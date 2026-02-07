Andrei Nicolescu a dezvăluit discuţia cu Pancu înainte de Dinamo – CFR Cluj 2-1! Ce a urmat după

ADVERTISEMENT

Dinamo a reușit o victorie importantă la Ovidiu, scor 3-2 în fața lui Farul, și astfel că ocupă loc de podium la finalul etapei 25. O altă echipă care o duce bine în SuperLiga este CFR Cluj, iar Andrei Nicolescu a expus dialogul avut cu Daniel Pancu înainte de Dinamo – CFR Cluj 2-1.

Andrei Nicolescu a dezvăluit discuţia cu Pancu înainte de Dinamo – CFR Cluj 2-1

Daniel Pancu este pe val în SuperLiga, elevii săi ajungând la șase victorii consecutive și apropiindu-se astfel la doar un punct de ultimul loc care asigură prezența în play-off.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a dezvăluit că a dialogat cu Daniel Pancu și i-a transmis acestuia că va avea succes la CFR Cluj, însă abia după meciul cu Dinamo. Președintele „câinilor” îi vede pe ardeleni în play-off, asta în contextul formei arătate în ultimele partide.

„Nu știu dacă a ieșit Farul din lupta pentru play-off, dar am simțit cumva că își jucau ieri ultima șansă. Voiam să spun că m-am văzut cu Pancu înainte de meciul cu CFR și i-am spus ‘îți urez mult succes, sunt sigur că o să-ți fie foarte bine, dar după meciul cu noi’. A râs puțin atunci.

Dacă se vor califica în play-off, o să îl sun și o să îi spun ‘ți-am spus că o să ai succes, dar după meciul cu noi’. CFR are o formă extraordinară și o văd venind destul de hotărât spre play-off.

Mă uitam pe forma din ultimele 10 meciuri, U Cluj și CFR Cluj sunt la niște cifre impresionante. Dacă ar fi ținut ritmul acesta pe tot parcursul campionatului, erau de departe pe primele două locuri”, a declarat Andrei Nicolescu.

Cu câte puncte se va intra în play-off? Verdictul lui Andrei Nicolescu

În continuare, . Oficialul lui Dinamo consideră că FCSB va avea emoții chiar dacă va ajunge la 47 de puncte, campionatul din acest an fiind mult mai tare ca cel din sezonul trecut.

„Nu cred că e posibil să avem același play-off de anul trecut. Acolo sunt UTA, Oțelul, să nu mai vorbim și de FC Argeș și FC Botoșani pe care toată lumea le credita la un moment dat cu un loc în play-off garantat. E bătălie! Va fi foarte, foarte interesant.

Nu vreau să vorbesc despre FCSB. E treaba lor ce fac. Am făcut un calcul, mai erau 7 meciuri și părerea mea era că și cu 16 puncte din 21, la 47 de puncte e posibil să ratezi play-off-ul.

Față de anul trecut, unde ultimul loc avea 45-46 de puncte, acum cred că va crește ultimul loc cu 3 puncte minim”, a conchis Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Daniel Pancu despre dialogul avut cu Andrei Nicolescu

La scurt timp după intervenția lui Andrei Nicolescu, D .

Cât despre dialogul avut înainte de Dinamo – CFR Cluj 2-1, Daniel Pancu a confirmat cele spuse de fostul colaborator din perioada Rapid. Antrenorul ardelenilor îi mulțumește lui Andrei Nicolescu pentru vorbele de bine adresate.

„Îmi amintesc de discuția cu Nicolescu de dinainte de meci. Mi-a spus ‘baftă, dar după acel meci’. Am avut o colaborare foarte bună alături de el la Rapid. Îi mulțumesc pentru vorbele acelea”, a transmis Daniel Pancu.

Daniel Pancu și Andrei Nicolescu au colaborat la Rapid în perioada în care formația din Giulești se afla în Liga a 3-a. Cei doi s-au implicat activ în perioada de reconstrucție a clubului ce se află astăzi pe podium în SuperLiga.