Sport

Andrei Nicolescu a făcut anunțul mult așteptat de fanii lui Dinamo despre George Pușcaș!

Andrei Nicolescu, anunțul momentului pentru fanii lui Dinamo! Clubul din „Ștefan cel Mare” i-a decis soarta lui George Pușcaș! Ce se întâmplă cu atacantul
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.08.2026 | 19:03
Andrei Nicolescu a facut anuntul mult asteptat de fanii lui Dinamo despre George Puscas
ULTIMA ORĂ
Andrei Nicolescu a făcut anunțul mult așteptat de fanii lui Dinamo despre George Pușcaș. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu (50 de ani) a anunțat că Dinamo a reușit să rezolve una dintre cele mai arzătoare probleme ale clubului din această perioadă. Este vorba despre situația lui George Pușcaș (30 de ani). În continuare indisponibil din cauza unor chestiuni medicale care se pare că s-au agravat recent, atacantul intrase deja în ultimul an de contract cu echipa din „Ștefan cel Mare”.

Andrei Nicolescu a anunțat că George Pușcaș își prelungește contractul cu Dinamo cu încă un sezon

Astfel, se punea într-o anumită măsură problema ca dinamoviștii să se despartă de el chiar și în această vară, pentru a nu risca să îl piardă gratis în ianuarie, atunci când ar fi urmat să intre în ultimele șase luni de contract. Între timp însă situația s-a clarificat, iar internaționalul român își va prelungi înțelegerea cu Dinamo pentru încă un an.

ADVERTISEMENT

Anunțul în acest sens a fost făcut, după cum s-a notat anterior, chiar de către președintele „câinilor”. De asemenea, cu această ocazie Nicolescu a explicat că s-a ajuns în acest punct după ce s-a concluzionat că Pușcaș încă poate ajuta foarte mult echipa, bineînțeles cu condiția să aibă parte de timpul necesar pentru a ajunge într-o stare fizică optimă.

„Suntem foarte aproape să prelungim pe încă un an contractul lui George Pușcaș, pentru ca toată lumea să poată să se concentreze pe revenirea lui, pe performanța lui și pe intrarea lui în formă. Sunt un pic frustrat pentru că noi ne făcusem planul ca revenirea lui să nu dureze atât de mult și să beneficiem de calitățile lui mai devreme. Din păcate nu a reușit să ne arate ce poate decât într-un sigur meci, și în bucăți din alte partide. Îngrijorare nu este pentru că știm ce poate el”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit sport.ro. 

ADVERTISEMENT
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24.ro
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Andrei Nicolescu Dinamo
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Foto: Sport Pictures

Ce a spus Nuno Campos despre situația lui George Pușcaș la Dinamo

Înaintea meciului de la Galați cu Oțelul, terminat la egalitate, scor 1-1, antrenorul lui Dinamo a transmis că așteaptă cu interes să îl aibă la dispoziție și pe atacant: „Din primul moment am văzut că este un mare profesionist. Face absolut tot ce ține de el pentru a se recupera și pentru a ajuta echipa. Uneori lucrurile nu merg așa cum ne dorim. În cazul lui, își dorește foarte mult să revină, dar situația este cea care este.

ADVERTISEMENT
FOTO Distrusă la inaugurare! Sala Polivalentă de 25.000.000€ din România are nevoie de...
Digisport.ro
FOTO Distrusă la inaugurare! Sala Polivalentă de 25.000.000€ din România are nevoie de reparații

Poate că pe viitor va trebui să aibă o abordare diferită pentru a ajunge la 100% din punct de vedere fizic. Nu este însă partea mea de muncă, ci ține de departamentul medical și de el. Sunt convins că face tot posibilul pentru a reveni cât mai bine. Pușcaș este jucătorul lui Dinamo și mă bazez pe toți jucătorii care fac parte din lot”. 

ADVERTISEMENT
Suporterii lui Dinamo cer explicații după tragedia de la Câmpulung: „Diletantismul și superficialitatea...
Fanatik
Suporterii lui Dinamo cer explicații după tragedia de la Câmpulung: „Diletantismul și superficialitatea au dus echipa a doua la moarte!”
Era singur la 6 metri de poarta goală! Ce a putut să facă...
Fanatik
Era singur la 6 metri de poarta goală! Ce a putut să facă atacantul pe care FCSB a cheltuit 500.000 de euro. Video
Real Madrid – Fiorentina, LIVE VIDEO de la ora 19:00. Radu Drăgușin, titular...
Fanatik
Real Madrid – Fiorentina, LIVE VIDEO de la ora 19:00. Radu Drăgușin, titular contra echipei lui Jose Mourinho
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Dorin Goian a numit fotbalistul care ar fi ”un mare câștig” pentru FCSB:...
iamsport.ro
Dorin Goian a numit fotbalistul care ar fi ”un mare câștig” pentru FCSB: 'Are nevoie de cineva de calibrul și valoarea lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!