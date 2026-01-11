Sport

Andrei Nicolescu a anunțat numele jucătorilor de la Dinamo care vor pleca în această iarnă: ”Sunt foarte multe discuții”

S-a tot discutat despre subțirimea lotului de la Dinamo și despre necesitatea unor transferuri. Însă, Andrei Nicolescu a vorbit despre jucătorii care vor pleca de la echipă.
Traian Terzian
11.01.2026 | 12:15
Andrei Nicolescu a anuntat numele jucatorilor de la Dinamo care vor pleca in aceasta iarna Sunt foarte multe discutii
Ce plecări de la Dinamo a anunțat Andrei Nicolescu pentru această iarnă. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Dinamo a avut o primă parte a sezonului foarte bună și se află în lupta pentru titlu. Urmează o parte secundă extrem de încinsă, iar tinerii jucători au șanse minime să evolueze. Așa că Andrei Nicolescu a anunțat că o parte din aceștia vor pleca împrumut.

Andrei Nicolescu a nominalizat jucătorii care pleacă de la Dinamo

Dinamo se află în cantonament în Antalya unde pregătește partea a doua sezonului. În același timp, președintele Andrei Nicolescu caută soluții pentru întărirea lotului, astfel încât ”câinii” să se lupte cu șanse reale la titlu.

Doar că oficialul ”câinilor” a anunțat și că mai mulți tineri jucători vor ajunge să fie împrumutați în această perioadă de mercato, deoarece au șanse foarte mici să fie folosiți de antrenorul Zeljko Kopic.

”Pentru noi, cu siguranță, copiii care au jucat foarte puțin vor merge să joace sau, cel puțin, să fie acolo, cu mai multe șanse de a juca la alte echipe. Căutăm soluții, la momentul acesta, pentru Tabuncic, soluție pentru Luca Bărbulescu, soluție pentru Licsandru, probabil, să vedem pentru Casian Soare.

Mai încercăm să mutăm din cei împrumutați de către noi. Spre exemplu, încercăm să găsim o soluție pentru Gavrilă de la Tunari, pentru că acolo, cumva, nu mai este în grațiile antrenorului și este un jucător care are o vârstă la care trebuie să joace. Sunt foarte multe discuții, mai mult pentru copii”, a declarat Nicolescu, pentru Radio Dinamo 1948.

Dinamo a făcut două achiziții în această iarnă

Deși mai toată lumea a vorbit despre necesitatea ca Dinamo să realizeze câteva transferuri importante pentru a putea să spere la câștigarea titlului în SuperLiga, până la acest moment nu s-au făcut decât două achiziții și nici acestea să rupă gura târgului.

Primul sosit a fost fundașul stânga Valentin Țicu, adus liber de contract după despărțirea de Petrolul. FANATIK a anunțat în exclusivitate transferul și faptul că jucătorul venit după patru operații în 10 luni a acceptat o propunere pe un an și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane.

În stagiul de pregătire din Antalya a fost luat și atacantul Liam Eissat, fratele internaționalului român, Lisav Eissat. Din informațiile FANATIK, puștiul de 18 ani a convins și va semna cât de curând contractul cu Dinamo.

Nicolescu, veste mare pentru fanii lui Dinamo

Prezent alături de echipă în cantonamentul din Turcia, președintele Andrei Nicolescu a venit cu o veste foarte bună pentru suporterii dinamoviști. El a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu Kennedy Boateng pentru prelungirea contractului scadent în vară.

”Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă. Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate”, a spus președintele ”câinilor”.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
