Andrei Nicolescu a dezvăluit ce a vorbit cu Cristi Mihai după Dinamo – Metaloglobus 4-0. Cum a trăit golul de tiki-taka

Dinamo a învins-o pe Metaloglobus București cu 4-0 în partida disputată pe Arena Națională în etapa cu numărul 20 din Superliga, iar „câinii” au urcat pe locul 2 în clasament. Mijlocașul Cristian Mihai, revenit recent după o accidentare, s-a numărat printre cei mai buni jucători de pe teren, cu un gol marcat și o pasă decisivă. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce a vorbit cu mijlocașul după finalul întâlnirii.

Ce a declarat Andrei Nicolescu după Dinamo – Metaloglobus București 4-0

Dinamo a profitat de pașii greșiți făcuți de Rapid și FC Botoșani în această etapă. „Câinii” au învins-o pe Metaloglobus cu 4-0 și s-au apropiat la un singur punct de lider. Alberto Soro a deschis scorul în prima repriză, iar Cristi Mihai, Stipe Perica și Cătălin Cîrjan au punctat în partea secundă. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a analizat partida. „E un test de anduranță acest campionat și cred că, din acest punct de vedere, noi suntem cei care avem cele mai puține fluctuații.

În primul rând, sunt mulțumit că am avut aproape 10.000 de spectatori la un meci cu Metaloglobus, cred că e o premieră în România. Asta spune mult despre susținerea fanilor. După care, sunt foarte mulțumit că fară jucătorii accidentați și suspendați am putut să aliniem o formulă bună. Am avut mici probleme la început, dar după jumătatea primei reprize am dominat complet”, a afirmat oficialul „câinilor” la FANATIK SUPERLIGA. .

Ce a vorbit Andrei Nicolescu cu Cristi Mihai după prestația excelentă a mijlocașului

Cristi Mihai a revenit pe gazon în partida cu Metaloglobus după aproape o lună de absență, , iar mijlocașul crescut de UTA a avut o prestație excelentă după ce a fost introdus în repriza secundă. Mai întâi, a înscris golul de 2-0, iar apoi a centrat perfect la al treilea gol, înscris de Stipe Perica. Andrei Nicolescu a dezvăluit ce a vorbit cu internaționalul de tineret la finalul întâlnirii.

„Mă bucur foarte mult pentru Mihai. Credem că are potențial foarte mare, dar trebuie să fie atent la accidentări. A fost foarte frumos din partea lui că după meci a fost foarte recunoscător pentru șansa pe care o primește. E un copil cu un caracter deosebit. S-a văzut și la declarații, a fost recunoscător că, deși nu era pregătit, a intrat și a jucat.

În discuția personală cu Mister și cu mine era foarte fericit că a reușit să își revină și să fie din nou în teren, că a primit această șansă. E un copil cu un caracter foarte frumos, foarte simplu, dar foarte frumos”, a spus președintele lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a reacționat Andrei Nicolescu la combinația superbă de la golul lui Cristi Mihai

Golul lui Cristian Mihai a sosit după o acțiune colectivă superbă a „câinilor”. „E exact cum a spus și el. Traseele astea se exersează. În momentul în care devin obișnuință, la un moment dat ies și în joc. Faptul că avem o dinamică foarte bună cu mijlocașii cred că se vede de mult timp în jocul nostru.

Toată lumea zice că a fost o fază foarte frumoasă, dar și la golul lui Perica, uitați-vă cu ce ușurință îi pune Mihai mingea direct în cap, de undeva din lateral, nu te aștepți niciodată ca un mijlocaș central, din lateral, să aibă centrarea de calitate pe care a avut-o el”, a declarat Andrei Nicolescu.