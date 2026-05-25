Andrei Nicolescu a anunțat primul transfer al lui Dinamo pentru sezonul viitor. „Din 30 iunie e jucătorul nostru”

Dinamo a avut un sezon 2025 – 2026 în care a intrat din nou în play-off. ”Câinii” au încheiat în final în afara podiumului și urmează să joace un baraj pentru accederea în UEFA Conference League contra celor de la FCSB. Anul viitor competițional este deja pregătit de conducătorii din Ștefan cel Mare, care au anunțat deja primul transfer.

În perspectiva sezonului 2026 – 2027, Dinamo se pregătește deja intens. „Câinii” au bifat o primă achiziție. Și nu vorbim de un transfer oarecare, ci de un puști de mare viitor care vine tocmai de la Steaua. Luni, la FANATIK SUPERLIGA, șeful „câinilor”, Andrei Nicolescu, a confirmat această mutare.

încă din vară. E vorba de un fotbalist de 18 ani, Ianis Doană, care a bifat 24 de meciuri pentru Steaua București în toate competițiile sezonului recent încheiat. „(n.r. Dinamo l-a luat pe Ianis Doană?) Din 30 iunie e jucătorul lui Dinamo. (…) Dinamo gândește să-și construiască viitorul cu jucători tineri de mare perspectivă. Așa am făcut și anul trecut, așa am făcut și anul ăsta. Am semnat niște jucători care poate nu să reprezinte imediat impact imediat în Dinamo, dar cu siguranță într-un an, doi o să reprezinte niște borne importante.

Și e și cazul lui Ianis Doană, e și cazul lui (Adriano) Manole. Sunt jucători de perspectivă, dar nu cu impact imediat, adică nu au ținut de campania de transferuri din anul ăsta. Au ținut de modul general în care Dinamo vede construcția clubului”, a spus Nicolescu, despre Doană și Manole, doi jucători de 18 ani acontați deja de „câini”.

200.000 de euro este cota noului transfer de la Dinamo, Ianis Doană

De când îl urmărește Dinamo pe Ianis Doană

a dezvăluit faptul că Ianis Doană, mijlocaș ofensiv, a fost urmărit de scouterii echipei din SuperLiga încă de când evolua la CSM Reșița. „(n.r. De ce Ianis Doană? Ce ați văzut la Ianis Doană? De cât timp l-ați monitorizat?) De la Reșița era monitorizat. Cam un an jumate.

A apărut o oportunitate și am profitat de ea. E o chestiune care nu are nevoie de detalii. Așa se întâmplă în lumea asta. Fiecare club își face planuri să obțină cât mai mult din jucători de mare perspectivă”, a mai spus Nicolescu.

Andrei Nicolescu a mai spus că, în afară de Doană și Manole, Dinamo are un plan bine pus la punct de transferi pentru la vară. „Ne dorim ca echipa să devină și mai puternică decât anul acesta. CRed că toți din club și-ar dori 3 sau 4 titulari. Toate discuțiile în detaliu le vom face după meciul de baraj cu FCSB”.