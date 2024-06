Andrei Nicolescu a anunțat trei transferuri la Dinamo, dar și o adevărată revoluție: „Pentru prima oară după mulți ani, vrem să facem asta”

Dinamo este pregătită să intre într-o nouă eră. Andrei Nicolescu, administratorul special din Ștefan cel Mare, a anunțat o adevărată revoluție a clubului antrenat de Zeljko Kopic. „Câinii” pregătesc oficializarea a trei fotbaliști, toți străini.

Andrei Nicolescu anunță o adevărată revoluție la Dinamo: „Pentru prima oară după mulți ani, vrem să construim”

Dinamo pregătește în liniște sezonul viitor în care obiectivul este calificarea în play-off, țel asumat de conducerea din Ștefan cel Mare. Având la bază o nouă filosofie, iar miercuri, 26 iunie, în ziua meciului România – Slovacia (1-1), „câinii” au plecat în Slovenia.

În sezonul precedent, Dinamo s-a salvat la limită de la retrogradare, iar clubul din Ștefan cel Mare a anunțat o schimbare radicală pentru a evita o nouă astfel de situație în sezonul 2024/2025. „Ne-am asumat o revoluție în această vară la Dinamo.

Pentru prima oară după mulți ani, vrem să construim, nu doar să peticim pentru a mai supraviețui o jumătate de sezon sau unul întreg. Sper să fi fost inspirați în alegeri, iar această construcție sperăm să fie temeinică și să se vadă încă din acest an, mai ales în ceea ce îi privește pe copiii pe care i-am transferat”, a declarat Andrei Nicolescu, la podcastul .

Dinamo aduce alți trei jucători: „Nu vrem să trecem prin ce am trecut în sezonul trecut”

Dinamo și-a schimbat total strategia de transferuri în această vară. „Câinii” mizează pe tineri jucători români și a acontat deja fotbaliști, precum Cătălin Cîrjan, Adrian Caragea, Alexandru Roșca, Răzvan Pașcalău sau Raul Rotund. Capul de afiș .

„Vrem să mai aducem încă trei jucători, asta pentru a stabiliza efectivul, nu vrem să trecem prin ce am trecut în sezonul trecut. Plafonul salarial este bun, același din finalul sezonului trecut.

Nu am fost mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în stagiunea precedentă, însă a doua zi după barajul cu Csikszereda «am tăiat pisica în două». Am pus pe hârtie toate problemele, apoi am început să luăm decizii, nu puteam să continuăm așa. Este o revoluție pe toate planurile: jucători, staff, structura organizațională.

„Eu cred foarte mult în Cîrjan. Poate o să mă faceți nebun”

În momentul în care Rapid l-a transferat pe Cîrjan, am declarat că va fi cea mai bună mutare a giuleștenilor. Eu cred foarte mult în el, poate o să mă faceți nebun, însă încrederea pe care noi i-o dăm va fi răsplătită în teren.

Nu ne-am înțeles rapid cu el. A existat o frică. Nu voia să repete sezonul de la Rapid, însă a discutat cu Kopic și a semnat. Raul Opruț este cel mai bun fundaș stânga pe care România îl are la dispoziție”, a mai spus Andrei Nicolescu.

„Vor mai fi aduși încă trei jucători, toți străini”

Pentru a completa lotul lui Dinamo, Andrei Nicolescu a anunțat transferul altor 3 jucători, toți străini. Administratorul special din Ștefan cel Mare fie nu a avut opțiuni în România, fie variantele au fost inaccesibile.

„Revoluția nu poate fi făcută doar cu tinerii de perspectivă, trebuie să îi ajutăm. În acest sens vor mai fi aduși încă trei jucători, toți străini. Piața din România nu ne-a oferit opțiuni reale, doar unele pe care nu le puteam accesa, adică jucători de la FCSB, Rapid, CFR sau Craiova.

Jucătorii străini vor fi de o valoare certă, rolul acestora fiind de o valoare certă. Vrem să dublăm mai multe posturi. Spre sfârșitul perioadei de transferuri, s-ar putea să mai apară piste.

Mă refer la jucători care așteaptă transferuri mai bune, dar probabil să se reorienteze. Vrem să ne batem la play-off, dar nici locul șapte nu ar fi o tragedie”, au fost cuvintele lui Andrei Nicolescu.