Andrei Nicolescu a rupt tăcerea despre relația cu Zeljko Kopic, plecat de la Dinamo: „O mare minciună care inflamează suporterii”

ADVERTISEMENT

Dinamo a surprins pe toată lumea în momentul în care a anunțat ”. După iar Andrei Nicolescu a vrut să facă lumină. Președintele executiv al „câinilor” a dezvăluit că nu a existat niciun conflict în sânul lui Dinamo.

Andrei Nicolescu spune adevărul după ce Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo

Andrei Nicolescu a dorit să dezmintă zvonurile conform cărora Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo din cauza transferului lui George Pușcaș. Atacantul român a a semnat în februarie din postura de jucător liber de contract. „Pe schimbările care au avut loc la Dinamo în ultima săptămână s-a vorbit foarte mult și s-au și aruncat foarte multe minciuni în presă. Cumva ar trebui lămurite pentru că e o stare de confuzie. Lumea nu știe ce să creadă. Aceste minciuni, când se rostogolesc și toată lumea le preia, minciunile devin adevăruri în percepția oamenilor, ceea ce e destul de periculos.

ADVERTISEMENT

Aș porni cu una foarte importantă, care ține cumva de relația clubului cu jucătorii și cu mister Kopic. S-a vehiculat această minciună că l-a adus clubul pe Pușcaș peste dorința domnului Kopic și de la asta a plecat totul. Și că nu a mai putut să accepte. Că a înțeles ‘Hai, l-ați adus pe Mazilu, că e tânăr, dar ce mi-l aduci pe Pușcaș, ce să fac eu cu el?’ Și că de aici ar fi pornit o schismă între club și când spun club mă refer la partea de scouting, director sportiv, președinte și Kopic.

Asta e o minciună care inflamează spiritele între suporteri. Ceea ce nu ar trebui. Cine face asta e puțin iresponsabil. Cine o face, o face doar să dea bine la anumite TV și să aibă un pic de rating.

ADVERTISEMENT

Adevărul e că împreună cu mister am discutat despre Pușcaș încă din vara anului trecut. Doar că atunci nu am putut să ne apropiem de el și a rămas o țintă pe care clubul nu o putea atinge. Și am fost absolut aliniați când am luat decizia de a merge după Pușcaș în iarnă, știind care sunt calitățile lui, dar și care sunt potențialele probleme semnându-l pe Pușcaș. Din această perspectivă cred că nu există niciun dubiu că atât mister, cât și noi l-am dorit pe Pușcaș și ne-am asumat împreună și partea bună și partea proastă care putea să iasă din această colaborare.

ADVERTISEMENT

Și din minciuna asta s-a dus mai departe că problema cea mare ar fi fost că mister Kopic ar fi dorit jucători pe care clubul i-a refuzat. Iar asta e o mare minciună. Lucrurile nu sunt în zona asta. Nu a existat vreo schismă legată de vreo discuție legată de jucători”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dinamo l-a numit antrenor pe portughezul Nuno Campos

Dinamo s-a mișcat rapid și i-a și găsit înlocuitor lui Zeljko Kopic. FANATIK a anunțat în exclusivitate că„(n.r. – De ce a plecat Kopic?) Cumva a fost o despărțire amiabilă, de comun acord. Ambele părți au simțit fiecare că au nevoie să facă un pas în față, să treacă la un alt nivel, în altă zona. Asta intervenit natural. Nimeni nu se gândea la începutul sau la mijlocul sezonului. Totul a venit natural. Și într-un fel trebuie înțeles și mister”, a mai spus președintele executiv al „câinilor”.