Andrei Nicolescu a făcut anunțul, cu câteva ore înainte de finalul perioadei de transferuri! „Cu siguranță o să vină”

Dinamo se numără printre echipele din SuperLiga care au mutat timid în această fereastră de transferuri. „Câinii roșii” au adoptat o strategie de conservare a nucleului echipei. Totuși, președintele clubului, Andrei Nicolescu, anunță că este în căutarea unui atacant.

Președintele de la Dinamo a vorbit despre transferuri în ultima zi din perioada de mercato!

Oficialii celor de la Dinamo doresc să întărească linia ofensivă după ce Zeljko Kopic a rămas doar cu Mamadou Karamoko și Alexandru Pop în atac, iar echipa din Ștefan cel Mare ar putea rămâne descoperită în cazul în care apar suspendări sau accidentări.

i, pe Ianis Târbă, Matteo Duțu și Valentin Țicu. Totuși, acești fotbaliști au nevoie de timp pentru a se adapta la noua echipă înainte de a putea deveni oameni de bază în formația antrenată de Zeljko Kopic.

Ce spune Andrei Nicolescu despre transferul unui atacant la Dinamo

Fereastra de transferuri din România se încheie luni noaptea, iar Andrei Nicolescu a dat de înțeles că nu se pune problema ca Dinamo să mai cumpere jucători. Totuși, președintele clubului din Ștefan cel Mare a precizat că este posibil să se ajungă la o înțelegere cu un atacant liber de contract.

„Dinamo are nevoie de un jucător care să aducă calitate suplimentară față de ceea ce avem. Asta este decizia pe care am luat-o: nu vom transfera doar de dragul de a mai avea încă un jucător care să fie la nivelul pe care îl avem deja. Vorbind cu Kopic, și el a spus că este mult mai important echilibrul și energia din interiorul clubului decât încă unul sau două transferuri care să nu vină cu plusul dorit.

(n.r., întrebat dacă ar putea sosi un atacant liber de contract) Dacă o să găsim soluția potrivită, cu siguranță o să vină. În momentul acesta nu avem o soluție optimă. Soluțiile la care ne-am uitat noi sunt inabordabile”, a precizat Andrei Nicolescu la