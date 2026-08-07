Andrei Nicolescu a anunțat noul transfer la Dinamo. „Contract pe 3 ani”. Exclusiv

Dinamo este foarte aproape de a perfecta un nou transfer. Este vorba despre achiziționarea belgianului Matthias Verreth, în vârstă de 28 de ani, care în ultimul sezon a evoluat la Bari, în liga secundă a Italiei. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a explicat detaliile înțelegerii, una care se întinde pe 3 ani de zile.
De altfel, Matthias Verreth este așteptat să sosească la București pentru a efectua vizita medicală. Dacă nu vor fi probleme neprevăzute, belgianul va semna imediat contractul cu Dinamo. „Contract pe 3 ani, o să fie o sumă de transfer, undeva la 200.000 de euro. Mai erau probleme cu clubul. E un mijlocaș care poate să joace număr 6 și 8. A fost în capul listei noastre încă de la început alături de jucătorul de la Bastia, e un jucător care e pe placul și pe cerințele lui Mister în momentul acesta.
E un jucător cu experiență, e un jucator mai mobil, mai dinamic decât Gnahore. La nivelul la care a jucat considerăm că e un fotbalist peste nivelul SuperLigii. Cu el ne-am înțeles de ceva timp, își dorește să vină, crede că e o provocare pentru el, discuțiile au fost la nivel de cluburi, ne aliniem și intrăm în linie dreaptă. Am zis că ne trebuiau câteva plombe foarte bune.
A jucat putin la Eindhoven, a bifat campionate mai puternice decât cel din România. Salariul este cel care e în contract”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. Potrivit informațiilor trumedia.ro, negocierile dintre Dinamo, Bari și Verreth s-au finalizat joi seară. Mijlocașul și-a dat acordul pentru transfer, iar cele două cluburi au stabilit prețul final al tranzacției. Despre subiect a scris și prosport.ro, în urmă cu o săptămână.
Născut pe 20 februarie 1998, Matthias Verreth evoluează în principal ca mijlocaș defensiv, dar poate juca și în centrul liniei mediane sau chiar ca fundaș central. Belgianul și-a făcut junioratul la PSV Eindhoven și a evoluat ulterior pentru Jong PSV, pentru care a bifat 81 de partide. A debutat și la prima echipă a clubului olandez, în sezonul 2018/19.
În 2019 a revenit în Belgia, la Waasland-Beveren, iar ulterior a mai trecut pe la Kolding IF și FC Eindhoven. În vara lui 2022 a semnat cu Willem II, unde a devenit un om important. În sezonul 2023/24, Verreth a evoluat în toate cele 36 de meciuri de campionat în care a fost disponibil și a fost integral titular. Willem II a câștigat atunci Eerste Divisie și a obținut promovarea în Eredivisie.
Matthias Verreth ar fi al zecelea fotbalist achiziționat de Dinamo în această vară. Până acum, „câinii” au adus mai mulți jucători din străinătate: Alaa Bellaarouch de la Braga, Martin Pascual, ex-Mirandes, Oliver Hintsa, de la Sogndal, Imran Fetai de la Shkendija și Dario Benavides, ex-La Louviere. Toate mutările au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK. Dinamo a adus în această vară și 4 jucători români: Adriano Manole (FC Argeș), Ianis Doană (CSA Steaua), Răzvan Radu (Metalul Buzău) și Ștefan Opriș (Poli Iași).