Andrei Nicolescu a făcut anunțul mult așteptat de fanii lui Dinamo despre George Pușcaș!

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Andrei Nicolescu (50 de ani) a anunțat că Dinamo a reușit să rezolve una dintre cele mai arzătoare probleme ale clubului din această perioadă. Este vorba despre situația lui George Pușcaș (30 de ani). , atacantul intrase deja în ultimul an de contract cu echipa din „Ștefan cel Mare”.

Andrei Nicolescu a anunțat că George Pușcaș își prelungește contractul cu Dinamo cu încă un sezon

Astfel, , pentru a nu risca să îl piardă gratis în ianuarie, atunci când ar fi urmat să intre în ultimele șase luni de contract. Între timp însă situația s-a clarificat, iar internaționalul român își va prelungi înțelegerea cu Dinamo pentru încă un an.

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Anunțul în acest sens a fost făcut, după cum s-a notat anterior, chiar de către președintele „câinilor”. De asemenea, cu această ocazie Nicolescu a explicat că s-a ajuns în acest punct după ce s-a concluzionat că Pușcaș încă poate ajuta foarte mult echipa, bineînțeles cu condiția să aibă parte de timpul necesar pentru a ajunge într-o stare fizică optimă.

„Suntem foarte aproape să prelungim pe încă un an contractul lui George Pușcaș, pentru ca toată lumea să poată să se concentreze pe revenirea lui, pe performanța lui și pe intrarea lui în formă. Sunt un pic frustrat pentru că noi ne făcusem planul ca revenirea lui să nu dureze atât de mult și să beneficiem de calitățile lui mai devreme. Din păcate nu a reușit să ne arate ce poate decât într-un sigur meci, și în bucăți din alte partide. Îngrijorare nu este pentru că știm ce poate el”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit

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Ce a spus Nuno Campos despre situația lui George Pușcaș la Dinamo

că așteaptă cu interes să îl aibă la dispoziție și pe atacant: „Din primul moment am văzut că este un mare profesionist. Face absolut tot ce ține de el pentru a se recupera și pentru a ajuta echipa. Uneori lucrurile nu merg așa cum ne dorim. În cazul lui, își dorește foarte mult să revină, dar situația este cea care este.

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Poate că pe viitor va trebui să aibă o abordare diferită pentru a ajunge la 100% din punct de vedere fizic. Nu este însă partea mea de muncă, ci ține de departamentul medical și de el. Sunt convins că face tot posibilul pentru a reveni cât mai bine. Pușcaș este jucătorul lui Dinamo și mă bazez pe toți jucătorii care fac parte din lot”.