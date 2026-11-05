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Ultimele detalii despre revenirea lui Andrei Mărginean la Dinamo: „Nu vrem să forţăm!”

Mihai Dragomir
06.11.2026 | 00:05
Ultimele detalii despre revenirea lui Andrei Marginean la Dinamo Nu vrem sa fortam
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Veste bună pentru Dinamo. Când se întoarce Andrei Mărginean. Foto: Sport Pictures.
Andrei Mărginean a devenit indisponibil pentru Dinamo după 2-2 cu CFR Cluj în etapa a 13-a. Andrei Nicolescu a spus când va reveni mijlocașul „câinilor”.
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Remiza din deplasarea cu CFR Cluj în etapa a 13-a a lăsat urme pentru Dinamo. Andrei Mărginean a ieșit accidentat atunci, ratând ulterior duelurile din campionat cu UTA și din Cupă cu Chindia. Andrei Nicolescu a spus că fotbalistul va reveni pe teren abia după pauza competițională pentru acțiunea echipei naționale.

Andrei Mărginean revine la Dinamo după pauza competițională. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Dinamo traversează un sezon entuziasmant, având rezultate foarte bune atât în campionat cât și în Cupă. „Câinii” speră să aibă tot efectivul disponibil și să treacă cu bine de perioada încărcată, iar conducerea tocmai a venit cu o veste bună în acest sens. Andrei Mărginean a părăsit terenul accidentat în minutul 84 al confruntării din Gruia, fiind înlocuit atunci de Matteo Duțu. El s-a alăturat astfel altor doi jucători cu probleme, Musi și Pușcaș. Însă mijlocașul va reveni după pauza competițională de care SuperLiga va profita în intervalul 9-17 noiembrie, când vor fi programate meciurile echipelor naționale.

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Andrei Nicolescu a spus toate detaliile despre starea jucătorului de 25 de ani. „Din estimări, după pauză intră. Nu vrem să forţăm acum, dar e ok. Acum nu cred că ar putea un meci întreg, dar nu are rost, că după aceea oricum este o pauză care ne dă posibilitatea să ne pregătim bine.” , a spus Andrei Nicolescu la TV Prima Sport.

Când revin Alexandru Musi și George Pușcaș

Musi se antrenează alături de echipă, în timp ce Pușcaș continuă procesul de pregătire după o pauză de câteva luni bune. FANATIK a aflat în exclusivitate că Alex Musi nu va fi apt până după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. El va putea fi din nou o soluție pentru Nuno Campos abia la finalul lunii noiembrie, după meciurile echipelor naționale. George Pușcaș este așteptat la rândul său după pauză, agentul său transmițând în exclusivitate pentru FANATIK tratamentul urmat inițial nu a fost cel potrivit.

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Atacantul chiar și-a prelungit în această toamnă contractul cu Dinamo, punându-și semnătura pe o înțelegere valabilă până în 2029. El nu a apucat să joace niciun meci sub comanda lui Nuno Campos, tehnicianul portughez care a preluat formația bucureșteană în vara acestui an. „Va fi și el un jucător decisiv, veți vedea”, spunea Andrei Nicolescu despre vârful român în luna septembrie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Andrei Nicolescu, cuvinte mari despre Andrei Mărginean

Recent, Andrei Nicolescu a ținut să evidențieze progresul fotbalistului, în special din punct de vedere tactic. Oficialul „alb-roșilor” apreciază felul în care Mărginean vede jocul și se poziționează în teren. „Structural a înțeles altfel fotbalul. Modul în care schimbă pozițiile cu Soro, cum se poziționează în altă parte, să trag om după el, mi se pare că a evoluat foarte mult”, spunea Andrei Nicolescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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