Andrei Nicolescu a numit jucătorul cheie de la Dinamo pentru barajul cu FCSB sau Botoșani: „Predicția s-a adeverit” Ce se întâmplă cu George Pușcaș

Andrei Nicolescu a numit jucătorul cheie pentru barajul cu FCSB sau FC Botoșani. Care este pariul conducătorului formației din Ștefan cel Mare și ce se întâmplă cu George Pușcaș.
Iulian Stoica
24.05.2026 | 01:06
Andrei Nicolescu a numit jucătorul cheie de la Dinamo. Foto: Colaj Fanatik
U Cluj – Dinamo, din etapa a 10-a a play-off-ului, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Formația din Ștefan cel Mare era deja calificată pentru barajul pentru cupele europene înainte de această rundă, astfel că Andrei Nicolescu a făcut un rezumat la ceea ce s-a întâmplat în acest sezon la echipă.

Andrei Nicolescu a numit jucătorul cheie de la Dinamo

La scurt timp după ce Dinamo a terminat etapele din play-off, Andrei Nicolescu a sintetizat sezonul avut. Oficialul „câinilor” susține că e o stagiune bună, iar calificarea în cupele europene ar fi „cireașa de pe tort”. Nicolescu a ținut să scoată în evidență evoluția foarte bună avută de Musi și totodată a ținut să puncteze că Tarbă poate fi un produs foarte bun în viitorul apropiat.

„E un sezon corect, dacă ne-am califica în Europa ar fi bun. Trebuia să creștem față de locul 6 de anul trecut, era obligatoriu să fim în play-off. Transferurile pe care le-am făcut au fost inspirate, s-au sudat relațiile cu jucătorii de anul trecut, românii au avut un cuvânt important de spus în vestiar. Pentru un sezon reușit trebuie să învingem la baraj.

M-am bucurat că am avut 4 jucători U21, 9 jucători români. Toți au avut atitudine bună. Ianis Tarbă e un câștig real, cred că anul viitor va arăta lucrul acesta. Îmi pare bine că predicția despre Musi s-a adeverit, am zis că va avea cel puțin cifrele lui Politic de anul trecut”, a declarat Nicolescu, potrivit Prima Sport.

Ce se întâmplă cu George Pușcaș

În continuare, Andrei Nicolescu a expus faptul că George Pușcaș se află într-o formă foarte bună, iar atacantul va arăta o formă foarte bună la baraj. Oficialul speră că jucătorii vor fi montați foarte bine la duelul decisiv, fie el cu FCSB sau FC Botoșani, iar în final formația din Ștefan cel Mare să ajungă în cupele europene.

„Mărginean a jucat ca să prindă ritm. Mihai părea accidentat, de asta a ieșit la pauză, sper să fie doar o sperietură. La baraj prefer să fim noi în formă maximă, să fie Boateng, Sivis, Epassy, Pușcaș în formă maximă. Predicțiile sunt că Pușcaș va fi pregătit la meciul de vineri. Prefer să fim foarte pregătiți. Un meci cu Botoșani te poate păcăli, cu FCSB te poate motiva mult, deci important e să fim noi în formă maximă”, a mai spus Nicolescu.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
