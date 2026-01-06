Andrei Nicolescu a făcut anunțul despre transferul lui Baroan de la Rapid la Dinamo

ADVERTISEMENT

Dinamo este una dintre formațiile care are nevoie de întăriri, iar Zeljko Kopic a spus public că-și dorește un atacant. Andrei Nicolescu recunoaște că există negocieri în acest moment, iar pe listă s-ar afla inclusiv jucătorul Rapidului, Baroan.

Îl ia Dinamo pe Baroan de la Rapid?

, în Bulgaria, și a dorit în mai multe rânduri să-l aducă la Dinamo, dar transferul nu s-a putut realiza. Momentan, francezul nu este o prioritate pentru „câini”, însă Andrei Nicolescu a recunoscut că acesta este pe lista echipei sale, la fel cum este și Vladislav Blănuță.

„(n.r. dacă îl vor pe Baroan) Deocamdată ne focusăm pe alte piste. Da (n.r. dacă Blănuță mai este o variantă). Este o situație specială acolo pentru că el a jucat deja pentru două echipe, deci luăm în considerare și asta. În momentul în care avem un acord de principiu e mult mai ușor să vedem ce soluție avem”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Baroan nu mai e dorit de Gâlcă la Rapid

în lotul echipei, asta după ce a avut un comportament neadecvat la antrenamente. Șefii Rapidului speră să obțină în schimbul jucătorului 400.000 de euro, sumă pe care au plătit-o în vară când l-au transferat.

„Nu a făcut ce trebuie la antrenament, nu e prima dată. Așa că l-am dat afară. Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat. Din acest moment dacă a greșit și nu e prima dată, nu mai intră în lot. Se pregătește separat”, a declarat Gâlcă.

Cum vrea Dinamo să-l convingă pe internaționalul român să semneze

Liam Eissat, fratele internaționalului român, Lisav Eissat, a fost luat de Dinamo în cantonamentul din Antalya, acolo unde se află în probe. Transferul său la echipa bucureșteană ar putea să aducă un beneficiu dublu clubului, pentru că ar fi un motiv în plus pentru Lisav Eissat să-și dorească să ajungă la trupa alb-roșie.

„(n.r. despre Eissat) Are niște referințe foarte bune. Acum, ca să fim sinceri, cumva, ne gândim (n.r. să fie un plus pentru aducerea lui Lisav Eissat). Am fi și acum interesați și acum, dar are un preț prohibitiv. Se pare că acum e considerat un fotbalist important. Evident că el vrea să joace pentru că poate pierde echipa națională. Depinde foarte mult de club, nu de el”, a mai declarat Nicolescu.