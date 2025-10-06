Andrei Nicolescu a dat de pământ cu Alex Dobre, după înjurăturile sale de dinainte de Dinamo – Rapid: „Atât poate, atât face”

După , a mers în fața suporterilor din Peluza Nord pentru a-i înjura alături de aceștia pe rivalii din „Ștefan cel Mare”. Meciul Dinamo – Rapid se joacă pe Arena Națională după pauza competițională prilejuită de partidele echipelor naționale.

Andrei Nicolescu l-a taxat pe Alex Dobre de la Rapid pentru înjurăturile sale la adresa lui Dinamo

Dobre a fost filmat de la distanță scurtă în acele momente, astfel că imaginile respective s-au răspândit foarte rapid în spațiul public. Acum, întrebat în legătură cu această chestiune, Nicolescu, deși a spus în primă fază că nu ar dori să comenteze foarte mult, nu s-a putut abține totuși până la capăt și a lansat în cele din urmă câteva remarci destul de acide vizavi de acel gest făcut de jucătorul de la Rapid.

Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo a vorbit din nou și despre victoria de la Clinceni contra Unirii Slobozia și astfel s-a arătat bucuros și deopotrivă optimist cu privire la revenirea lui Stipe Perica la forma bună arătată de el în finalul sezonului trecut.

De asemenea, Andrei Nicolescu a mai spus și ce așteptări are el de la derby-ul cu Rapid din perspectiva numărului de suporteri așteptați pe Arena Națională la ora partidei programate să se desfășoare deja peste mai puțin de două săptămâni în Superliga.

Câți spectatori își dorește Andrei Nicolescu pe Arena Națională la derby-ul Dinamo – Rapid

„Mă bucur mult pentru Perica, își revine, arată din ce în ce mai bine în antrenamente. A marcat (n.r. Contra Unirii Slobozia, la Clinceni), o să revină. (n.r. Întrebat despre lupta pentru titlu din acest sezon) Hai să ajungem noi în play-off și vedem după aia. Normal că nu refuzăm, dar e un drum lung, mai e mult de muncă.

(n.r. Despre spectatorii așteptați în tribune la meciul cu Rapid) Mi se pare un meci de 40.000 plus. E un meci care decide pentru o zi locul 1. Și sunt două echipe de tradiție, care au revenit după perioade dificile.

(n.r. Despre înjurăturile lui Dobre la adresa lui Dinamo) Un copil efervescent, nu îl judec eu. Dacă atât poate, atât face. Nu vreau să comentez, are cine să comenteze”, a spus Andrei Nicolescu în direct la