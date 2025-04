Andrei Nicolescu a anunțat transferul jucătorului la Dinamo: „Conturăm echipa pentru anul viitor”. Despre ce sumă este vorba

Dinamo s-a calificat în acest sezon în play-off-ul Superligii României și, după mulți ani, lucrurile par că merg într-o direcție bună pentru clubul din Ștefan cel Mare. Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a vorbit despre situația contractuală a mai multor jucători.

Dinamo a început pregătirile pentru următorul sezon

E foarte posibil să apară multe schimbări de lot la Dinamo la vară. Oficialii clubului au pregătit deja o strategie de transferuri pe care își doresc să o pună în aplicare. Totuși, mai mult ca sigur, vor exista și plecări.

Andrei Nicolescu a vorbit, însă, și despre situația altor jucători. Acesta a declarat că Dinamo va activa clauza de cumpărare pentru Raul Opruț. FANATIK a aflat încă din octombrie că

Andrei Nicolescu: „Conturăm echipa pentru anul viitor”

„Cu siguranță, în acest moment, Josh și Selmani își termină contractele cu Dinamo la 30 iunie. Discuțiile noastre sunt pe play-off. Nu am mai discutat cu agenții lor.

Clubul Dinamo vrea să respecte toți jucătorii și nu vrea să aplice niște metode pe care le știe toată lumea. Noi nu am reușit să creăm concurență reală. Am conturat o idee pentru sezonul următor.

Pentru Opruț am declarat că activăm clauza. Cu Abdallah mai avem un an de contract. Pentru Luna avem o clauză de activare dacă atinge un anumit număr de meciuri. Costin mai are un an de contract. Sivis mai are doi ani de contract. Conturăm echipa pentru anul viitor”, a declarat Andrei Nicolescu la

„Câinii roșii” ocupă, după două etape, locul 5 în Superliga României. În următoarea rundă, Dinamo va avea parte de un nou derby. Echipa antrenată de Zeljko Kopic va juca pe Național Arena cu rivalii de la Rapid.