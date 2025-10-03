Andrei Nicolescu a luat foc după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. „Ne facem de râs. Trebuia să pună piciorul în prag”

însă Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a plecat furios de la stadion. Oficialul s-a legat de starea deplorabilă a gazonului de la Clinceni și cere, de urgență, măsuri pentru ca astfel de scenarii să nu se mai repete.

Dinamo, victorie pe un teren dificil în meciul cu Unirea Slobozia

A plouat zile în șir la Clinceni, iar drenajul nu a făcut față precipitațiilor.

Andrei Nicolescu, iritat de condițiile de joc de la Clinceni. Președintele de la Dinamo cere măsuri

Andrei Nicolescu este de părere că partida de la Clinceni trebuia să fie amânată, întrucât a fost pusă în pericol integritatea fotbaliștilor. Oficialul de la Dinamo consideră că arbitrul trebuia să fie mult mai prompt și speră să nu mai vadă astfel de meciuri în România.

„Trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaș la așa ceva. Toți cei care suntem implicați ar trebui să nu mai permitem așa ceva, în primul rând pentru sănătatea jucătorilor. Ne compromitem toți, de la Federație până la cluburi, acceptând aceste compromisuri. Ne facem de râs.

Asta înseamnă că ne compromitem. Prima repriză nu a fost fotbal. Dacă vrem să rămânem în urmă cu 20 de ani și să spunem că merge și așa, putem accepta. Aș putea să tac și să spun că am câștigat, dar nu vreau să mă compromit.

Cineva de la AFAN trebuia să pună piciorul în prag și să spună că nu se poate. Doar arbitrul dă drumul la meci dacă se poate juca. Mai există anumite foruri care sunt implicate.

Noi nu asta ne dorim, ne dorim fotbal. Sunt mulțumit de atitudinea băieților, pentru că au luptat, dar cu riscuri mari. Riscuri au fost și la Slobozia, nu e doar de Dinamo”, a reacționat Andrei Nicolescu după meciul de la Clinceni.