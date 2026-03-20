Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu a anunţat cu cine a votat Dinamo la alegerile FRF: „Nu înţeleg maniera în care a fost tratat candidatul!” Ce spune despre înfrângerea din Comitetul Executiv. Exclusiv

Andrei Nicolescu a făcut dezvăluiri tari de la alegerile FRF din 18 martie 2026. Președintele lui Dinamo a mărturisit cu care dintre candidați a votat și ce l-a nemulțumit l-a Adunarea Generală
Cristian Măciucă
20.03.2026 | 12:56
Andrei Nicolescu a anuntat cu cine a votat Dinamo la alegerile FRF Nu inteleg maniera in care a fost tratat candidatul Ce spune despre infrangerea din Comitetul Executiv Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a anunţat cu cine a votat Dinamo la alegerile FRF: „Nu înţeleg maniera în care a fost tratat candidatul!” Ce spune despre înfrângerea din Comitetul Executiv. FOTO: Fanatik
Andrei Nicolescu a fost în prim plan la alegeri FRF 2026, acolo unde Răzvan Burleanu a câștigat un al patrulea mandat de președinte. Boss-ul lui Dinamo a dezvăluit cu cine a votat, dar și cum a trăit înfrângerea în cursa pentru un loc în Comitetul Executiv.

Cu cine a votat Dinamo la alegeri FRF 2026. Dezvăluirile lui Andrei Nicolescu

Invitat la FANATIK SUPERLIGA după Dinamo – U Craiova 0-1, președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a vorbit și despre alegerile de la Federația Română de Fotbal. Pentru început, Nicolescu a povestit cum a decurs întâlnirea cu Kyros Vassaras. Dinamoviștii au acuzat cu vehemență arbitrajul, mai ales după eșecul cu Rapid, scor 2-3. „Am mai spus asta. E o discuție privată, care rămâne privată. Eu încerc să rămân cel puțin cu impresia că sunt un om onest și că toată lumea poate să aibă încredere când vorbește ceva cu mine. Cel puțin prin asta mă diferențiez față de mulți oameni din fotbal”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu a candidat pentru un loc din cele două în Comitetul Executiv, dar a primit doar 4 voturi și nu le-a luat fața lui Valeriu Argăseala și Alexandru Meszar, fiecare cu câte 13 voturi. „E de învățat și din asta. Nu era o miză pentru mine foarte mare asta. Eu m-am gândit că pot fi o soluție, mai ales că am urmărit în ultimii doi ani dinamica relațiilor dintre FRF și LPF și am crezut că din interior pot să ajut mai ușor. E mai ușor să faci lucrurile să funcționeze. În același timp am crezut că pot să ajut cumva și cluburile cu mai multă informație. Dar nu era miză asta”, a adăugat oficialul dinamovist.

Scandal în Adunarea Generală

Andrei Nicolescu a vorbit și despre scandalul din Adunarea Generală, când candidatul Ilie Drăgan nu a fost lăsat să vorbească și a fost dat afară din sală cu bodyguarzi. „Apropos de alegerea președintelui cred că a fost degeaba scandalul ăla. Era evident că avea susținerea inclusiv a clubului Dinamo. Are o viziune care merită să fie implementată în fotbalul românesc acum. Și oricum nu exista niciun contracandidat. El era doar ca să vină și să se poziționeze împotrivă. Eu nu am văzut un plan. Ce nu înțeleg e maniera în care a fost tratat.

Omul merita 5 minute de decență, să îl lase să vorbească, după care să se voteze. Oricum nu cred că se schimba ceva la vot. Omul nu era o soluție sau un candidat la modul real. Cred că scutea FRF de un scandal de presă, care nu cred că îi face bine. Eu asta cred. Că FRF a setat niște standarde de comunicare, de prezenți, de mod de adresare, care sunt de lăudat. Și în momentul ăla nu e cazul să faci asta pentru că nu ai nimic de câștigat, din contră. Te afectează”, a mai spus Nicolescu.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
