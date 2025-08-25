Andrei Nicolescu a râs de profeţia lui Mitică Dragomir pentru Dinamo – FCSB: „Mi-a plăcut când a spus 2 solist!”

Predicțiile lui Mitică Dragomir sunt binecunoscute, deși nu întotdeauna corecte. „Oracolul din Bălcești” a greșit complet Iar președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a amuzat copios, în direct la FANATIK SUPERLIGA, în momentul în care și-a amintit predicția lui Dumitru Dragomir.

Andrei Nicolescu a râs de pronosticul lui Dumitru Dragomir pentru Derby de România

Dinamo – FCSB s-a jucat la începutul lunii august, un meci contând pentru etapa a patra din SuperLiga. A fost un adevarat thriller fotbalistic, încheiat cu scorul de 4-3 pentru „câinii roșii”, o partidă cu patru lovituri de pedeapsă și două hat-trick-uri.

„Mi-a plăcut predicția dânsului, ‘Dinamo – FCSB 2 solist’, a fost…”, a precizat Andrei Nicolescu, înainte de a izbucni în râs.

În ciuda predicției sale, Andrei Nicolescu nu îi poartă totuși pică lui Dumitru Dragomir: „Oricum, orice ar spune, știu că nu le spune cu răutate sau cu vreo intenție”, a completat președintele lui Dinamo, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Nea Mitică orice e, numai dinamovist nu este”, a intervenit și Dănuț Lupu, prezent în studioul emisiunii.

Andrei Nicolescu a vrut să-l contrazică pe Dumitru Dragomir

Pe de altă parte, Sabin Ilie a scos în evidență o altă previziune de-ale lui Mitică Dragomir, una pozitivă pentru Dinamo. Una legată de potențialul lui Alexandru Musi, fotbalist transferat de la rivala FCSB, și jucător care s-a dovedit a fi extrem de important chiar în marele derby câștigat de Dinamo. „Dar de ce nu zici și că nea Mitică a zis de Musi că e un jucător de mare talent și o să facă performanță la Dinamo?”, a întrebat analistul FANATIK SUPERLIGA.

„Știu și apreciez ce spune. Și când a spus lucruri despre mine am apreciat. Numai că, atunci când a spus ‘2 solist’, am zis ‘o să vezi că n-o să fie așa!’”, a fost răspunsul lui Andrei Nicolescu.

Se adeverește previziunea lui Dumitru Dragomir? Ce se întâmplă cu Dinamo?

Rezultatul din Derby de România și ascensiunea lui Musi la Dinamo nu sunt singurele previziuni ale lui Dumitru Dragomir în ceea ce privește clubul din Ștefan cel Mare. Fostul șef de la LPF a făcut o afirmație care poate da fiori suporterilor „câinilor”.

Cu doar câteva zile înainte de Derby de România, după ce FCSB pierduse cu Shkendija (a treia înfrângere consecutivă la momentul respectiv), . Lucrul cu adevărat îngrijorător pentru „câini” e faptul că la finalul respectivei intervenții, Mitică Dragomir admitea posibilitatea ca Dinamo să o învingă pe FCSB în derby. Trecuseră câteva zile de la momentul în care ar fi mizat pe „2 solist”…