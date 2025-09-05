Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo vrea un fundaș central de la CFR Cluj! Ajunge până la urmă Matei Ilie sub comanda lui Kopic?

Președintele Consiliului de Administrație de la clubul din „Ștefan cel Mare” nu a oferit însă prea multe detalii în acest sens. Pe de altă parte însă, a spus totuși că mai există și alte variante pentru „câini” în prezent din această perspectivă.

Andrei Nicolescu, anunț de maxim interes pentru fanii lui Dinamo: „Suntem interesați de un fundaș central de la CFR Cluj”

De asemenea, Nicolescu a mai punctat cu această ocazie și câteva aspecte referitoare la situațiile contractuale ale jucătorilor aflați în vizorul dinamoviștilor în această perioadă.

„Suntem interesați de un fundaș central de la CFR Cluj, dar este destul de greu. Așa cum se pun problemele acum, nu cred că… Mai bine nu vorbim despre asta. Noi vrem să transferăm săptămâna asta ceva. Prioritar e un fundaș central. Vedem care este opțiunea cea mai bună.

Unul dintre ei este sub contract și încercăm un transfer cu procente, încă unul dintre ei este sub contract și încercăm un împrumut cu o opțiune de cumpărare, iar unul este liber de contract. Acum, depinde foarte mult de dinamica negocierilor, să vedem pe cine ne putem axa”, a spus Andrei Nicolescu la emisiunea

Fanatik a informat recent vizavi de interesul „câinilor” pentru Matei Ilie

La acel moment, următoarele informații:

„Asta era bomba pe care o pregătea Dinamo și pe care noi, cei de la FANATIK, am aflat-o. Se cocea. Au fost discuții foarte intense în weekend, discuții secrete, între Dinamo și CFR pentru Matei Ilie. Din informațiile pe care le am eu, și știți că sunt foarte bine informat, Dinamo a vrut să dea 800.000, maximum 1 milion de euro, dar CFR Cluj a cerut 3 milioane de euro pentru Matei Ilie, unul dintre fundașii care, probabil, va fi titular la echipa națională în 2-3 ani de zile.

Asta era bomba pe care o pregăteau cei de la Dinamo, un transfer tare de tot care se putea face. Matei Ilie putea ajunge la Dinamo, dar nu s-au înțeles la bani. Diferența a fost de 2 milioane, între milionul oferit de Dinamo și cele 3 milioane dorite de CFR”.

Ulterior, de asemenea în direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a confirmat aceste informații:

„(Bogdan) Mara a discutat pentru Matei Ilie. Probabil că nu s-au înțeles la bani. E normal să-l dorească pe Matei Ilie. Este un jucător important pentru echipa noastră și, sperăm noi, pentru echipa națională”.

Motivele pentru care Matei Ilie ar putea fi fotbalistul la care a făcut referire Andrei Nicolescu

Dinamo a obișnuit în ultimul timp prin faptul că se orientează cu precădere către fotbaliști români tineri atunci când vine vorba despre noi transferuri. Iar Matei Ilie are 22 de ani. În plus, el se potrivește foarte bine descrierii făcute de Nicolescu, atunci când a spus că este vorba despre un fotbalist sub contract, iar „câinii” încearcă un transfer cu anumite procente la revânzare păstrate de actuala lui echipă sau chiar un împrumut în primă fază cu opțiune de transfer definitiv ulterior.

Mai mult, mai trebuie precizat în acest context și faptul că Matei Ilie ar putea să își piardă locul de titular la CFR Cluj după , Astfel, ardelenii ar putea lua serios în calcul posibilitatea despărțirii de tânărul fundaș central, situație de care ar putea profita cei de la Dinamo, bineînțeles în condițiile interesului manifestat deja de ei în acest sens.