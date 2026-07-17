Sport

Andrei Nicolescu i-a anunțat în direct plecarea jucătorului! Dinamo se umple de bani

Un jucător important de la Dinamo pleacă fix înainte de startul noului sezon de SuperLiga! Andrei Nicolescu a confirmat mutarea: „95 la sută este făcut”
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.07.2026 | 18:02
Andrei Nicolescu ia anuntat in direct plecarea jucatorului Dinamo se umple de bani
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Andrei Nicolescu a confirmat plecarea unui jucător important de la Dinamo. Foto: Sport Pictures
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Andrei Nicolescu (50 de ani) a confirmat plecarea lui Maxime Sivis (28 de ani) de la Dinamo, chiar înaintea meciului „câinilor” de la Ploiești cu Petrolul din prima etapă a noului sezon de SuperLiga. Fundașul dreapta francez se transferă în prima ligă din Rusia, la Orenburg, în schimbul unei sume de aproximativ 750.000 de euro.

Maxime Sivis se transferă de la Dinamo în Rusia. Andrei Nicolescu a confirmat

Președintele clubului din „Ștefan cel Mare” a transmis că în prezent mutarea este rezolvată în proporție de 95%, iar jucătorul urmează în scurt timp să efectueze vizita medicală, iar apoi să semneze contractul cu noua echipă.

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„Ne pregătim, nu suntem sută la sută pregătiți, de abia acum încep să se miște lucrurile apropo de lot și de transferurile pe care ni le dorim. (n.r. Despre Sivis) A apărut și clubul deja? Da, e un agreement pe care îl avem cu un club din Rusia. 95 la sută este făcut, urmează să facă vizita medicală.

A fost și poziția jucătorului pe care am luat-o în considerare. Dacă el nu voia, nu puteam să mergem mai departe, el a fost deschis către această mutare. (n.r. Dacă este vorba despre 750.000 de euro) Da, e o sumă pe acolo, nu e corectă, dar e pe acolo”, a spus Andrei Nicolescu în direct la Prima Sport. 

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Dinamo l-a adus deja pe Dario Benavides în locul lui Maxime Sivis

De asemenea, cu aceeași ocazie, Nicolescu a confirmat și că Dinamo a adus deja înlocuitor pentru Sivis. Este vorba despre spaniolul Dario Benavides (23 de ani), despre care FANATIK a informat recent: „Deja e în București, e la Săftica, a făcut vizita medicală Benavides. În Belgia în prima ligă, e produsul Sevillei, nu a jucat la Sevilla, a debutat în La Liga. Este cu niște bonusuri de performanță ale jucătorului, sunt niște sume în contract și un procent pentru echipa de la care vine”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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