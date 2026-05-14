Andrei Nicolescu a anunțat primele transferuri la Dinamo: ”Sunt vreo trei cu care deja am discutat”

Dinamo trage tare pentru a prinde un loc de cupe europene, dar conducerea e cu gândul și la sezonul următor. Ce a spus Andrei Nicolescu despre jucătorii care vor fi transferați în vară.
Traian Terzian
14.05.2026 | 09:15
Ce transferuri pregătește Andrei Nicolescu la Dinamo.
Cu speranța că Dinamo va obține biletele pentru Europa, Andrei Nicolescu a început deja să creioneze strategia pentru sezonul următor. Președintele ”câinilor” a dezvăluit că se lucrează la campania de transferuri din vară.

Andrei Nicolescu a vorbit despre transferurile pe care le va face Dinamo

Chiar dacă nu a oferit nume, oficialul ”roș-albilor” a anunțat că deja se discută cu trei jucători ce ar putea să ajungă la Dinamo în perioada de mercato din vară. Andrei Nicolescu a precizat că există înțelegeri de principiu cu fotbaliștii, dar sunt negocieri cu cluburile de care aceștia aparțin.

”Pe câțiva îi știm, am discutat deja cu câțiva. Sunt vreo trei cu care deja am discutat și suntem în diverse stadii. (n.r. – V-ați înțeles cu vreunul?) Pe variantele de contract, da, dar e o discuție și cu clubul. 

Asta e o estimare pe care mi-e greu să o fac, pentru că antrenorul decide asta. Depinde de forma jucătorului, depinde cât de bine se pregătește jucătorul, iar cel mai bun exemplu este Soro. Soro și-a schimbat atitudinea, pregătirea și a ajuns titular de drept”, a declarat Nicolescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Dinamo, campanie impresionantă de transferuri

După ce în acest sezon și-a propus calificarea în cupele europene, ”câinii” vor să treacă la pasul următor și sezonul viitor să atace titlul în SuperLiga. Iar Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo va avea o campanie de achiziții mai mult decât interesantă în această vară.

”Anul acesta a fost o șansă foarte mare pentru multe echipe. Pentru că locul 3 trebuia să meargă la baraj. Și pentru Dinamo este o șansă. Au locul 4 și pot să joace barajul cu FCSB. Din informațiile mele și din cunoștințele mele, cel puțin 4 jucători de prim 11 vor fi aduși la Dinamo. Peste nivelul celor de acum. Și atunci vor deveni echipe foarte puternice”, a spus Șumudică.

Ce jucători pleacă de la Dinamo

Pe lângă transferurile pregătite, Dinamo ar putea să piardă doi piese importante în vară. Fundașul central togolez Kennedy Boateng și mijlocașul francez Eddy Gnahore își termine contractele la finalul acestui sezon și sunt șanse mari să nu mai continue.

”În condițiile astea, mai ai nevoie de doi fundași centrali. Eu cred că în poartă e în regulă. Doi fundași centrali să ai patru, să ai competiție, să vezi care e cel mai bun cuplu. Ai nevoie de fundaș dreapta. La mijloc îți trebuie clar. Cu toate că ai Cristi Mihai, Mărginean. Pot juca dacă pleacă Gnahore.

Acum nu știu care situația lui Karamoko. Dacă Karamoko ar fi bine, eu zic că în apărare ar fi problema. Un atacant ar trebui doar dacă nu e bine Karamoko. Dacă e bine te poți descurca cu Pușcaș”, a afirmat Ioan Andone, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
