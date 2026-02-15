Andrei Nicolescu a numit cel mai important meci pentru Dinamo, apoi a urmat un moment de sinceritate: „Nu o vreau pe FCSB în play-off”

ADVERTISEMENT

Dinamo mai are de disputat patru etape în sezonul regulat din SuperLiga, cu Unirea Slobozia, Rapid, FC Argeș și CFR Cluj. „Câinii” sunt ca și calificați în play-off, iar Andrei Nicolescu a numit cea mai importantă partidă rămasă până la noul campionat.

Andrei Nicolescu, încrezător înainte de meciul cu Unirea Slobozia

Dinamo – Unirea Slobozia va avea loc în etapa a 27-a din SuperLiga. Andrei Nicolescu e încrezător că elevii lui Zeljko Kopic vor reuși să se impună în fața ialomițenilor, în ciuda faptului că, a .

„Trebuie să ne facem simplu meciul cu Unirea Slobozia. În ultimele trei etape avem dueluri complicate. Trebuie să câștigăm cu Unirea Slobozia fără să punem la îndoială că merităm cele trei puncte.

În general, antrenorii noi, care reușesc să aibă conexiune din prima și să aibă carismă în vestiar, reușesc pe termen foarte scurt să aibă rezultate care nu țin cont de munca lor efectivă cu echipa și de strategia pe care vor să o construiască.

Claudiu Nicolescu este unul dintre aceea care reușesc să motiveze. Eu sper ca diferența de valoare să nu ne creeze probleme. Am auzit de povestea lui la Dinamo, dar nu vreau să intru în detalii. Am înțeles că a fost greu de digerat ce s-a întâmplat”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Derby-ul cu Rapid, cel mai important pentru Dinamo

În continuare, Andrei Nicolescu a expus că partida cu Rapid este cea mai importantă din meciurile rămase în sezonul regulat. Oficialul dinamovist a amintit că formația din Ștefan cel Mare, de la instalarea noii conduceri, nu s-a impus în fața rivalilor din Giulești.

„Eu cred că cel mai important meci este cel cu Rapid. Eu, când am venit aici, mi-am propus anumite borne. Din toate bornele pe care mi le-am setat, le-am atins pe toate, dar nu și o victorie împotriva Rapidului.

Cred că măsura unei victorii cu Rapidul ne va da și măsura capacității noastre de a ne bate cu șanse reale la titlu. Dacă reușim treaba aceasta, ne transformăm într-o pretendentă reală la titlu. Borna victoriei cu Rapid este intermediară vizavi de ceea ce îmi doresc eu pentru Dinamo”, a spus Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu nu o vrea pe FCSB în play-off

Andrei Nicolescu a mărturisit că . Președintele lui Dinamo susține că experiența rivalilor ar putea face diferența în lupta pentru titlu. Totuși, , șansele de calificare în noul campionat scad drastic.

„Sincer, sportiv nu mi-aș dori ca FCSB să atingă play-off-ul. Am mai spus, cel mai periculos adversar din play-off ar fi FCSB, asta prin prisma experienței jucătorilor. Vor trece de un prag psihologic, vor ajunge acolo și vor ști ce au de făcut.

Au avut trei meciuri în care au luat maxim de puncte, iar acest lucru s-a văzut imediat în clasament. Cred că devine foarte dificil pentru FCSB să prindă play-off-ul dacă nu câștigă duminică”, a conchis președintele lui Dinamo.