Sport

Andrei Nicolescu a anunțat un termen-limită pentru transferul lui Blănuță la Dinamo: „Atunci se va lămuri exact”

Viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev este incert, iar atacantul ar putea reveni în România. Dinamo a pus din nou ochii pe el, iar Andrei Nicolescu este gata să facă o ofertă
Ciprian Păvăleanu
28.06.2026 | 22:15
Andrei Nicolescu a anuntat un termenlimita pentru transferul lui Blanuta la Dinamo Atunci se va lamuri exact
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Care sunt șansele ca Vladislav Blănuță să ajungă la Dinamo București. Foto: Colaj FANATIK
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Vladislav Blănuță (24 de ani) se află într-o situație delicată la Dinamo Kiev. Ucrainenii au plătit o sumă consistentă pentru el, însă atacantul român nu a confirmat, după ce a fost luat în colimator de fani încă din primele zile petrecute în capitala Ucrainei. Dinamo București s-a mai arătat interesată de serviciile sale, iar în contextul în care Dinamo Kiev ar vrea să renunțe la el, Andrei Nicolescu este gata să acționeze.

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Dinamo Kiev efectuează stagiul de pregătire în Austria, iar Vladislav Blănuță nu a fost inclus inițial în lotul de jucători care a făcut deplasarea. Acest gest nu a făcut decât să arate că viitorul său la celebra echipă din Ucraina nu mai există, însă a avut loc o răsturnare de situație.

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Atacantul de 24 de ani a fost chemat în cele din urmă în Austria și li s-a alăturat colegilor săi, anunță presa din Ucraina. În acest moment nu se poate spune dacă cei din conducerea lui Dinamo Kiev vor să se mai bazeze pe el sau nu, însă mai multe echipe s-au arătat deja interesate de serviciile sale. Dinamo se numără printre ele, iar Andrei Nicolescu recunoaște că mutarea s-ar putea realiza în funcție de dorințele ucrainenilor:

„Depinde mult de poziția clubului Dinamo Kiev. Săptămâna viitoare se va lămuri exact această situație. Atâta timp cât el nu mai face parte din viitorul lui Dinamo Kiev și cei de acolo încearcă să găsească o soluție mai există o posibilitate de a opera această mutare. Da, cu siguranță cei de la Dinamo Kiev își doresc bani, mai ales în contextul investiției pe care au făcut-o. Aici e discuția, negocierea, de fapt. Probabil își doresc să nu iasă foarte tare pe minus”, a declarat Andrei Nicolescu, la Digi Sport 1.

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Ce a scris presa din Ucraina despre situația lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

Chiar și oamenii de presă din Ucraina au rămas perplecși când au aflat că Vladislav Blănuță a fost chemat, în cele din urmă, în cantonamentul din Austria, în condițiile în care colegii săi se află deja de câteva zile acolo și au efectuat două meciuri de pregătire.

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„În cantonamentul echipei a revenit atacantul Vladislav Blănuță, care a lipsit de la o parte a stagiului de pregătire și nu a evoluat în câteva meciuri amicale. Serviciul de presă al clubului din Kiev a anunțat că atacantul în vârstă de 24 de ani a participat la încălzire, după care s-a limitat la o alergare ușoară în jurul terenului”, au notat cei de la sport.ua.

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Ce alte oferte ar mai avea Vladislav Blănuță

Datorită vârstei bune, a fizicului și a istoricului său, este foarte greu de crezut că Vladislav Blănuță nu își va găsi o echipă bună, chiar dacă se va despărți de Dinamo Kiev. Conform ultimelor zvonuri din străinătate, românul ar avea oferte atât din Polonia, cât și din Spania.

Formațiile din Ekstraklasa care ar fi pus ochii pe vârful de 24 de ani ar fi Rakow și Wisla Cracovia, în timp ce în Spania, Vladislav Blănuță ar putea ajunge la Cadiz. Jurnalistul Kamil Pawelczyk a explicat că Dinamo Kiev pornește negocierile pentru Blănuță pornind de la 1,3 milioane de euro, cel mai probabil pentru a ajunge în cele din urmă la suma de un milion de euro, care i-ar amortiza jumătate din investiție.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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