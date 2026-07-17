Andrei Nicolescu i-a anunțat în direct plecarea jucătorului! Dinamo se umple de bani

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Andrei Nicolescu (50 de ani) a confirmat plecarea lui Maxime Sivis (28 de ani) de la Dinamo, chiar înaintea meciului „câinilor” de la Ploiești cu Petrolul din prima etapă a noului sezon de SuperLiga. Fundașul dreapta francez se transferă în prima ligă din Rusia, la Orenburg, în schimbul unei sume de aproximativ 750.000 de euro.

Maxime Sivis se transferă de la Dinamo în Rusia. Andrei Nicolescu a confirmat

Președintele clubului din „Ștefan cel Mare” a transmis că în prezent mutarea este rezolvată în proporție de 95%, iar jucătorul urmează în scurt timp să efectueze vizita medicală, iar apoi să semneze contractul cu noua echipă.

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„Ne pregătim, nu suntem sută la sută pregătiți, de abia acum încep să se miște lucrurile apropo de lot și de transferurile pe care ni le dorim. (n.r. Despre Sivis) A apărut și clubul deja? Da, e un agreement pe care îl avem cu un club din Rusia. 95 la sută este făcut, urmează să facă vizita medicală.

A fost și poziția jucătorului pe care am luat-o în considerare. Dacă el nu voia, nu puteam să mergem mai departe, el a fost deschis către această mutare. (n.r. Dacă este vorba despre 750.000 de euro) Da, e o sumă pe acolo, nu e corectă, dar e pe acolo”, în direct la

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Dinamo l-a adus deja pe Dario Benavides în locul lui Maxime Sivis

De asemenea, cu aceeași ocazie, Nicolescu a confirmat și că Dinamo a adus deja înlocuitor pentru Sivis. Este vorba despre spaniolul Dario Benavides (23 de ani), : „Deja e în București, e la Săftica, a făcut vizita medicală Benavides. În Belgia în prima ligă, e produsul Sevillei, nu a jucat la Sevilla, a debutat în La Liga. Este cu niște bonusuri de performanță ale jucătorului, sunt niște sume în contract și un procent pentru echipa de la care vine”.