Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul de pe Arena Națională: „Dinamo s-a înțeles cu el, dar în ultima zi a mers la Craiova”

Dinamo și Universitatea Craiova și-au împărțit punctele pe Arena Națională, iar Andrei Nicolescu a oferit dezvăluirea serii. David Matei, tânărul mijlocaș al oltenilor, trebuia să ajungă la București, dar s-a răzgândit în ultima zi.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo București, a fost profund impresionat de jocul unuia dintre jucătorii olteni din această seară. David Matei, fotbalistul care bifează regula U21 pentru Universitatea Craiova, a ieșit în evidență în ochii săi. Oficialul „câinilor” a dezvăluit că el ar fi trebuit să ajungă la Dinamo, însă a ales să meargă în Oltenia chiar în ultima zi de mercato:

„Din lotul Craiovei îl felicit pe David Matei. A făcut un meci foarte bun astăzi. Are o dinamică foarte bună și un talent foarte mare. Noi ne-am înțeles cu el, era transferat la noi, dar în ultima zi a mers la Craiova pentru că a avut mai multe promisiuni că va juca. Nu am putut să-l mințim pe copil și să-i spunem că va avea postul garantat. Când a venit, nu cred că a venit din postura de a juca titular, dar a avut norocul de a intra în locul lui Mihnea Rădulescu. În momentul acesta este acel under care ar juca la orice echipă din România și nu pentru faptul că bifează regula”, au fost cuvintele de laudă ale lui Andrei Nicolescu pentru David Matei, conform

Ce crede Andrei Nicolescu despre rezultatul partidei Dinamo – Universitatea Craiova

La o temperatură resimțită de aproximativ -10 grade, Dinamo și U Craiova nu au putut produce spectacolul fotbalistic la care toți fanii s-ar fi așteptat. Deși Dinamo a avut mai multe situații importante, Andrei Nicolescu este de părere că rezultatul este echitabil:

„Eu am văzut două echipe puternice, un meci foarte intens, cu multă agresivitate. Din acest motiv au ieșit mai puține faze de poartă și mai multe dueluri fizice. Am jucat mai mult minge lungă decât posesie, dar asta și datorită terenului, care nu este extraordinar. Și frigul a influențat foarte mult jocul.

Mi se pare un joc echitabil, dar nu sunt de acord că Universitatea Craiova a dominat jocul. Dacă ne luăm după ocazii clare, ar fi trebuit să fie 2-1. Meciul a fost foarte fizic și cred că spre final ambele formații și-au dorit mai mult să nu piardă. Acest meci nu este atât de important pentru ce se va întâmpla în play-off. Nimeni nu s-a gândit că acest meci e decisiv”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Președintele lui Dinamo, dezamăgit de Adrian Mazilu. Ce a spus despre prestația sa din derby

Mazilu a fost adus ca o mare speranță la Dinamo, însă el încă nu prinde minute constant pentru formația lui Zeljko Kopic. Deși se credea că este o problemă fizică, Andrei Nicolescu a dezvăluit că el este pregătit, însă este neinspirat în joc:

„Mazilu este neinspirat, nu cred că are vreo problemă fizică. Deocamdată este neinspirat. În cantonament s-a pregătit foarte bine. A intrat greșit un pic, dar sperăm să-și revină. Își dorește prea mult și nu înțeleg de ce încearcă mereu să se complice. Astăzi ne-a lipsit și Karamoko, dar suntem de părere că mai bine stăm cu lotul actual decât să aducem ceva doar pentru a bifa un tranasfer. Dacă mai putem să aducem ceva să îmbunătățim, o vom face”, a explicat Andrei Nicolescu pentru sursa citată.

Andrei Nicolescu a comentat scandalul dintre Bergodi și Andrei Cordea

Deși am avut meciuri bune în această etapă din punct de vedere fotbalistic, subiectul principal a fost scandalul monstru dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

„Ca și spectator, s-a văzut urât. Noi ne dorim mai mult de la oamenii care reprezintă cluburile. Chiar dacă există scăpări, trebuie să temperezi lucrurile. Eu am văzut declarația lui Pancu dinainte de meci. El încarcă foarte mult. Dacă vrea, Pancu are carisma să încarce jucătorul foarte mult. El a spus că la meciul ăsta nu i-a încărcat, tocmai ca să nu riște să ia cartonașe roșii”, a fost opinia lui Nicolescu.

Ce a spus președintele lui Dinamo despre posibila plecare a lui Kenney Boateng

Kennedy Boateng nu a părut cu gândul la Dinamo în partida cu Universitatea Craiova și Andrei Nicolescu a dezvăluit că stoperul a primit oferte cu un salariu de 4-5 ori mai mare decât cel pe care îl are în România:

„Sunt discuții și cu un club, și cu impresarii. Sunt insistențe, încă nu s-au liniștit apele. Cum spuneam, de acolo are un salariu de 4-5 ori mai mare. Există temeri pentru evoluția lui pe teren, dar Kopic trebuie să se ocupe de acest lucru. Eu cred că-și va menține caracterul. Ca jucător profesionist, când simți că ai putea să te duci în altă parte, nu mai poți să dai totul pentru echipa ta”, a dezvăluit Andrei Nicolescu.

Cum vede Andrei Nicolescu posibila revenire a lui CFR și FCSB în zona de play-off

FCSB și CFR Cluj au avut un sezon foarte slab, însă în final ambele ar putea să pătrundă în zona primelor șase clasate. Dacă Dinamo, Rapid și Craiova au locurile aproape asigurate, restul de trei poziții nu sunt sigure și nu mai puțin de șase echipe se luptă pentru a ajunge acolo. Andrei Nicolescu a comentat forma bună a lui CFR Cluj și FCSB din ultimele etape:

„La CFR Cluj am spus că dacă va câștiga cu FCSB are șanse foarte mari să intre în play-off, iar parcursul lor este ceva ireal. La FCSB, trei victorii la rând te aduc acolo, depinde foarte mult ce se întâmplă la Craiova. (n.r. – discuții de blat) FCSB a câștigat pe teren, ce să fie de discutat? Sunt 5 echipe pe trei locuri și cine va avea nervii mai tari va fi acolo”, a fost punctul de vedere al lui Nicolescu.