Andrei Nicolescu a intrat în direct imediat după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Un real câștig. E victoria lui”

Dinamo a luptat eroic și a obținut trei puncte uriașe în derby-ul cu CFR Cluj din etapa cu numărul 15 a Superligii României. Câinii roșii s-au impus cu 2-1, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, nu și-a putut ascunde satisfacția.
Meciul de pe Arena Națională dintre Dinamo și CFR Cluj a fost unul plin de intensitate și momente spectaculoase. Ardelenii au deschis scorul și păreau că pot câștiga partida, însă bucureștenii i-au „electrocutat” cu două goluri marcate pe finalul jocului.
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a intrat în direct și a ținut să laude atitudinea echipei sale. Oficialul câinilor roșii este de părere că elevii lui Zeljko Kopic au arătat o adevărată mentalitate de campioni și speră să vadă aceeași determinare și în meciurile viitoare.
„Mentalitatea jucătorilor, ăsta e cel mai mare câștig din seara asta. A fost nebunie la oficială, dar cel mai important este că am câștigat această mentalitate de învingători.
Îi felicit pe jucători că, în minutul 90, când am egalat, au luat mingea, au pus-o repede la centru și au căutat jocul în terenul advers.
E incredibil ce am câștigat în seara asta, e meritul lui Kopic, e victoria lui, schimbările au fost extraordinare. Jucătorii care au intrat de pe margine au intrat orientați să joace cât mai în adâncime. E un câștig real mentalitatea pe care am câștigat-o în seara asta.
E împotriva ghinionului. Uită-te la ultimele noastre trei meciuri: jucăm, avem ocazii, marcăm, ni se anulează goluri și la final plecăm doar cu un punct din șase. Astăzi puteam să plecăm cu un punct din nouă, dar mentalitatea este cel mai mare câștig”
Mult mai important a fost golul lui Soro, atât pentru echipă, cât și pentru el. Se bifează două borne – o victorie în minutele de prelungire, foarte importantă, și în același timp revenirea mentală a lui Soro, care a suferit și care a luptat. Trebuie felicitat pentru asta, a luptat pentru locul lui și, până la urmă, a reușit”, a explicat Andrei Nicolescu la Prima Sport.