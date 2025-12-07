Andrei Nicolescu a răspuns instant la întrebarea „vrei titlul cu Dinamo sau Eva Nicolescu să câștige Vocea României?”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu a răspuns fără ezitare la întrebarea „vrei titlul cu Dinamo sau Eva Nicolescu să câștige Vocea României?”. Ce spune oficialul „câinilor” despre performanța fiicei sale.
Iulian Stoica
07.12.2025 | 14:00
Ce ar prefera Andrei Nicolescu, să câștige Eva Nicolescu Vocea României sau să cucerească Dinamo titlul?
Eva Nicolescu, fiica lui Andrei Nicolescu, impresionează la cunoscutul concurs Vocea Românei. Oficialul „câinilor” a răspuns fără ezitare la întrebare „vrei titlul cu Dinamo sau Eva Nicolescu să câștige Vocea României?”.

Eva Nicolescu, show de senzație la Vocea României

Eva Nicolescu, fiica președintelui clubului Dinamo, își construiește deja propriul renume și, fără îndoială, va fi recunoscută în curând pentru talentul ei impresionant, nu doar pentru legătura de familie cu una dintre cele mai influente figuri ale fotbalului românesc actual. La doar 17 ani, a oferit un moment remarcabil în galele live ale emisiunii „Vocea României”.

Așa cum i-a obișnuit deja pe jurați și pe telespectatori, Eva Nicolescu a oferit încă o interpretare impecabilă pe scena „Vocea României”, reușind să impresioneze nu doar echipa de specialiști, ci mai ales publicul de acasă, care a votat-o pentru a continua competiția. Dintre cei patru concurenți din echipa lui Theo și Horia, doar doi au avansat, iar printre aceștia s-a numărat și fiica lui Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu ar prefera ca Dinamo să câștige titlul în SuperLiga

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a mărturisit că ar prefera ca Dinamo să câștige titlul în SuperLiga în detrimentul trofeului de Vocea României pentru fiica sa, Eva. Motivul? Oficialul „câinilor” e de părere că parcursul fiicei sale va fi unul de succes oricum, iar acesta este doar începutul.

Dănuț Lupu i-a oferit o întrebare incomodă lui Andrei Nicolescu: „Pot să pun o întrebare de baraj? Mai grea așa, ce preferi, să ia Dinamo campionatul sau să câștige fata ta Vocea României?”.

Andrei Nicolescu a răspuns fără ezitare: „Dinamo campionatul, e ușor! Eva are traseul ei, e un artist în devenire. Eva e la început, abia începe lumea să o cunoască. Dacă nu câștigă Vocea României, Eva o să fie oricum un artist foarte, foarte bun”.

Moderatorul Horia Ivanovici este mândru de performanța obținută de Eva Nicolescu: „Îi ținem pumnii lui Eva și jos pălăria pentru tine și soția ta. Sunteți o familie foarte frumoasă, sunteți din fotbal și sunt foarte mândru când o văd pe Eva că realmente impresionează la Vocea României. Suntem mândri!”.

