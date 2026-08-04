Sport

Andrei Nicolescu a rupt tăcerea după interesul Craiovei pentru Stoinov: „De ce am mai setat clauza?”

Universitatea Craiova îl dorește pe Nikita Stoinov, însă Dinamo nu este dispusă să negocieze suma cerută. Andrei Nicolescu a explicat poziția clubului.
Alex Bodnariu
05.08.2026 | 00:26
Andrei Nicolescu a rupt tacerea dupa interesul Craiovei pentru Stoinov De ce am mai setat clauza
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Craiova îl vrea pe stoperul lui Dinamo! Răspunsul conducerii îi pune pe gânduri pe olteni
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Universitatea Craiova a pus ochii pe Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul celor de la Dinamo, care în sezonul precedent a avut evoluții foarte bune în SuperLiga României. Oltenii vor să își întărească defensiva, însă clubul din Bănie trebuie să pună pe masă o sumă importantă dacă vrea să îl transfere.

Craiova îl vrea pe stoperul lui Dinamo! Răspunsul conducerii îi pune pe gânduri pe olteni

Nikita Stoinov este unul dintre cei mai interesanți tineri fundași din SuperLiga. Dinamo l-a adus în România în sezonul trecut, plătind 450.000 de euro celor de la Maccabi Netanya pentru serviciile stoperului israelian, care a confirmat imediat.

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Fundașul central a devenit rapid unul dintre oamenii de bază ai lui Dinamo, iar cota sa de piață a ajuns la 1,45 milioane de euro. Oficialii Universității Craiova și-au manifestat interesul pentru fundașul israelian, însă șansele ca mutarea să se realizeze par destul de mici.

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Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre interesul Craiovei pentru Stoinov. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare a precizat că fundașul are o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro.

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„Pentru Stoinov, informația noastră a fost că acea clauză este de 3 milioane de euro. Mai departe nu avem nicio altă discuție. Doar am informat că există o clauză. Am fost întrebați, dar nu a fost o negociere sau ceva, pur și simplu i-am informat care e clauza. (n.r. Dacă vine vreo ofertă de două milioane de euro?) Dacă avem o clauză setată, de ce am mai setat-o?”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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