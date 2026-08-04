Andrei Nicolescu a rupt tăcerea după interesul Craiovei pentru Stoinov: „De ce am mai setat clauza?”

Universitatea Craiova a pus ochii pe Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul celor de la Dinamo, care în sezonul precedent a avut evoluții foarte bune în SuperLiga României. Oltenii vor să își întărească defensiva, însă clubul din Bănie trebuie să pună pe masă o sumă importantă dacă vrea să îl transfere.
Nikita Stoinov este unul dintre cei mai interesanți tineri fundași din SuperLiga. Dinamo l-a adus în România în sezonul trecut, plătind 450.000 de euro celor de la Maccabi Netanya pentru serviciile stoperului israelian, care a confirmat imediat.
Fundașul central a devenit rapid unul dintre oamenii de bază ai lui Dinamo, iar cota sa de piață a ajuns la 1,45 milioane de euro. Oficialii Universității Craiova și-au manifestat interesul pentru fundașul israelian, însă șansele ca mutarea să se realizeze par destul de mici.
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre interesul Craiovei pentru Stoinov. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare a precizat că fundașul are o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro.
„Pentru Stoinov, informația noastră a fost că acea clauză este de 3 milioane de euro. Mai departe nu avem nicio altă discuție. Doar am informat că există o clauză. Am fost întrebați, dar nu a fost o negociere sau ceva, pur și simplu i-am informat care e clauza. (n.r. Dacă vine vreo ofertă de două milioane de euro?) Dacă avem o clauză setată, de ce am mai setat-o?”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.