Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce a vorbit cu Cristi Mihai după Dinamo – Metaloglobus 4-0. Cum a trăit golul de tiki-taka

Andrei Nicolescu a vorbit despre victoria la scor obținută de Dinamo, 4-0 cu Metaloglobus. Președintele „câinilor” a dezvăluit și ce a discutat cu mijlocașul Cristian Mihai, care a înscris și a oferit o pasă decisivă în victoria lui Dinamo.
Bogdan Mariș
16.12.2025 | 09:15
Andrei Nicolescu a dezvaluit ce a vorbit cu Cristi Mihai dupa Dinamo Metaloglobus 40 Cum a trait golul de tikitaka
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce a vorbit cu Cristi Mihai după Dinamo - Metaloglobus 4-0. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo a învins-o pe Metaloglobus București cu 4-0 în partida disputată pe Arena Națională în etapa cu numărul 20 din Superliga, iar „câinii” au urcat pe locul 2 în clasament. Mijlocașul Cristian Mihai, revenit recent după o accidentare, s-a numărat printre cei mai buni jucători de pe teren, cu un gol marcat și o pasă decisivă. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce a vorbit cu mijlocașul după finalul întâlnirii.

Ce a declarat Andrei Nicolescu după Dinamo – Metaloglobus București 4-0

Dinamo a profitat de pașii greșiți făcuți de Rapid și FC Botoșani în această etapă. „Câinii” au învins-o pe Metaloglobus cu 4-0 și s-au apropiat la un singur punct de lider. Alberto Soro a deschis scorul în prima repriză, iar Cristi Mihai, Stipe Perica și Cătălin Cîrjan au punctat în partea secundă. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a analizat partida. „E un test de anduranță acest campionat și cred că, din acest punct de vedere, noi suntem cei care avem cele mai puține fluctuații.

ADVERTISEMENT

În primul rând, sunt mulțumit că am avut aproape 10.000 de spectatori la un meci cu Metaloglobus, cred că e o premieră în România. Asta spune mult despre susținerea fanilor. După care, sunt foarte mulțumit că fară jucătorii accidentați și suspendați am putut să aliniem o formulă bună. Am avut mici probleme la început, dar după jumătatea primei reprize am dominat complet”, a afirmat oficialul „câinilor” la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii și despre transferurile pe care Dinamo le va efectua în această iarnă.

Ce a vorbit Andrei Nicolescu cu Cristi Mihai după prestația excelentă a mijlocașului

Cristi Mihai a revenit pe gazon în partida cu Metaloglobus după aproape o lună de absență, cauzată de o nouă accidentare, iar mijlocașul crescut de UTA a avut o prestație excelentă după ce a fost introdus în repriza secundă. Mai întâi, a înscris golul de 2-0, iar apoi a centrat perfect la al treilea gol, înscris de Stipe Perica. Andrei Nicolescu a dezvăluit ce a vorbit cu internaționalul de tineret la finalul întâlnirii.

ADVERTISEMENT
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un...
Digi24.ro
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”

„Mă bucur foarte mult pentru Mihai. Credem că are potențial foarte mare, dar trebuie să fie atent la accidentări. A fost foarte frumos din partea lui că după meci a fost foarte recunoscător pentru șansa pe care o primește. E un copil cu un caracter deosebit. S-a văzut și la declarații, a fost recunoscător că, deși nu era pregătit, a intrat și a jucat.

ADVERTISEMENT
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și...
Digisport.ro
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea

În discuția personală cu Mister și cu mine era foarte fericit că a reușit să își revină și să fie din nou în teren, că a primit această șansă. E un copil cu un caracter foarte frumos, foarte simplu, dar foarte frumos”, a spus președintele lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a reacționat Andrei Nicolescu la combinația superbă de la golul lui Cristi Mihai

Golul lui Cristian Mihai a sosit după o acțiune colectivă superbă a „câinilor”. „E exact cum a spus și el. Traseele astea se exersează. În momentul în care devin obișnuință, la un moment dat ies și în joc. Faptul că avem o dinamică foarte bună cu mijlocașii cred că se vede de mult timp în jocul nostru.

ADVERTISEMENT

Toată lumea zice că a fost o fază foarte frumoasă, dar și la golul lui Perica, uitați-vă cu ce ușurință îi pune Mihai mingea direct în cap, de undeva din lateral, nu te aștepți niciodată ca un mijlocaș central, din lateral, să aibă centrarea de calitate pe care a avut-o el”, a declarat Andrei Nicolescu.

Dinamo ȘI-A GĂSIT ATACANTUL pentru TITLU! ANUNȚUL lui Andrei Nicolescu după 4-0 cu Metaloglobus

Niță și Șumudică s-au contrat pe schimbările făcute de Gâlcă la pauză, când...
Fanatik
Niță și Șumudică s-au contrat pe schimbările făcute de Gâlcă la pauză, când Oțelul conducea 1-0: „Mai bagi un șesar? Vrei titlul cu Vulturar și Jambor?”
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA...
Fanatik
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Adi Mutu l-a criticat fără menajamente pe Pederzoli pornind de la scandalul Baroan,...
Fanatik
Adi Mutu l-a criticat fără menajamente pe Pederzoli pornind de la scandalul Baroan, afacerea de 400.000 de euro: „Săpunaru făcea mai mult!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
L-a vizitat pe Crin Antonescu la muncă și a fost ȘOCAT de ce...
iamsport.ro
L-a vizitat pe Crin Antonescu la muncă și a fost ȘOCAT de ce a văzut sub biroul său: 'Nu o să uit niciodată! Vă pot confirma că e adevărat ce se spune'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!