consideră că valoarea individuală a jucătorilor poate face diferența și îi poate ajuta pe roș-albaștri să ajungă în play-off.

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Nicolescu a făcut și o remarcă ironică despre situațiile care apar constant la formația patronată de Gigi Becali, sugerând că imprevizibilitatea din jurul echipei face dificilă anticiparea evoluției sale: „Eu văd și FCSB-ul în play-off datorită valorii individuale a jucătorilor. Ce se va întâmpla acolo, vom vedea, pentru că la ei în fiecare zi se întâmplă câte ceva. Când se întâmplă ceva la FCSB, îmi iau floricelele și stau liniștit pe margine, că e ceva acolo”, a declarat Andrei Nicolescu.

Obiectivul lui Dinamo: calificarea în cupele europene

În aceeași intervenție, , formație care își dorește să ajungă în cupele europene în sezonul următor. Pentru ca echipa să facă față la acel nivel, conducerea consideră că trebuie îmbunătățit ritmul de joc și intensitatea cu care fotbaliștii evoluează în campionat. Nicolescu a explicat că numărul total de metri alergați nu este singurul indicator relevant. Diferența apare mai ales în zonele de intensitate, unde nivelul din meciurile internaționale poate fi cu 30-40% mai ridicat decât cel întâlnit în anumite partide din campionatul României.

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„Nu știu dacă e corect să zicem că e de îndreptat ceva la noi, ci de îmbunătățit. Noi încercăm să îmbunătățim acest ritm de joc. Noi ne dorim foarte mult ca la anul să jucăm în cupele europene și cred că pentru a fi la nivelul oportun să te prezinți în Europa, trebuie să ai ritm de joc. Din păcate, în campionatul românesc, există momente în care ritmul e normal sau e jos. Avem mulți metri alergați, dar la zona de intensitate este cu 30-40% mai puțin decât în meciurile internaționale. E complicat să faci progresul ăsta în timp scurt”, a punctat oficialul dinamovist.