Andrei Nicolescu a dezvăluit câți fani vor fi la Dinamo – FCSB și care sunt obiectivele clare ale echipei lui Kopic. „Victoria e o bornă”

Andrei Nicolescu susține că Dinamo are de gând să își ia revanșa după ce Prima ocazie, miercuri, 30 octombrie, în prima etapă din Cupa României. Interesul pentru meci este însă unul scăzut.

Andrei Nicolescu, totul despre Dinamo – FCSB. Interes scăzut la derby-ul din Cupa României

După eșecul din campionat, Dinamo a ajuns la șapte meciuri la rând cu înfrângere în fața FCSB-ului în SuperLiga. Roș-albii speră să rupă blestemul în Cupa României, competiție în care s-au impus ultima dată în fața rivalilor. Următorul „Derby de România” e programat miercuri, 30 octombrie, de la ora 21:00.

ADVERTISEMENT

Deși echipa lui Kopic e pe locul 4 în campionat și vine după 2-0 la Hermannstadt, interesul pentru meciul cu FCSB e scăzut.

„După emulația care a fost la meci și rezultat, cumva e de înțeles pentru suporterii noștri. Că și noi ne așteptam la un alt rezultat acolo.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cupa pentru voi e un obiectiv major?) Nu e major, dar ne dorim să ieșim din grupe. Ăsta e targetul nostru. (n.r. – O victorie cu FCSB ar fi extraordinară?) Evident. Din toate punctele de vedere. Orice victorie cu FCSB e extraordinară.

(n.r. – Câți spectatori vor fi?) Eu cred că undeva la 20.000 de oameni. Nu cred că o să strângem mai mult”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

„Una dintre bornele de anul ăsta e victoria cu FCSB”

10 februarie 2021 este data ultimului succes al lui Dinamo cu FCSB. Se întâmpla în optimile de finală ale Cupei României. Din echipa de atunci, doar Ahmed Bani mai este la Dinamo, în timp ce roș-albaștrii îi au în continuare pe Andrei Vlad, Vali Crețu, Ionuț Panțîru, Adi Șut, Florin Tănase, Darius Olaru și Alexandru Pantea.

„(n.r. – Aveți capacitatea să bateți FCSB-ul miercuri?) Asta ne dorim. Pentru asta muncim. Energia creată din vestiar era potrivită și pentru primul meci cu FCSB, dar cred că e la fel de potrivită și acum.

ADVERTISEMENT

Sunt niște borne pe care noi le-am bifat. După meciul cu Slobozia când am jucat fără 5-6 titulari am spus că e o victorie foarte importantă. Nu era de meci în sine sau de adversar, ci de cum am obținut acea victorie.

Apoi a fost deplasarea de la Galați unde era să câștigăm în ultimele minute și doar intervenția extraordinară a portarului a făcut să nu plecăm cu 3 punct de la Galați. Sunt niște borne importante pe care trebuie să le bifăm anul ăsta și victoria cu FCSB e una dintre ele”, a adăugat președintele „câinilor”.

Andrei Nicolescu, TOTUL despre Dinamo - FCSB din Cupa Romaniei