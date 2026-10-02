Andrei Nicolescu a anunțat decizia în privința noii sigle a lui Dinamo: ”A fost o alegere bună din partea clubului”

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Conducerea clubului, împreună cu suporterii, a început procesul de schimbare a siglei lui Dinamo. Andrei Nicolescu a mărturisit că este vorba despre un mecanism sofisticat și speră că rezultatul să-i reprezinte pe cât mai mulți ”câini”.

Andrei Nicolescu, ultimele detalii privind sigla lui Dinamo

Președintele lui Dinamo a anunțat că și speră ca întregul proces să fie finalizat cât mai repede și să fie pe placul fanilor.

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”Cred că este o etapă naturală în ceea a ce am spus că vom face, e o etapă care trebuie parcursă, e o etapă care devine acum publică. Până acum, lucrurile au fost în interior între club și reprezentații suporterilor.

A fost un proces de definire, de discuții și de alegerii, până la urmă Klain este alegerea comună a grupului de lucru, care trebuia parcurs. Un drum care ne-a arătat că această căutare a identității e un proces complex, care implică mulți factori.

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Sunt bucuros că putem vorbi despre asta, e o parte din proces, și sperăm că vom reveni cât mai repede în fața dumneavoastră și să închidem acest proces. Să ducem proiectul cu succes la final, dar și cu o majoritate covârșitoare a opiniilor pozitive din partea suporterilor dinamoviști”, a declarat Nicolescu.

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Noua siglă trebuie să-i unească pe dinamoviști

Oficialul ”roș-albilor” a ținut să precizeze că nu se va implica activ în crearea siglei și consideră că cel mai important lucru este ca viitoarea stemă să fie asumată de club, suporteri și foste glorii.

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”Cred că a fost o alegere bună din partea clubului ca eu să nu particip în grupul de lucru. Suntem în punctul în care trebuie să fim. Anumite lucruri făcute au fost contestate, dar ele ne pun în situația de azi.

Dacă făceam acest proces acum doi ani, nu cred că puteam să stăm la masă cum stăm acum și să discutăm liber despre un proces de alegere a unei agenți și de creare a unei identități. Niciunul dintre acționarii lui Dinamo, nimeni din cei care conduc clubul, nu și-au propus ca identitatea să arate într-un fel.

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E foarte important ca această identitate nouă să fie asumată și integrată în conștiința mai multor dinamoviști. Dacă e o identitate care place tuturor, nu cred că nu îi va plăcea CS-ului”, a spus el.

Când va fi gata noua siglă a lui Dinamo

La întâlnirea cu presa a fost prezent și Cosmin Viorel, reprezentatul suporterilor, care a dezvăluit că vor exista discuții cu foștii mari jucători de la Dinamo și a anunțat de definitivare a noii sigle.

”Vreau să le mulțumesc persoanelor care au făcut parte din prima formă de organizare a acestui proiect. Chiar dacă felul în care s-a lucrat la acest proiect a avut componențe diferite, fiecare dintre noi a construit fundația acestui proiect. A fost o selecție din mai mult de 20 de agenții care au aplicat la anunțul lui Dinamo. Dinamo trebuie să își cunoască foarte bine segmentele de fani ai clubului.

Tot procesul a fost făcut de o echipă din partea clubului Dinamo. Împreună am definitivat documentația care a stat la baza modului în care s-a lucrat. S-a pus la dispoziția clubului o bună parte din această documentație, iar rezultatul pe care îl avem acum, o colaborare cu agenția Klain este o muncă comună și sperăm ca rezultatul să fie unul de calitate.

Vom încerca să luăm interviuri fostelor glorii. Nu vrem să avem un brand care să fie rupt complet de trecut, să nu aibă reprezentanță în prezent, și să fie complet diferit în viitor.

Sunt 6 etape, foarte multe variabile, iar atunci e practic imposibil să știm când va fi gata. Putem spune că o să dureze de la șase luni până la câteva luni în plus. Aceste provocări ne-au făcut să jucăm și sezonul viitor cu aceeași siglă, abia al doilea sezon vom juca cu noua siglă”, a afirmat Cosmin Viorel.

Sigla se va alege din trei variante propuse pentru vot

La rândul său, Reka Nagy, reprezentanta companiei Klain, a mărturisit că în acest moment a început procesul de analizare a istoriei lui Dinamo. Ea a explicat că vor fi create trei variante diferite de logo și apoi fanii vor avea ocazia să o voteze pe cea mai interesantă.

”Înainte să începem proiectul, vrem să știm ce înseamnă brandul pe care îl avem în față. În cazul lui Dinamo este o etapă extrem de importantă să înțelegem comunitatea, istoria, simbolurile, ceea ce înseamnă Dinamo cu adevărat.

Pentru noi, acest proiect este foarte important. În acest moment ne aflăm în prima etapă, o etapă de cercetare și strategie. Analizăm tot ce înseamnă partea de simboluri, de istorie, și vrem să vedem ce înseamnă cu adevărat Dinamo, care este esența acestui brand.

După această parte vom avea un scop foarte clar: vrem să știm ce trebuie să ținem și care este baza de la care pornim. Vom avea o strategie de brand, un brief pentru creație, dar și criteriile după care vom merge mai departe și vom aproba ceea ce pregătesc designerii.

Vom dezvolta trei direcții, nu trei variații ale aceleași idei. Aceste direcții vor fi prezentat în același fel, astfel că în momentul în care se ajunge la partea de vot, cei care o să voteze și o să aleagă varianta finală să poată decidă pe baza acelorași criterii.

O să continuăm cu dezvoltarea întregului sistem. Logo, partea verbală, partea creativă. Vrem că dezvoltăm un brand, o identitatea, de care dinamoviștii să fie mândri”, a precizat Reka Nagy.