Andrei Nicolescu a anunțat noul transfer la Dinamo. „Contract pe 3 ani”. Exclusiv

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Dinamo este foarte aproape de a perfecta un nou transfer. Este vorba despre achiziționarea belgianului Matthias Verreth, în vârstă de 28 de ani, care în ultimul sezon a evoluat la Bari, în liga secundă a Italiei. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a explicat detaliile înțelegerii, una care se întinde pe 3 ani de zile.

Dinamo, transfer din Italia

De altfel, Matthias Verreth este așteptat să sosească la București pentru a efectua vizita medicală. Dacă nu vor fi probleme neprevăzute, belgianul va semna imediat contractul cu Dinamo. „Contract pe 3 ani, o să fie o sumă de transfer, undeva la 200.000 de euro. Mai erau probleme cu clubul. E un mijlocaș care poate să joace număr 6 și 8. A fost în capul listei noastre încă de la început alături de jucătorul de la Bastia, e un jucător care e pe placul și pe cerințele lui Mister în momentul acesta.

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E un jucător cu experiență, e un jucator mai mobil, mai dinamic decât Gnahore. La nivelul la care a jucat considerăm că e un fotbalist peste nivelul SuperLigii. Cu el ne-am înțeles de ceva timp, își dorește să vină, crede că e o provocare pentru el, discuțiile au fost la nivel de cluburi, ne aliniem și intrăm în linie dreaptă. Am zis că ne trebuiau câteva plombe foarte bune.

A jucat putin la Eindhoven, a bifat campionate mai puternice decât cel din România. Salariul este cel care e în contract”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. Potrivit informațiilor , negocierile dintre Dinamo, Bari și Verreth s-au finalizat joi seară. Mijlocașul și-a dat acordul pentru transfer, iar cele două cluburi au stabilit prețul final al tranzacției. Despre subiect a scris și , în urmă cu o săptămână.

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Cine este Matthias Verreth, noul jucător al lui Dinamo

Născut pe 20 februarie 1998, Matthias Verreth evoluează în principal ca mijlocaș defensiv, dar poate juca și în centrul liniei mediane sau chiar ca fundaș central. Belgianul și-a făcut junioratul la PSV Eindhoven și a evoluat ulterior pentru Jong PSV, pentru care a bifat 81 de partide. A debutat și la prima echipă a clubului olandez, în sezonul 2018/19.

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În 2019 a revenit în Belgia, la Waasland-Beveren, iar ulterior a mai trecut pe la Kolding IF și FC Eindhoven. În vara lui 2022 a semnat cu Willem II, unde a devenit un om important. În sezonul 2023/24, Verreth a evoluat în toate cele 36 de meciuri de campionat în care a fost disponibil și a fost integral titular. Willem II a câștigat atunci Eerste Divisie și a obținut promovarea în Eredivisie.

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Matthias Verreth ar fi al zecelea fotbalist achiziționat de Dinamo în această vară. Până acum, „câinii” au adus mai mulți jucători din străinătate: , , , și . Toate mutările au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK. Dinamo a adus în această vară și 4 jucători români: Adriano Manole (FC Argeș), Ianis Doană (CSA Steaua), Răzvan Radu (Metalul Buzău) și Ștefan Opriș (Poli Iași).