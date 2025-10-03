Sport

Andrei Nicolescu a luat foc după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. „Ne facem de râs. Trebuia să pună piciorul în prag”

Ce l-a deranjat pe Andrei Nicolescu în Unirea Slobozia - Dinamo 0-1. Președintele clubului din Ștefan cel Mare cere măsuri de urgență. „Noi nu asta ne dorim, ne dorim fotbal”.
Alex Bodnariu
03.10.2025 | 23:34
Andrei Nicolescu a luat foc dupa Unirea Slobozia Dinamo 01 Ne facem de ras Trebuia sa puna piciorul in prag
ULTIMA ORĂ
Andrei Nicolescu, supărat de ce a văzut în Unirea Slobozia - Dinamo

Dinamo a câștigat meciul cu Unirea Slobozia, cu 1-0, însă Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a plecat furios de la stadion. Oficialul s-a legat de starea deplorabilă a gazonului de la Clinceni și cere, de urgență, măsuri pentru ca astfel de scenarii să nu se mai repete.

ADVERTISEMENT

Dinamo, victorie pe un teren dificil în meciul cu Unirea Slobozia

A plouat zile în șir la Clinceni, iar drenajul nu a făcut față precipitațiilor. Mingea nu sărea în multe zone ale terenului, iar jucătorii plonjau pur și simplu în bălțile formate pe gazon.

Andrei Nicolescu, iritat de condițiile de joc de la Clinceni. Președintele de la Dinamo cere măsuri

Andrei Nicolescu este de părere că partida de la Clinceni trebuia să fie amânată, întrucât a fost pusă în pericol integritatea fotbaliștilor. Oficialul de la Dinamo consideră că arbitrul trebuia să fie mult mai prompt și speră să nu mai vadă astfel de meciuri în România.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaș la așa ceva. Toți cei care suntem implicați ar trebui să nu mai permitem așa ceva, în primul rând pentru sănătatea jucătorilor. Ne compromitem toți, de la Federație până la cluburi, acceptând aceste compromisuri. Ne facem de râs.

Asta înseamnă că ne compromitem. Prima repriză nu a fost fotbal. Dacă vrem să rămânem în urmă cu 20 de ani și să spunem că merge și așa, putem accepta. Aș putea să tac și să spun că am câștigat, dar nu vreau să mă compromit.

ADVERTISEMENT
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
Digi24.ro
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”

Cineva de la AFAN trebuia să pună piciorul în prag și să spună că nu se poate. Doar arbitrul dă drumul la meci dacă se poate juca. Mai există anumite foruri care sunt implicate.

ADVERTISEMENT
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a...
Digisport.ro
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată

Noi nu asta ne dorim, ne dorim fotbal. Sunt mulțumit de atitudinea băieților, pentru că au luptat, dar cu riscuri mari. Riscuri au fost și la Slobozia, nu e doar de Dinamo”, a reacționat Andrei Nicolescu după meciul de la Clinceni.

O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a...
Fanatik
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
Mâinile unei campioane! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a câștigat o...
Fanatik
Mâinile unei campioane! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a câștigat o medalie de aur și două de argint la Campionatul Mondial din Norvegia. Foto
Rezultate SuperLiga, etapa 12. Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. Victorie muncită pentru echipa...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 12. Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. Victorie muncită pentru echipa lui Kopic. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct:...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct: 'Eu fac echipa, tu antrenezi!'. Apoi l-a ofertat pe înlocuitor chiar în fața sa, după ce a fost refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!