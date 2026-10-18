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Andrei Nicolescu a dezvăluit ce planuri are Dinamo cu Adrian Mazilu, după ce Giovanni Becali a anunțat o posibilă plecare

Flaviu Popa
18.10.2026 | 11:07
Andrei Nicolescu a dezvaluit ce planuri are Dinamo cu Adrian Mazilu dupa ce Giovanni Becali a anuntat o posibila plecare
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce planuri are Dinamo cu Adrian Mazilu, după ce Giovanni Becali a anunțat o posibilă plecare
Adrian Mazilu nu are loc în primul 11 la Dinamo, scoțianul Danny Armstrong fiind titular incontestabil pe același post cu fotbalistul venit de la Brighton.
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Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, ia în considerate să-l împrumute pe Adrian Mazilu la o altă echipă, pentru ca mijlocașul venit de la Brighton să prindă minute. Momentan, fotbalistul nu poate juca titular pentru că postul este ocupat de fenomenalul Danny Armstrong.

Giovanni Becali a cerut oficial ca jucătorul Adrian Mazilu să fie lăsat să plece la iarnă, chiar și sub formă de împrumut

Giovanni Becali, agentul lui Mazilu, recunoaște că Armstrong nu poate fi înlocuit și le cere conducătorilor dinamoviști să-i permită fotbalistului să plece împrumut la o altă echipă.

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„Pe mine m-ar fi bucurat să nu joace atât de bine Armstrong, ca să poată să intre Mazilu, omul meu. Sunt obiectiv. I-am spus lui Cătălin, la cum joacă Armstrong, nu-l poate schimba niciun jucător care poate veni la Dinamo. Omul se dăruiește la antrenamente, a prins dragul fotbalului pe care-l pierduse în Scoția.

Mazilu se antrenează, nu e cel pe care-l știm. În iarnă trebuie să căutăm o soluție, trebuie să găsim o posibilitate să joace meci de meci. E singura oportunitate să-l readucem pe acel Mazilu pe care-l știm cu toții. Măcar șase luni să joace, 15-20 de meciuri mereu. Echipa care l-ar lua nu ar face-o ca să-l țină pe bancă”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

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Andrei Nicolescu este de acord cu agentul de jucători și vrea să găsească soluții pentru Mazilu

Replica oficialului dinamovist Andrei Nicolescu a venit imediat. Președintele lui Dinamo e de acord cu impresarul și așteaptă perioada de mercato pentru a găsi o soluție convenabilă atât pentru club, cât și pentru jucător.

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 „Și interesul nostru este să joace. Sperăm să prindă minute până în iarnă. O să vedem ce se întâmplă. E clar că la antrenamente, și Adi este acolo, se pregătește foarte bine. Trebuie felicitat pentru atitudine, pentru modul în care se pregătește. Dar, când ai jucători cu 5 goluri și 10 assisturi, cu cifrele astea, e greu să te gândești.

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Sunt concurenți pe post, chiar pe același post, nu e vorba despre o alternativă. Îi trebuie ritm. Unde a intrat și nu a convins a fost în meciul de Cupă, unde putea să fie mai incisiv și mai determinat. Sunt lucruri pe care le apreciază antrenorul, nu eu. Da, trebuie să joace. Mai sunt 10 meciuri și vedem”, a declarat Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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