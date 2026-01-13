Andrei Nicolescu a răbufnit în direct după ce Universitatea Craiova l-a ofertat pe Matteo Duțu: „De ce trebuie să ne uităm în curtea celuilalt și să îi dăm în cap?”

ADVERTISEMENT

Dinamo forțează în acest mercato un transfer important de la AC Milan. Andrei Nicolescu a spus totul despre negocierile cu tânărul Matteo Duțu și a atacat Universitatea Craiova după ce a intervenit pe fir.

Andrei Nicolescu, detalii despre transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo

Mercato în SuperLiga durează până pe 9 februarie, iar echipele nu vor să piardă timpul. Dinamo, dornică să își consolideze lotul pentru a lupta cu toate forțele în acest an pentru îndeplinirea obiectivelor, vrea un jucător de la AC Milan.

Mai exact, Andrei Nicolescu, , a oferit detalii despre negocierile cu Matteo Duțu. Oficialul „câinilor” a spus, pas cu pas, cum l-au abordat pe tânărul fundaș român și cum au apărut interferențe din partea rivalei Universitatea Craiova.

„Aici am ceva de spus. Mi-am dat seama că eu, ca reprezentant al lui Dinamo, trebuie să mă feresc foarte tare de a vorbi despre potențiale transferuri de jucători români. Cele de jucători străini foarte greu le află lumea, dar pe cele de jucători români le mai află…

Noi stăm de vorbă despre acest transfer deja de 3 săptămâni. Am respectat toți pașii, am vorbit cu AC Milan, am agreat cu ei condițiile, am vorbit cu agentul jucătorului, am stabilit cu Milan o coproprietate 50-50, în cazul în care vor dori să îl răscumpere peste un an jumătate.

După ce am vorbit cu agenții, am făcut un call cu Kopic, cu mine, cu agenții, cu jucătorul, în care am detaliat ce înseamnă pentru el să vină la Dinamo, proiectul, ce se poate întâmpla. Totul a mers bine, până a apărut în presă, iar niște cluburi din România au început să sune direct jucătorul și să pluseze, să ofere mai mult, doar, doar să nu ajungă la Dinamo”, a spus inițial Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce șanse există ca Matteo Duțu să vină la Dinamo

Ulterior, Nicolescu a vorbit despre șansele ca Matteo Duțu să ajungă la Dinamo în Președintele formației din „Ștefan cel Mare” speră că fotbalistul să li se alăture „câinilor”.

„Băiatul era 50-50 apropo de venitul în România. Impresarii spuneau ceva de Serie C, dar Milan nu vrea sub nicio formă. Acum opțiunea era România sau Dinamo… Acum cred că e România, nu am ce să comentez. Sper ca lucrurile făcute corect să conteze”, a mai spus oficialul dinamovist.

Andrei Nicolescu a atacat-o pe Universitatea Craiova. „M-a deranjat!”

Revenind la intervenția Universității Craiova pe fir, Andrei Nicolescu s-a declarat extrem de deranjat. Acesta nu își poate explica de ce cluburile din SuperLiga aleg mai tot timpul să „fure” jucătorii doriți de rivale.

„Oferta Craiovei era semnificativ mai mare, cu 30% am auzit. Eu am observat în România, cel puțin la Gigi Becali, politica de a nu deveni tu mai bun, ci de a-i face pe ceilalți mai slabi.

Dar de ce să nu devenim noi mai buni? De ce trebuie să ne uităm în curtea celuilalt și să îi dăm lui în cap? M-a deranjat Craiova. Asta înseamnă că trebuie să fiu mai atent. Când m-am văzut cu Mihai Rotaru nu știam încă!”, a concluzionat Nicolescu.

20 de ani are Matteo Duțu

250.000 de euro este cota fotbalistului U21