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Dinamo are un start excelent de sezon în SuperLiga. „Câinii” sunt neînvinși de 7 etape și au obținut victorii contra unor adversari puternici precum Universitatea Craiova, Rapid sau FCSB. Președintele executiv Andrei Nicolescu (50 de ani) a declarat că obiectivul lui Dinamo este o clasare pe podium și a vorbit despre modul în care antrenorul Nuno Campos controlează situația din vestiar.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre lupta la titlu

Andrei Nicolescu a dezvăluit cum este văzută la Dinamo o posibilă luptă pentru titlu în SuperLiga. „Ca să glumesc, eu sunt de acord cu obiectivul setat de Nuno Campos, să câștige fiecare meci. Noi vrem locurile 1-3. Îl felicit încă o dată că este un pedagog foarte bun și știe să se poziționeze, nu vrea să creeze presiune suplimentară. A spus că vrea de la început un lot cu care să fie sigur că va câștiga titlul. A spus că are un lot în construcție și că jucătorii cresc.

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El face ceea ce trebuie prin declarația făcută acum. El a luat presiunea de pe jucători și nici nu a mai vrut să se vorbească despre titlu. Anul trecut cu Kopic se tot vorbea de campionat, iar oamenii au pus presiunea asta, care i-a afectat. Noi trebuie să știm de unde venim. Dacă eram o dublă câștigătoare de campionat, puteam vorbi altfel… Dacă eram în locul Craiovei puteam vorbi că ne batem la titlu, era rațional. Eu am mai explicat, mental…

Ne-am bătut la evitarea retrogradării, am dat salarii de play-off, apoi am setat niște bonusuri pentru niște obiective care acum nu mai pot fi bonusate. Jucătorii au acum bonusuri pentru campionat și Cupă. Clasarea în primele 3 te duce automat în cupele europene… Presiunea îi face pe jucători să se simtă obligați să câștige următorul meci. Nu e rău, dar dacă ceva merge, de ce să schimbi? Nu poți spune că nu avem presiune, ne-am setat locurile 1-3 și Cupa…”, a declarat oficialul „câinilor” la 1. Andrei Nicolescu a oferit și ultimele informații cu privire la , care a fost dorit de o formație din Rusia.

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Mihai Stoica a rememorat titlul cucerit de Unirea Urziceni

activa la Unirea Urziceni în 2009, când formația din Ialomița a produs o surpriză uriașă și a câștigat titlul după o luptă cu Dinamo și FC Timișoara. „Noi, la Urziceni, habar nu aveam că aveam șanse la titlu. S-a întâmplat să legăm 3 victorii și să realizăm că putem câștiga matematic titlul. Noi nu ne-am pus vreodată problema… Știam că Timișoara își va lua punctele înapoi (n.r. echipa fusese depunctată după o decizie a TAS). La Timișoara, aveau ei 1-0 la pauză. Dacă făceau 1-1 cu Brașovul tot ei erau campioni. Noi nu am mințit când spuneam că nu ne batem la titlu. Eu vorbesc cu jucătorii și le spun că suntem cei mai mari cretini dacă nu luăm campionatul. Un fotbalist bun e cel care joacă sub presiune”, a spus actualul președinte al FCSB-ului.