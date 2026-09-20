Sport

Andrei Nicolescu îi face concurență lui Tarbă! Șeful lui Dinamo și-a umflat mușchii după 4-0 cu Farul: „Am aflat cu cine trage la sală”

Ianis Tarbă și Andrei Nicolescu au făcut show în fotografia de sărbătoare a lui Dinamo după meciul cu Farul. „Duelul” mușchilor a provocat o avalanșă de glume din partea fanilor.
Alex Bodnariu
21.09.2026 | 00:22
Andrei Nicolescu ii face concurenta lui Tarba Seful lui Dinamo sia umflat muschii dupa 40 cu Farul Am aflat cu cine trage la sala
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Rival pentru Ianis Târbă! Andrei Nicolescu s-a încordat după Dinamo - Farul 4-0
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Ianis Tarbă începe să devină personajul principal al fotografiilor de sărbătoare din vestiarul lui Dinamo. Nu doar rezultatele „câinilor” atrag atenția după meciuri, ci și brațele fotbalistului de 20 de ani. Puștiul crescut în academia Barcelonei a făcut deja senzație printre suporteri, însă după duelul cu Farul a apărut un „challenger” neașteptat: chiar președintele Andrei Nicolescu.

Rival pentru Ianis Tarbă! Andrei Nicolescu s-a încordat după Dinamo – Farul 4-0

Totul a început după victoria cu Csikszereda, scor 3-1. Dinamoviștii au făcut tradiționala fotografie în vestiar, iar Tarbă a apărut la bustul gol, cu brațul încordat spre cameră. Imaginea a devenit rapid subiect de glume printre fani. Unii l-au comparat cu Adama Traoré, alții au glumit că extrema ar putea face față fără probleme în UFC sau la skandenberg. Fizicul său nu a trecut neobservat nici de Adrian Mutu și Ilie Dumitrescu.

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După meciul cu Farul, „tradiția” a continuat. Dinamoviștii au sărbătorit din nou succesul, iar Tarbă și-a etalat încă o dată musculatura în fotografia de după partidă. De această dată însă, fotbalistul de 20 de ani a avut parte de o „concurență” surprinzătoare.

Andrei Nicolescu i-a dat replica lui Ianis Tarbă chiar în vestiar! Fanii au făcut spectacol în comentarii

Andrei Nicolescu s-a strecurat în fotografie chiar lângă Tarbă. Președintele lui Dinamo și-a suflecat mâneca și și-a încordat brațul spre cameră, copiind practic gestul prin care tânărul fotbalist îi impresionase pe suporteri. Oficialul dinamovist a arătat că nu s-a așezat întâmplător lângă Tarbă.

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Imaginea a fost suficientă pentru a declanșa o nouă avalanșă de reacții. Fanii lui Dinamo au mutat rapid discuția de la rezultatul cu Farul la „competiția” dintre Tarbă și Nicolescu. Întrebarea serii a devenit alta: cine are, până la urmă, brațul mai mare?

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„Acum să vedem care are brațul mai mare, Nicolescu sau Tarbă”.

„Tarbă are competiție pe braț 🤣. Am aflat cu cine trage la sală. Bravo, băieți, și felicitări, Andrei Nicolescu! Jos pălăria”.

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„De mâine mă reapuc de sală”.

„Andrei a văzut ce furori a făcut Ianis Tarbă cu brațul plin de mușchi și a zis: «Stați că vă arăt eu braț lucrat la 40 de ani»”.

„E clară treaba acum… Andrei Nicolescu a mers la sală azi pentru că a știut că va trebui să facă poza asta și trebuia să fie pompat! Felicitări, câinilor!”.

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„Coperta noului număr al revistei Men’s Health”, au fost doar câteva dintre reacțiile savuroase ale suporterilor.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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