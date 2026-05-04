Andrei Nicolescu a „explodat” după ce Dinamo a pierdut la Craiova în urma unui gol controversat: „E clar că cineva ‘iubește’ Dinamo”

ADVERTISEMENT

Dinamo a deschis scorul în duelul cu Universitatea Craiova de pe „Ion Oblemenco”, însă avea să piardă cu 1-2. Golul decisiv a fost înscris în prelungirile meciului de Steven Nsimba, însă francezul se afla în offside la startul fazei, poziție nesemnalizată de brigada de arbitri. Președintele executiv al „câinilor”, Andrei Nicolescu (49 de ani), a reacționat la finalul întâlnirii.

Andrei Nicolescu, furios după eroarea de arbitraj care a decis meciul Universitatea Craiova – Dinamo

Steven Nsimba se afla în offside în momentul în care a primit inițial mingea în jumătatea lui Dinamo, în startul fazei care a dus la golul de 2-1 înscris de atacantul francez. Poziția sa nu a fost semnalizată, iar aceasta nu a fost sesizată de cei din camera VAR nici după marcarea golului, așadar reușita a fost validată și gruparea din Bănie a făcut un pas important spre titlu.

ADVERTISEMENT

. La finalul meciului, Andrei Nicolescu și-a exprimat dezamăgirea cu privire la faza controversată. „Este un mesaj foarte clar că, atâta timp cât cluburile nu sunt unite în chestiunea asta legată de Comisia Centrală a Arbitrilor, toți vor avea de suferit. Atâta timp cât nu vom fi uniți, suntem slabi. Nu pot să confirm sau să infirm astfel de lucruri.

Important este că ați avut doi specialiști care și-au dat verdictul. Este o dovadă clară că astăzi suferă Dinamo, mâine va suferi altcineva și tot așa. Trebuie să fim uniți. Eu am încercat, prin Comitetul Executiv, să explic că doar împreună putem crea reguli, ca să nu mai existe impresia că acolo este o putere care acționează doar atunci când vrea. Oamenii care conduc cluburile nu își dau seama că puterea este la ei”, a afirmat oficialul „câinilor” pentru .

ADVERTISEMENT

Ce măsuri va lua Dinamo după faza controversată din meciul de pe „Ion Oblemenco”

, cel care avea să comită o mare eroare la faza golului marcat de Nsimba. Oficialul „câinilor” a anunțat că Dinamo va face o sesizare după acest meci. „Mi se pare incredibil că se întâmplă lucrurile astea, mai ales la câteva zile după ce am vorbit despre acest subiect. E clar că cineva ‘iubește’ Dinamo.

ADVERTISEMENT

Asta este, nu doar Dinamo va fi în situația asta. Cluburile sunt cele care pot schimba lucrurile. Probabil vom face o sesizare. Vom solicita, dar nu contează, pentru că e doar o amăgire, nu aduce un rezultat real. Este vorba despre mesajul pe care l-a primit Dinamo în acest meci și mesajul pe care îl vor primi toate cluburile”, a adăugat acesta. .