Andrei Nicolescu a dezvăluit ce prime au jucătorii de la Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei României: „E foarte consistent”

Dinamo are un sezon foarte bun până acum, luptând și pentru Cupă, dar și pentru campionat. „Câinii” au primit o veste bună după calificarea în sferturile Cupei. Ce a spus Andrei Nicolescu despre primele jucătorilor.
Sezonul actual a venit cu o doză mare de entuziasm pentru suflarea dinamovistă. Echipa din „Ștefan cel Mare” se bate și pentru Cupa României și pentru titlu, având rezultate foarte bune în ambele competiții.
Andrei Nicolescu a spus ce prime vor încasa jucătorii lui Zeljko Kopic după ce s-au calificat în sferturile Cupei. Însă, până la încasarea banilor, fotbaliștii trebuie să câștige competițiile în care este angrenată echipa.
„Nu a existat o primă pentru calificarea în sferturi. Există doar prima de obiectivi pentru câștigarea Cupei. Zonele intermediare nu considerăm că trebuie premiate. E o primă foarte consistentă, da.
E aproape… Nu știu, e foarte aproape și de prima de câștigare a campionatului, adică sunt două prime foarte consistente. Nu vreau să vorbesc de bani, e o primă colectivă care se va împărți în funcție de contribuția fiecăruia!”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.
Meciul Dinamo – Hermannstadt din Cupa României a conținut și un moment tensionant petrecut la marginea terenului între Danny Armstrong și Dorinel Munteanu. Cei doi s-au îmbrâncit, însă Andrei Nicolescu a explicat cum s-a petrecut totul și a asigurat că episodul a fost gestionat bine de către toți.
„Armstrong mi-a zis că s-a întâmplat. Nu și-a dat seama că e antrenorul care nu îi dă mingea. El a vrut să ia mingea și să repună foarte repede. El era deja cu ochii în jos, urmărea mingea. Cred că toată lumea s-a poziționat foarte corect, că nu a fost un incident. Și îi mulțumesc și lui Dorinel pentru asta. Mi se pare că a dat dovadă de corectitudine pe faza asta”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.