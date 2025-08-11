Andrei Nicolescu a reacționat după ultimul scandal din SuperLiga. Cui îi dă dreptate? „E un pic periculos”

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, se află într-un conflict deschis cu Mihai Rotaru și Dan Șucu după ce o regulă a fost schimbată, „peste noapte”, în favoarea FCSB-ului. Ce a spus Andrei Nicolescu despre cearta din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a reacționat după ultimul scandal din SuperLiga

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a mărturisit că regula modificată ajută toate formațiile din campionat, . Oficialul de la Dinamo susține că , însă precedentul creat poate să fie periculos pe viitor.

„Despre conflictul acesta… Cumva s-a întâmplat peste noapte, asta a iritat atât de mult. Pe de altă parte, este o regulă care ajută pe toată lumea. Și noi ne-am lovit în anii trecuți de această mică interdicție și căutam soluții alternative, soluții românești.

ADVERTISEMENT

Dacă lucrul acesta ar fi fost sesizat de alții în mod scris și pus în discuție, cred că toată lumea ar fi fost de acord. Toată lumea ar fi găsit că e o soluție bună. Am văzut că sunt și argumente cu modificarea regulilor jocului în timpul jocului, ceea ce e corect, nu ar trebui să se întâmple. Pe de altă parte, când se întâmplă într-o zonă pozitivă.. Regulile jocului rămân aceleași și se găsește o soluție suplimentară.

E corect și ce spune domnul Șucu, principiul nu ar trebui să fie încălcat. Cum s-a luat decizia nu știu exact, știu doar că s-a întâmplat pe repede înainte. Aici este o problemă de comunicare din partea tuturor. Dacă era o dezbatere publică, în care se anunța intenția asta, cred că toate cluburile ar fi fost de acord.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt de acord că lucrurile s-au întâmplat peste noapte!”

Ca principiu, nu sunt de acord că s-au întâmplat lucrurile peste noapte. Mi se pare că, în ciuda faptului că este o chestiune foarte mică acum, nu putem pune în pericol principiul. Se poate crea un precedent, în ciuda faptului că, acum, probabil suntem toți de acord cu această modificare. Principiul acesta, că se poate lua o decizie fără să fie comunicată și consultată, este un pic periculos.

ADVERTISEMENT

Cred că toate cluburile așteptau această decizie. Eu mărturisesc că nu m-am gândit! Am avut anul trecut această problemă punctuală cu unul sau doi jucători, nu știam cum să facem, dar nu m-am gândit să facem o cerere oficială la acel moment ca regula să fie schimbată.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Domnul Șucu i-a cerut demisia domnului Iorgulescu) Aici sunt niște bătălii în care nu vreau să intru. Nu cred că ar trebui să ne ducem din această zonă în chestiuni personale. Știu că există o discuție lungă în spațiul public vizavi de președintele LPF, la ce se întâmplă, fiecare cu opiniile lui. E normal ca cineva să profite de un anumit context ca să poată pune pe tapet anumite discuții mai vechi. Personal, nu sunt în zona asta.

(n.r. – E o zonă excesivă cea cu demisia) Da, s-a profitat de context și s-a pus pe tapet o discuție mai veche. E normal ca fiecare să își vadă interesul în astfel de discuții”, a declarat Andrei Nicolescu.