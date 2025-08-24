Andrei Nicolescu a clarificat două subiecte fierbinţi! Ce spune de relaţia cu Kopic şi fuziunea cu CS Dinamo: „Ia-mă şi toacă-mă pentru greşelile pe care le fac!”

Andrei Nicolescu și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că declarațiile sale despre Kopic și fuziunea cu CS Dinamo au fost interpretate greșit în spațiul public.

Andrei Nicolescu: „Ghinionul lor este că Zeljko Kopic este mult mai deștept decât cred ei”

A doua zi după , Andrei Nicolescu a ținut să lămurească unele declarații făcute la adresa lui Zeljko Kopic. Oficialul „câinilor” a precizat că niciodată nu și-a criticat antrenorul, pe care îl consideră direct responsabil pentru ascensiunea echipei.

Deranjat de interpretările din mass-media, să reitereze că întotdeauna a pus vina pe întregul colectiv când ceva nu a funcționat optim la Dinamo.

„Am constatat că presa a preluat două lucruri pe care le-a interpretat cum a vrut. Unu, că eu îl critic pe Kopic. Să lămurim asta. Când nu iese ceva bine la Dinamo, e normal să fie și momente mai grele, tot timpul exprimarea mea a fost: Noi nu am făcut, noi nu am putut. Și e normal ca atunci când vorbim despre ceva ce nu iese să ne asumăm în integralitate.

Orice aș spune că iese la Dinamo nu este despre o critică la adresa cuiva. După aia, când iese ceva bine și trebuie să scoatem în evidență o să spun că acel jucător a fost extraordinar, Kopic a avut o inspirație extraordinară. Pentru că e meritul cuiva personal. Ghinionul lor este că Zeljko Kopic este mult mai deștept decât cred ei să se ia după titlurile din presă”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu: „Așteptăm din partea ministerului să urmeze o procedură”

Președintele grupării din Ștefan cel Mare a mai vrut să mai clarifice un aspect, cel legat de fuziunea cu Clubul Sportiv Dinamo. Andrei Nicolescu a afirmat, încă o dată, că nu se opune acestui demers, ci că așteaptă cu interes ca Ministerul de Interne să facă pașii legali pentru ca acest lucru să se întâmple.

„Al doilea subiect e cel legat de CS Dinamo. Întrebat în studio despre ce se întâmplă am spus că noi am agreat niște principii și că important era să ieșim din insolvență. Am ieșit din insolvență și acum așteptăm din partea Ministerului să urmeze o procedură. Eu, așa cum văd eu statul român la ora asta știu că procedurile sunt mai greoaie, durează. Asta am spus. Pe prima pagină iese că-l critic pe Kopic și că e imposibilă fuziunea cu CS Dinamo. De ce trebuie să traduci ce vrei să spui? Ia-mă şi toacă-mă pe greşelile pe care le fac!”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.