Andrei Nicolescu a „explodat” în direct la TV după Rapid – Dinamo 0-1: „M-au făcut muci!”

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Dinamo a spart gheața și a câștigat, în sfârșit, în fața Rapidului, în Giulești. 12 ani trecuseră de la ultimul succes al „câinilor” în fieful rivalei. La finalul partidei, Andrei Nicolescu a avut un mesaj dur pentru proprii suporteri.

Andrei Nicolescu le răspunde suporterilor după Rapid – Dinamo 0-1: „E golul lui, da!”

Dinamo e lider provizoriu în SuperLiga după ce a învins-o cu 1-o pe Rapid. Singurul gol al meciului din Giulești în minutul 72. Atacantul francez a înscris din pasa lui Oliver Hintsa, unul dintre fotbaliștii criticați vehementde fanii roș-albilor. , transferul său fiind anunțat în exclusivitate de FANATIK.

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„O așteptam de vreo 3 ani, Dinamo de mai mult (n.r. – victoria pe Giulești, contra celor de la Rapid). Se simt bine. De acum 3 ani de când am venit și am luat 0-4 ne-am revenit. Ne-am structurat și arătăm din ce în ce mai bine. Acum 3 ani am venit și aveam impresia că suntem organizați și de fapt, nu eram.

Nu ne-am creat ocazii, dar am avut situații. Îmi doream un meci deschis, a fost un meci în care Rapid a așteptat contraatacul. Așa a ajuns la poartă, cu ocazii foarte mari. Felicit antrenorul nostru, a știut să pregătească meciul.

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Pentru noi, portarul va fi un mare plus. Noi încercăm să beneficiem de 12 puncte aduse de portar. Anul trecut nu am putut beneficia de asta și nici acum doi ani, L-am remarcat și pe Karamoko, care dacă se pune în slujba echipei ne poate ajuta. E golul lui Hintsa, da! Apelez la răbdarea suporterilor, care pe Hintsa, dar și pe mine ne-au făcut muci. Acesta este cuvântul. Apelez la răbdarea lor pentru că sunt jucători care i-am luat împreună și alături de care ne vom bate pentru evoluții cât mai bune în acest sezon”, a declarat Andrei Nicolescu, conform

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