Sport

Andrei Nicolescu a „explodat” după ce Dinamo a pierdut la Craiova în urma unui gol controversat: „E clar că cineva ‘iubește’ Dinamo”

Andrei Nicolescu și-a exprimat dezamăgirea după faza controversată care a decis partida Universitatea Craiova - Dinamo. Golul de 3 puncte al oltenilor a fost marcat după un offside.
Bogdan Mariș
04.05.2026 | 07:30
Andrei Nicolescu a explodat dupa ce Dinamo a pierdut la Craiova in urma unui gol controversat E clar ca cineva iubeste Dinamo
ULTIMA ORĂ
Andrei Nicolescu (49 de ani) a reacționat după ce meciul Universitatea Craiova - Dinamo a fost decis de o eroare de arbitraj. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Dinamo a deschis scorul în duelul cu Universitatea Craiova de pe „Ion Oblemenco”, însă avea să piardă cu 1-2. Golul decisiv a fost înscris în prelungirile meciului de Steven Nsimba, însă francezul se afla în offside la startul fazei, poziție nesemnalizată de brigada de arbitri. Președintele executiv al „câinilor”, Andrei Nicolescu (49 de ani), a reacționat la finalul întâlnirii.

Andrei Nicolescu, furios după eroarea de arbitraj care a decis meciul Universitatea Craiova – Dinamo

Steven Nsimba se afla în offside în momentul în care a primit inițial mingea în jumătatea lui Dinamo, în startul fazei care a dus la golul de 2-1 înscris de atacantul francez. Poziția sa nu a fost semnalizată, iar aceasta nu a fost sesizată de cei din camera VAR nici după marcarea golului, așadar reușita a fost validată și gruparea din Bănie a făcut un pas important spre titlu.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a protestat vehement, însă situația nu s-a schimbat. La finalul meciului, Andrei Nicolescu și-a exprimat dezamăgirea cu privire la faza controversată. „Este un mesaj foarte clar că, atâta timp cât cluburile nu sunt unite în chestiunea asta legată de Comisia Centrală a Arbitrilor, toți vor avea de suferit. Atâta timp cât nu vom fi uniți, suntem slabi. Nu pot să confirm sau să infirm astfel de lucruri.

Important este că ați avut doi specialiști care și-au dat verdictul. Este o dovadă clară că astăzi suferă Dinamo, mâine va suferi altcineva și tot așa. Trebuie să fim uniți. Eu am încercat, prin Comitetul Executiv, să explic că doar împreună putem crea reguli, ca să nu mai existe impresia că acolo este o putere care acționează doar atunci când vrea. Oamenii care conduc cluburile nu își dau seama că puterea este la ei”, a afirmat oficialul „câinilor” pentru Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât...
Digi24.ro
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)

Ce măsuri va lua Dinamo după faza controversată din meciul de pe „Ion Oblemenco”

Andrei Nicolescu lansase un avertisment înainte de meci cu privire la prezența în camera VAR a lui Cătălin Popa, cel care avea să comită o mare eroare la faza golului marcat de Nsimba. Oficialul „câinilor” a anunțat că Dinamo va face o sesizare după acest meci. „Mi se pare incredibil că se întâmplă lucrurile astea, mai ales la câteva zile după ce am vorbit despre acest subiect. E clar că cineva ‘iubește’ Dinamo.

ADVERTISEMENT
”A evadat de la mânăstire” după ce a luat 1.000.000 € de la...
Digisport.ro
”A evadat de la mânăstire” după ce a luat 1.000.000 € de la Gigi Becali și nu se mai întoarce

Asta este, nu doar Dinamo va fi în situația asta. Cluburile sunt cele care pot schimba lucrurile. Probabil vom face o sesizare. Vom solicita, dar nu contează, pentru că e doar o amăgire, nu aduce un rezultat real. Este vorba despre mesajul pe care l-a primit Dinamo în acest meci și mesajul pe care îl vor primi toate cluburile”, a adăugat acesta. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că arbitrii VAR Cătălin Popa și Lucian Rusandu au avut parte de o ședință dură după meci.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu, reacție șoc după ce a cucerit titlul cu Inter: „Poate într-o...
Fanatik
Cristi Chivu, reacție șoc după ce a cucerit titlul cu Inter: „Poate într-o lună voi fi pus sub semnul întrebării”. Gest fabulos al antrenorului român la conferința de presă. Video
Accidentare gravă în Universitatea Craiova – Dinamo. I-au imobilizat brațul la spital și...
Fanatik
Accidentare gravă în Universitatea Craiova – Dinamo. I-au imobilizat brațul la spital și a fost așteptat de autocarul ”câinilor”. Update exclusiv
Oficialul FRF, reproșuri dure! Ședință de urgență în cabina VAR de la Craiova...
Fanatik
Oficialul FRF, reproșuri dure! Ședință de urgență în cabina VAR de la Craiova cu Cătălin Popa și Lucian Rusandu în prim plan, după eroarea uluitoare de la golul lui Nsimba! Exclusiv
Tags:
Parteneri
Cristi Chivu a dat declarația serii: 'M-am dus la vestiar să fumez o...
iamsport.ro
Cristi Chivu a dat declarația serii: 'M-am dus la vestiar să fumez o țigară'. Românul și-a fixat următorul obiectiv: 'Deja mă gândesc la asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!